البزّاز يمنح أرملة من النجف داراً مؤثثة مع ستوتة

النجف – سعدون الجابري

منح رئيس مجموعة الاعلام المستقل الاستاذ سعد البزاز دارا سكنية مؤثثة جديدة لأرملة تسكن مع اطفالها الخمسة في موقع تجاوز قرب مقبرة النجف، كما اوعز بمنح العائلة (ستوتة) لتكون مصدر رزق. وقالت الارملة زينب عواد عبد الحسين – ام بنين- لـ (الزمان) امس (اشعر بفرحة كبيرة انا واطفالي وامي بعد ان منحني الاستاذ سعد البزاز دار العمر مؤثثة وجديدة لا ينقصها شئ ، مع ستوتة لنقل الركاب ، بعد ان كنا نسكن موقع تجاوز في حي الرحمة المجاورة لمقبرة النجف، حيث كنا، انا وبناتي، نبيع ماء الورد والبخور وماء الشرب على الزائرين في مقبرة وادي السلام لاجل تأمين لقمة معيشتنا). مبينة ان (كل هذا كان حلما لنا بعد فقداني لزوجي الذي توفى عام 2015 نتيجة اصابتة بجلطة دماغية ، وترك لي خمسة اطفال دون راتب تقاعدي او مساعدة من اي مسؤول في الحكومة. علما انه وبعد جهود كبيرة ومراجعات حصلت مؤخرا على اعانة من شبكة الحماية الاجتماعية قدرها 200 الف دينار شهريا ، وهو مبلغ بسيط لايسد نفقات معيشتنا واثنتان من بناتي في المدرسة ونحتاج اجور مراجعات المستشفيات والمتطلبات الاخرى). وشكرت الله قائلة (الحمد لله الكابوس الذي كنا نعيشه انتهى بمبادرة البزاز في منحنا دارا آمنة فضلا على الستوتة التي سيتولى اخي قيادتها بعد ان كان عاطلا عن العمل). وكان برنامج (القرار لك) الذي تعرضه قناة (الشرقية) ويقدمه الفنان محمد هاشم قد عرض حالة الارملة زينب بعد ان تقطعت بها السبل لتأتي مبادرة البزاز وتنقلها من حال الى حال.