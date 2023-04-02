البزّاز يدخل الفرحة في شهر الخيرات على عوائل أنهكها العوز

بغداد – ندى شوكت

تتواصل المبادرات الانسانية لرئيس مجموعة الاعلام المستقل الاستاذ سعد البزاز في رحاب شهر الخير ،وامس الاول اغاث البزاز من خلال برنامج (على نياتكم ترزقون ) الذي تقدمه قناة (الشرقية ) عائلة بديع (ابو يوسف ) الذي يعيل عائلته تضم 4 أطفال وزوجة ويسكنون في بيت تجاوز جدرانه من البلوك وسقفه جينكو،ويعمل ببيع الخضروات بواسطة ستوتة ،حيث اوعز البزاز بمنحه عشرة ملايين دينار،وشكر ابو يوسف اعانة البزاز التي ستمكنه اولا من دفع اقساط الستوتة التي يواجه صعوبة في تأمينها. وفي حلقة اخرى من البرامج اغاث البزاز عائلة ابو علي من البصرة الذي يعيل ثلاث بنات وولدين احدهما مريض فضلا على زوجته ،ويسكنون في بيت تجاوز، وييبع الطرشي في بسطية على قارعة الطريق وهو يتوكأ على عكازه ،وعلى احدى بناته بيده الاخرى، التي ترافقه يوميا في عمله لسوء حالته الصحية، حيث اوعز البزاز بمنح العائلة عشرة ملايين دينارا.وشكر ابو علي وسط دموع الفرح مبادرة البزاز. كما منح عائلة ابو زهراء من بغداد 10 ملايين دينار ، لاعانتها في ظروفها المعيشية الصعبة ،اذ يقتات ابو زهراء قوت عائلته من شواء اللحم في عربة متنقلة رغم معناته من تهتك في الانسجة الرخوة لقدميه ،وتضــم عائلته الزوجة المصابة بداء في رئتها وابنته الوحيدة زهراء الطالبة المتفوقة في المرحلة الثانوية،وشكر ابوزهراء البزاز ، مؤكدا ان (الانسان يعجز عن وصف خيراته فهو ابو الفقراء).

وادخل البزاز الفرحة على عائلة ابو طيبة من بابل الذي يعمل في جمع وبيع العلب الفارغة في (ستوتة) متهالكة ،لاعالة عائلته التي تضم والدته المقعدة واطفاله الاربعة وزوجته، ويسكنون في بيت تجاوز قريب من اثار بابل،اذ منح العائلة عشرة ملايين دينار ودراجة نارية جديدة (ستوتة) .وشكرت ، والدة ابو طيبة مبادرات البزاز، مؤكدة انها يوميا خلال صلاتها تتمنى ان تزرهم (الشرقية) وهاهي امنيتها تتحقق.

وكان البزاز قد اغاث في ايام سابقة من الشهر الفضيل ،عائلة ابو يوسف من الموصل الذي يعيل 7 أطفال فضلا على زوجته ،ويعمل صباحا في بسطية لبيع الملح الصناعي الذي يستخدم في الدباغة والاسمدة ،مع العمل حارس في جملون قريب من مسكنه، الذي يقع في منطقة تجاوز وجدرانه من الجينكو والبلوك ويساعده في الحراسة ابنه يوسف، حيث اوعز البزاز بمنح العائلة 10 ملايين دينار، فضلا على منحه دراجة (ستوتة) ،كما منح البزاز ،عائلة ام قاسم من البصرة 10 ملايين دينار ،لاعانتها في رعاية عائلتها التي تضم زوجاً اقعده مرض عضال واربعة اولاد وثلاث بنات ، و تعمل في تأمين قوت العائلة اليومي من خلال بيع الخبز في منطقة الجمهورية بالبصــرة.