راضي وأولاده جابو الفوز إلنا .. ويا الشرقية والزمان حلوة حفلتنا

البزاز يمنح قلادة الإبداع لشنيشل وسط حضور نجوم الكرة العراقية في كرنفال رائع

فرحان: (الشرقية) و (الزمان) نقلا رسالة رفع الحظر عن الملاعب والعراق قادر على تنظيم البطولات الدولية

قائد الأولمبي : هدية البزاز وسام شرف على صدورنا ونعاهد الجميع على تقديم الأفضل

درجال: (الشرقية) و(الزمان) كانتا سندا لنا في تحقيق الإنجاز بغرب اسيا على ارض العراق

عريبي: احتفالية البزاز رمز للوفاء من ابن العراق الى جميع العراقيين

{ شنيشل: دعم البزاز يجعل اللاعبين في عطاء مستمر لبلوغ أولمبياد باريس

بغداد- ساري تحسين

منح رئيس مجموعة الاعلام المستقل الأستاذ سعد البزاز قلادة الابداع للمدير الفني للمنتخب الأولمبي راضي شنيشل بعد الفوز بلقب بطولة غرب اسيا مع كتيبته بركلات الترجيح في المباراة النهائية مع المنتخب الإيراني وذلك في احتفال بهيج اقامته قناة الشرقية في بغداد استنادا الى امر البزاز.

ومنح البزاز الوفد الرياضي هدايا تقديرية نظير ما حققوه من انجاز كبير على ارض العراق يضاف الى انجاز خليجي25.

قلادة الابداع

وقال رئيس تحرير (الزمان) طبعة العراق احمد عبد المجيد في كلمته (انقل اليكم تحيات رئيس مجموعة الاعلام المستقل الأستاذ سعد البزاز ، الذي يهنأكم بحصولكم على كأس غرب اسيا ،واتشرف عنه في حفل تقليد المدرب المتألق راضي شنيشل ،قلادة البلادة التي منحه إياها البزاز ،تقدير للدور الذي اداه في حصول المنتخب دون 23 سنة على كأس البطولة، وبوصفي صحفيا ،اشعر بالامتنان الى المنتخب على الصورة الباهرة التي ظهر بها واستحق بسببها الفوز لانه أتاح لنا الفرصة للقيام بأكبر تغطية إعلامية للبطولة عموما ولمبارياته لدورة 23 بشكل خاص ،وهذا الامر ينسحب على (الزمان) التي تقع ضمن مجموعة الاعلام المستقل وعلى قناة الشرقية التي ابدعت سواء في التغطية المباشرة او النقل الحي او الاستوديو التحليلي او برنامج الشوط الثالث وأخيرا في هذه الاحتفالية التي نظمها الزميل محمد ناصر بايعاز من البزاز)، مجددا (التحايا لكم ولكل مبدع عراقي وامل ان يكون هذا الإنجاز الرياضي للمنتخب الأولمبي خارطة طريق لولادة منتخب وطني عراقي متكامل بكرة القدم يضاهي ارفع منتخبات دول العالم).

جائزة الجميع

واعرب المدير الفني للمنتخب الأولمبي راضي شنيشل عن سعادته الكبيرة إزاء تقليده قلادة الابداع واصفا هذه اللحظة بالجميلة والرائعة وهو يشعر بالوقوف في مصاف المتميزين من أبناء الرافدين الذين شملهم تكريم الأستاذ سعد البزاز مؤكدا ان هذا التكريم لا اعده شخصيا الي وانما يهدى الى جميع الملاك التدريبي واللاعبين الذي اسهمو في تحقيق هذا الإنجاز على الملاعب العراقية).

وأضاف شنيشل ان (لاعبينا طبقوا جميع الواجبات المنوطة اليهم، وكانوا على قدر كبير من المسؤولية، رغم الاجهاد والتعب جراء ضغط مباريات البطولة، والحمد لله بجهودهم وتفانيهم خطفنا اللقب وافرحنا الشعب العراقي والجماهير الكبيرة التي دعمتنا وازرتنا طيلة ايام البطولة، شنيشل اكد انه والملاك المساعد تمكنوا من تشخيص نقاط القوة والضعف لدى الفريق الإيراني، وبالتالي اللعب بتكتيك مناسب يتلائم مع ظروف المباراة، واجد ان الفريق الإيراني خصماً صعباً ويمتاز بالبنية الجسمانية القوية وتمكنوا من تسجيل هدف السبق، ولكننا بالاصرار والعزيمة تمكنا من العودة، وبالتالي حسمنا النتيجة من علامة الجزاء، وان القادم سيكون افضل، وسنقوم بتحضير الفريق للتصفيات المقبلة المؤهلة للدورة الأولمبية في باريس 2024 لدينا لاعبين موهوبين قادرين على التفوق في جميع المشاركات التي تنتظرنا، ويمتلكون الإصرار والعزيمة للنجاح في مهمتهم المقبلة، وسنقدم برنامجاً اعدادياً خاصاً قبل الدخول في التصفيات الأولمبية للوصول الى الجهوزية التامة).

تهنئة درجال

وهنأ رئيس اتحاد كرة القدم عدنان درجال، شنيشل وكتبيته والشعب العراقي بمناسبة الفوز ببطولة غرب اسيا للمنتخبات الأولمبية دون 23 عاماً قائلا (يسعدني ان اقدم التهاني بمناسبة حصولهم على لقب بطولة غرب اسيا للمنتخبات الأولمبية وتكريم الأستاذ سعد اليزاز لهذا المنتخب الرائع متمنياً للمدرب واللاعبين التوفيق في مهمته القادمة، وعدّ درجال انتصارَ المنتخب الأولمبيّ دون 23 عاماً بالإنجاز، وهدية جديدة تُضاف إلى التفوقِ الذي تعيشه الكرةُ العراقيّة على الصعد المختلفة، كما قدّم رئيسُ الاتحاد الشكرّ للجمهور الكريم الغفير الذي كان له الدورُ الأهم في مؤازرته ومساندته وتشجيعه لهذا الجيل الكرويّ الذي سيكون عمادَ مستقبل اللعبة قائلاً أباركُ للملاكِ التدريبيّ، بقيادةِ المدرب راضي شنيشل واللاعبين، على هذا الفوز، وتقديم مباريات رائعة، وكذلك أشكر الدعمَ الكبير من قناة الشرقية وجريدة الزمان ووقفتهما مع المنتخبِ الأولمبيّ، وهذه الجهود جميعها تضافرت فتحققَ الانتصار).

أولمبياد باريس

فيما تحدث مشرف الفريق اللاعب الدولي السابق غانم عريبي عن الفوز باللقب المنتخب الأولمبي وقال (انه قدم ما عليه واستحق اللقب، وان هذا الفوز سيدون في سجلات التاريخ، مضيفاً ان الهدف هو اجتياز التصفيات والوصول الى أولمبياد باريس 2024 وكاس العالم 2026 وهذا ليس بالشيء الصعب حيث سبق وان شاركنا في أولمبياد موسكو ولوس انجلس وسيئول واخرها في أولمبياد أثينا وحصلنا فيها على المركز الرابع وهو افضل انجاز حققته الكرة العراقية بجيل ذهبي، مبيناً ان هذه المجموعة الشبابية ستكون النواة الحقيقية للمنتخبات الوطنية، وهذا الشيء يحتاج الى عمل وجهد كبيرين، وبالاعتماد على الأساليب الحديثة التي تساهم في تطوير قابلياتهم ومهاراتهم ، وفي الوقت ذاته أشاد عريبي بالفريق الإيراني ووصفه بالفريق العنيد والصعب، حيث يمتاز لاعبيه بالبنية الجسمانية وكان نداً قوياً صعب المراس).

طموح فرحان

ومن جانبه اعلن نجم المنتخب الوطني السابق حسن فرحان عن (طموحه إزاء الاهتمام بالمنتخب الأولمبي عبر زجه بمعسكرات تدريبية مكثفة واجراء العديد من المباريات التجريبية ذات المستوى العالي والخروج من النطاق الاسيوي من اجل مقارعة كبار القارة الصفراء بشكل اكبر من جهة فضلا عن ان بطولة خليجي 25 وبطولة غرب اسيا من حيث اقامتها في العراق تعد بمثابة رسالة الى العالم لرفع الحظر الكروي عن العراق الذي طال انتظاره واثبتنا للجميع ان شعب العراق قادر استضافة جميع الشعوب وجميع الكرنفالات الرياضية دون أي سلبيات تذكر) .

واكد فرحان ان (حصول المنتخب الأولمبي ومنتخب الشباب على البطولات امر مهم جدا لان ذلك يخلق شخصية البطل لدى اللاعبين وعدم الارتباك في مواجهة المنتخب الكبيرة سواء على المستوى الاسيوي والاوروبي واللعب باريحية تامة مثلما عهد المنتخب العراقي في حقبة السبعينات والثمانينات والوصول الى المسابقات العالمية عبر التفوق على اكبر المنتخبات في كرة القدم).

المدرب المحلي

وقال نجم المنتخب الوطني السابق كريم صدام ان (المدرب المحلي في العراق عاد من جيد الى ابداعاته عبر ماحققته المنتخبات الأولمبية والشباب من نتائج إيجابية على المستوى الاسيوي والعالمي لكن ذلك لايمنع من اشراك اغلب المدربين المحليين في دورات عالمية تدريبية تسهم في تطوير ملكاتهم التدريبية وتجعلهم قادرين على ركب التطور السريع في لعبة كرة القدم من الجانب التدريبية والتكتيكي) مشيدا بما قدمه (الأستاذ سعد البزاز من اهتمام وتكريم عالي للفائزين واهميته في تعزيز الثقة في نفوس اللاعبين وشعورهم العالي تجاه رفع اسم بلدهم في المحافل الرياضية عبر اعتلاء منصات التتويج).

قائد الأولمبي

وعبر قائد المنتخب الأولمبي منتظر محمد عن (فرحته بالفوز باللقب) وبارك في الوقت نفسه (للشعب العراقي افراحه بمناسبة التتويج)، واصفا المباراة النهائية امام المنتخب الإيراني بالصعبة وكان تكاتف اللاعبين سر تفوقنا بكرلات الترجيح و كان اللاعب زيد تحسين الذي اشعلت حركته باليد مواقع التواصل الاجتماعي وبقيت لغزاً محيراً للبعض، حيث أجاب قائلاً ان (حركة ارتجاف اليد التي فعلتها بعد تسجيلي ضربة الجزاء كانت رداً على الكلام الذي اطلقه الحارس الإيراني قبل تسديدي الركلة، حيث قال لي انت خائف جداً من تسديد الركلة ولن تسجل، واستمر زيد بالحديث بعد هذا الكلام بقيت انظر الى الحارس بتركيز للتعبير عن عدم خوفي من تنفيذها، وعندما سجلت حركت يدي بطريقة الارتجاف التي تعبر عن الخوف، وكان المبتغى نكاية بكلام الحارس، تحسين اهدى الفوز الى الشعب العراقي والملاك التدريبي والجماهير التي حضرت وازرت الفريق، فيما قال حارس المرمى كميل سعد المحترف في الدوري السويسري والذي حصل على لقب افضل حارس، انا سعيد بتحقيق اللقب وهذه هي المرة الأولى التي امثل فيها منتخبات العراق، واهدي الفوز للجماهير العراقية الحاضرة التي دعمتنا طيلة مباريات البطولة)، مضيفاً انه (لم يرى في حياته جمهور بهذا الكم الكبير يحضر لمؤازرة منتخباً اولمبياً، وعبر اللاعب بلند عمر هو الاخر عن فرحته بعد الفوز بلقب البطولة)، وقال (انا سعيد للغاية بهذا اللقب الذي لولا دعم الجماهير لما تحقق، بلند تحدث بصراحة لم اكن موفقاً في المباراة الاخيرة رغم مساهمتي بهدف العراق، ولكني كنت مجهداً ومتعباً بسبب ضغط المباريات، ولكني في النتيجة حققنا الأهم وهو التتويج باللقب، شاكراً في الوقت ذاته الملاك التدريبي والتوجيهات المتواصلة له للوصول الى حالة الجهوزية التامة).

واستقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وفد المنتخب الأولمبي الفائز ببطولة غرب آسيا تحت سن 23 عاماً، التي احتضنها العراق.

وهنّأ السوداني لاعبي المنتخب الذين أسهموا في إدخال الفرحة على قلوب أبناء شعبنا، وبيّن أن تكريم المنتخبات، في مختلف المجالات الرياضية، رسالة اهتمام من الحكومة، كما يمثل منهجاً وتوجهاً حكومياً لإيماننا بأهمية الرياضة، وأشار سيادته إلى أن استضافة البطولات تدلّ على استقرار الدول وقدرتها على تنظيم البطولات الرياضية التي تمثل وسيلة تواصل بين الشعوب، وليست مجرد هواية.

وأكد السوداني صدور توجيهات مباشرة إلى وزير الشباب والرياضة لدعم المنتديات الشبابية والرياضية في جميع مناطق العراق، منوهاً بأن الرياضة تحتل مكانةً خاصة عند العراقيين، وهو ما يدفع الحكومة لبذل الكثير من أجل الرياضة، مؤكداً أن المنتخبات الوطنية التي حققت إنجازات باهرة، ستتمكن من خلال الدعم أن تضع الكرة العراقية على منصات التتويج.

مباريات البطولة

وكانت البطولة قد شهدت اقامة 12 مباراة بما فيها المواجهة النهائية والتي أسفرت عن فوز عمان على لبنان بهدف وفلسطين على سوريا بهدف وتعادل صاحب الضيافة مع الأردن بهدفين في الجولة الأولى فيما فازت الأردن على الإمارات بهدفين لواحد وإيران على سوريا بثلاثة أهداف لواحدكماةتفلبت عمان على اليمن بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية وشهدت الجولة الثالثة تخطي اليمن لبنان بهدفين لواحد وتعادل فلسطين وإيران بهدف تغلب العراق على الإمارات بثلاثة اهداف دون رد وحسمها إيران نصف النهائي بتغلبها بفارق الركلات الترجيحية على الاردن (4_3) يعد انتهاء اللقاء بتعادلهما بدون اهداف كما تغلب العراق على عمان بهدف وكان منتخب إيران أحرز لقب البطولة الاولى 2015 والأردن لقب 2021 والثالث للسعودية عام 2023.