صالح من روما: الحوار أساس حل أزمات المنطقة

البزّاز يؤكد في لقائه رئيس الجمهورية التطلع لضمان الحريات العامة

روما – صلاح السلام

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح في مقر اقامته في روما رئيس مجموعة الاعلام المستقل الاستاذ سعد البزاز، وذلك على هامش حضور صالح مؤتمر حوار المتوسط . واعلن البزاز في تصريح (انه بحث مع رئيس الجمهورية السبل الكفيلة لضمان الحريات العامة وتنقية الاجواء في المشهد العراقي من الانحلال السياسي)، كما عبّر البزاز عن امله في ان (تتضافر الجهود السياسية لمحاربة الفساد ووضع البلد على سكة التنمية والاعمار الصحيح وبناء الانسان). فيما اكد صالح (ان واجبه في حماية الدستور سيجعله امينا على الدفاع عن الحريات العامة في العراق التي كفلها الدستور). وشدد البزاز خلال اللقاء على (اَن حماية الحريات العامة ومنها حرية التعبير هي الضمانة للسلم الاهلي والمرتكز الرئيس لاي تجربة ديمقراطية). وابدى صالح استعداده لاحتضان المثقفين العراقيين والدفاع عن حرياتهم وتوفير مستلزمات قيام نهضة فكرية واسعة في العراق. وكان صالح قد التقى الرئيس الايطالي ورئيس الحكومة الايطالية ووزير الخارجية ، وحث روما على تشجيع الشركات الايطالية للاستثمار في العراق والمساهمة في اعادة اعماره في اطار الحرص على تطوير العلاقات بين البلدين.

ووعد بابا الفاتيكان البابا فرنسيس الأول بتلبية دعوة تلقاها من صالح لزيارة العراق في الوقت المناسب وأكد أهمية تعزيز الجهود الرامية لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة. وبحسب بيان رئاسي فقد |(التقى صالح في الفاتيكان بالبابا بعد ان جرى استقبال رسمي له في القصر الرسولي). ونقل البيان عن صالح قوله أن (ما تعرض له المسيحيون والايزيديون والمسلمون وغيرهم من العراقيين من جرائم إبادة على يد تنظيم داعش الارهابي، لا يمتّ إلى تعاليم الدين الإسلامي السمحاء بصلة)، مشيرا إلى (تاريخ التعايش السلمي بين جميع الأطياف في العراق).وأكد صالح (أهمية إنجاز مصالحة وطنية حقيقية تشمل الجميع، وتسهم بشكل مباشر في تحقيق السلام)، داعياً الى (تضافر جميع الجهود في انجاز هذه المصالحة). ورأى أن (حل الأزمات التي تعانيها بعض دول المنطقة يأتي عبر الحوار والتفاهم)، مشدداً على (أهمية تعزيز الجهود الرامية إلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة). ووجه صالح دعوة إلى البابا لزيارة أور وبيت إبراهيم الخليل حيث انطلاقة الديانات السماوية، ووعد البابا بتلبية الدعوة في الوقت المناسب. من جهته، أكد البابا (ضرورة المضي قدما في إحلال الاستقرار في العراق وعموم المنطقة)، مشدداً على(أهمية تغليب لغة الحوار والتفاهم وتعزيز التعايش السلمي فيها). وغادر صالح بغداد مساء الأربعاء الماضي متوجهاً إلى روما في زيارة رسمية للمشاركة في مؤتمر (حوار المتوسط) وألقى صالح كلمة في المؤتمر تحدث من خلالها عن رؤية العراق لعلاقاته الدولية من منظور التعاون القائم على مبدأ المصالح المشتركة، بما يعزز فرص البناء والتقدم والحرية.وحوار المتوسط فعالية سنوية تنظمها وزارة الخارجية الإيطالية بالتنسيق مع المعهد الايطالي للدراسات السياسية الدولية، تهدف إلى ترتيب لقاءات وحوارات بين صناع القرار في دول البحر الأبيض المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط.الى ذلك التقى صالح بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الدولية حيث اكد الجانبان وحدة العراق و سيادته وسلامة أراضيه.وجاء في بيان للخارجية الروسية ان (اللقاء تطرق الى أهمية التعاون الثنائي بين روسيا والعراق، و ناقش سبل تطويرها. كما جرى التأكيد على أهمية الاجتماع الثامن للجنة التعاون التجاري الدولي الاقتصادي والتجاري والتقني بين الحكومتين الروسية والعراقية الذي سيعقد في الربع الأول من عام 2019 في بغداد).وكان صالح قد التقى في مقر اقامته في روما مساء الجمعة بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي مستورا وبحث معه آخر التطورات في الوضع سوريا ودور العراق وتأثيره الاقليمي وبما يصب في ترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة. وأكد صالح خلال اللقاء (أهمية تضافر الجهود الدولية والاقليمية لانهاء الأزمة السورية، وايجاد حل دائم وشامل لجميع مشاكل المنطقة)، لافتًا الى ان (الاستقرار في سوريا سينعكس على الاستقرار في العراق والمنطقة). بدوره أشاد دي ميستورا بخطاب صالح في المؤتمر ودعوته لاحلال الاستقرار والازدهار في المنطقة، وأكد (أهمية دور العراق في الحرب ضد الارهاب والتصدي لداعش الارهابي).وكان صالح قد استقبل في مقر اقامته بالعاصمة الايطالية وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي واستعرض معه (مجمل التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية وعموم الوضع السياسي والأمني في المنطقة).وأكد الطرفان (أهمية تعزيز وتطوير العلاقات الراسخة بين العراق وفلسطين). من جهة اخرى، اكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية لقمان الفيلي امس السبت ان جولة صالح الاقليمية لم تنته بعد وان هناك دولاً اخرى سيزورها لاحقا.واضاف الفيلي في تصريح ان (العراق منفتح على جميع الدول ويسعى لاقامة علاقات ودية).