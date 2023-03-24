البزّاز يغيث عائلتين من الأعظمية والكاظمية في برامج رمضان

بغداد – ندى شوكت

مع اول ايام الشهر الفضيل اطلقت قناة (الشرقية)، اولى حلقات برنامجها الانساني (على نياتكم ترزقون)، وقد اغاث عائلة ابو فاروق من الاعظمية الذي يعمل في ورشة لتصليح الدراجات ويسكن في شقة ايجار مع عائلته المكونة من ثلاثة اولاد وبنت فضلا على الزوجة. وفي اتصال هاتفي على الهواء لرئيس مجموعة الاعلام المستقل الاستاذ سعد البزاز مع معدة ومقدمة البرنامج شيماء عماد زبير، قدم التهاني (لاهالي الاعظمية ولهذه العائلة الكريمة بمناسبة حلول شهر رمضان وان يهل عليهم بالخير والعافية والمسرة)، مغيثا (العائلة التي تتكون من ستة اشخاص بستين مليون دينار بواقع عشرة ملايين دينار لكل واحد منهم) ، مؤكدا (الاستعداد لتلبية احتياجات هذه العائلة المتعففة كافة واحتياجات كل العوائل في العراق). وقدم ابو فاروق شكره للبزاز معلنا (انه بهذا المبلغ سيتمكن واولاده من فتح مشروع خاص بهم) ،ولهجت الزوجة وسط دموع الفرح بخالص الامنيات والشكر للبزاز. كما اطلقت القناة نسخة جديدة من برنامجها الانساني (فطوركم علينا)، وضيف في اولى حلقاته على مائدة الافطار عائلة الارملة ام كرار من مدينة الكاظمية ببغداد التي تعيل أربعة ايتام من خلال عملها خياطة في احد المعامل، ووفر لها البرنامج بايعاز من البزاز، ادوات كهربائية منزلية تفتقر اليها شقتها المستاجرة مع منحها مبلغاً مالياً.