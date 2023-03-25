البزّاز يقدّم رحلة إلى مكة المكرّمة و60 مليون دينار لعائلة من الكاظمية

بغداد – ندى شوكت

اسوة بمبادرته ، بمنح عائلة من الاعظمية مبلغ 60 مليون دينار ، من خلال البرنامج الإنساني (على نياتكم ترزقون) الذي تقدمه قناة (الشرقية) ، منح رئيس مجموعة الاعلام المستقل الأستاذ سعد البزاز في ثاني ايام الشهر الفضيل عائلة ابو محمد من الكاظمية الذي يعمل في احد مقاهي منطقة النعش خانه بالكاظمية منذ 12 عاما، ويسكن مع زوجته وابنته وابنائه الخمسة في بيت ايل للسقوط .

وفي اتصال هاتفي على الهواء لرئيس مجموعة الاعلام المستقل الاستاذ سعد البزاز مع معدة ومقدمة البرنامج شيماء عماد زبير طلب اولا التحدث مع سيدة مسنة على كرسي متحرك ظهرت بين الجمهور خلال البث المباشر وهي تحمل لافته كبيرة تطلب فيها من البزاز اغاثتها وهي بعمر التسعين،وقال لها (امي ارتاحي في منزلك وانت مطمئنة وصل موضوعك ، ولا داعي للافته،كل اللي تريده يصير ،وغدا فريق الشرقية سيزورك).

ثم اعلن موجها كلامه لـ(ابومحمد) (عن تقديمه رحلة الى مكة المكرمة له ولام محمد ،ومنحهم 60 مليون دينار لتحسين وضعهم المعيشي وتلبية احتياجاتهم ) مقدما (سلامه للعائلة ولاهالي الكاظمية وكل اهل العراق). ولهج ابو محمد بكلمات الشكر للبزاز واعربت ام محمد عن شكرها للفرحة الكبيرة التي منحها البزاز للعائلة .

وفي ثاني حلقات البرنامج الانساني (فطوركم علينا) ضيف البرنامج على مائدة الافطار عائلة ابو نور من اهالي ديالى والذي يعمل باجر يومي في احد مطاعم اربيل لاعالة عائلته التي تضم الزوجة و3 بنات وولد ،ووفر لها البرنامج بايعاز من البزاز ادوات كهربائية منزلية تفتقر اليها شقتها المستاجرة مع منحها مبلغا ماديا.

وكان البزاز في اول ايام الشهر الفضيل ومن خلال برنامج (على نياتكم ترزقون) اغاث عائلة ابو فاروق من الاعظمية الذي يعمل في ورشة لتصليح الدراجات ويسكن في شقة ايجار بستين مليون دينار لعائلته التي تتكون من ستة اشخاص بواقع عشرة ملايين دينار لكل واحد منهـــــم .