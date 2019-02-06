البزّاز‭ ‬يمنح‭ ‬الفنان‭ ‬الكبير‭ ‬حسين‭ ‬نعمة‭ ‬قلادة‭ ‬الإبداع

الناصرية‭ ‬–‭ ‬الزمان

منح‭ ‬رئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬الاعلام‭ ‬المستقل‭ ‬الاستاذ‭ ‬سعد‭ ‬البزاز‭ ‬قلادة‭ ‬الابداع‭ ‬الى‭ ‬المطرب‭ ‬الكبير‭ ‬حسين‭ ‬نعمة‭ ‬ووصفه‭ ‬بـ‭(‬فنان‭ ‬الشعب‭)‬‭.‬كما‭ ‬استجاب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬محمد‭ ‬الحلبوسي‭ ‬لمناشدة‭ ‬نعمة‭ ‬الذي‭ ‬شكا‭ ‬ضعف‭ ‬الحال‭ ‬والعوز‭ ‬على‭ ‬صفحته‭ ‬في‭ ‬‭(‬فيسبوك‭)‬‭ .‬وذكر‭ ‬بيان‭ ‬لمكتب‭ ‬الحلبوسي‭ ‬‭(‬‭ ‬إن‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬اطمأنَّ‭ ‬خلال‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬على‭ ‬الوضع‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والصحي‭ ‬للفنان‭ ‬الكبير‭ ‬حسين‭ ‬نعمة‭ ‬ولعائلته،‭ ‬فيما‭ ‬حدد‭ ‬موعدا‭ ‬لاستقباله‭ ‬بمكتبه‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‭)‬‭. ‬وكان‭ ‬نعمة‭ ‬قد‭ ‬وجه‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬دعوة‭ ‬إلى‭ ‬دول‭ ‬خليجية‭ ‬وأوربية،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬منحه‭ ‬إقامة‭ ‬فيها‭ ‬مع‭ ‬أفراد‭ ‬أسرته،‭ ‬بسبب‭ ‬ما‭ ‬وصفه‭ ‬بضنك‭ ‬العيش‭ ‬في‭ ‬العراق‭.‬وأطلق‭ ‬نعمة،‭ ‬مناشدة‭ ‬وصفها‭ ‬بـ‭ ‬‭(‬نخوة‭ ‬عزيز‭ ‬قوم‭)‬،‭ ‬قال‭ ‬فيها‭ ‬‭(‬طال‭ ‬صبري‭ ‬وبلغ‭ ‬السيل‭ ‬الزبى،‭ ‬وأشرف‭ ‬ضنك‭ ‬العيش‭ ‬يهدد‭ ‬كرامتي‭ ‬لذل‭ ‬الحاجة‭ ‬والعوز،‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬قدرتي‭ ‬على‭ ‬تعيين‭ ‬أولادي‭ ‬الثلاثة‭ ‬الذين‭ ‬نالوا‭ ‬شهادات‭ ‬جامعية‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات،‭ ‬وأكيد‭ ‬القادم‭ ‬أسوأ،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬راتبي‭ ‬التقاعدي‭ ‬البائس‭ ‬البالغ‭ ‬400‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬فقط‭ ‬‭)‬‭ ‬مؤكدا‭ ‬‭(‬من‭ ‬حقي‭ ‬الإنساني،‭ ‬خصوصاً‭ ‬أني‭ ‬اعتزلت‭ ‬الغناء‭ ‬بنسبة‭ ‬تسعين‭ ‬بالمئة،‭ ‬أن‭ ‬أقرر‭ ‬الهجرة‭ ‬مع‭ ‬عائلتي‭ ‬الى‭ ‬وطن‭ ‬آخر‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬نعيش‭ ‬فيه‭ ‬أعزاء‭ ‬كراماً‭)‬،‭ ‬داعياً‭ ‬في‭ ‬المناشدة‭ ‬‭(‬الأهل‭ ‬والإخوة‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬إلى‭ ‬منحه‭ ‬الإقامة‭ ‬مع‭ ‬أسرته،‭ ‬تقديراً‭ ‬لموقعه‭ ‬ومكانته‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬وعطائه‭ ‬الفني‭ ‬الذي‭ ‬استمر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خمسين‭ ‬عاماً‭)‬‭.‬وختم‭ ‬مناشدته‭ ‬بتوجيه‭ ‬‭(‬نسخة‭ ‬إلى‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬،‭ ‬ورئيس‭ ‬الجمهورية،‭ ‬ورئيس‭ ‬البرلمان،‭ ‬للعلم،‭ ‬واعتذاري‭ ‬لأحبتي‭ ‬الشعب‭ ‬العراقي‭ ‬الأبي،‭ ‬لأن‭ ‬للإنسان‭ ‬صبراً‭ ‬وطاقة،‭ ‬خصوصاً‭ ‬أنني‭ ‬الآن‭ ‬معتزل‭ ‬الغناء‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬مصدر‭ ‬رزقي‭)‬‭. ‬واكد‭ ‬نعمة‭ ‬خلال‭ ‬حلوله‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬‭(‬حصاد‭ ‬الشرقية‭)‬‭ ‬الثلاثاء‭ ‬‭(‬‭ ‬سبق‭ ‬لي‭ ‬ان‭ ‬نخيت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬حول‭ ‬راتبي‭ ‬التقـــــــاعدي‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يتجاوز‭ ‬400‭ ‬الف‭ ‬دينار‭)‬‭.‬