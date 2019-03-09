البزّاز يغيث أباً يعرض طفلته للبيع لتأمين علاج الزوجة

بغداد- ندى شوكت

اغاث رئيس مجموعة الاعلام المستقل الاستاذ سعد البزاز مواطنا ًمن بعقوبة عرض طفلته البالغة من العمر تسعة أشهر للبيع ، بعد ان تقطعت به السبل وعجز عن توفير العلاج لزوجته المصابة بالسرطان، وبادر البزاز الى تخصيص مبلغ مالي لوالد الطفلة (غزل) من اجل توفير العلاج اللازم لوالدتها.

الى ذلك اعلنت مديرية صحة ديالى وجامعة التراث الانضمام لمبادرة البزاز في مســـــاعدة عائلة الطــــــفلة غزل.

وتأتي التفاتة البزاز ضمن التفاتاته المتواصله في اغاثة من تقطعت بهم السبل والمحتاجين ومنها منحه خلال شهر كانون الثاني الماضي دارا سكنية مؤثثة جديدة لارملة تسكن مع اطفالها الخمسة في موقع تجاوز قرب مقبرة النجف. فضلا عن اغاثته لعائلة المواطن محمود شكر السنجري من الموصل بالايعاز باعادة تأهيل المنزل الذي تضرر بأحداث الموصل، وكانت تسكنه العائلة التي تضم تسعة افراد.