البزاز يمنح راضي شنيشل قلادة الإبداع ويوجّه بتكريم لاعبي المنتخب الأولمبي

بغداد‭ – ‬ندى‭ ‬شوكت

منح‭ ‬رئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬الاعلام‭ ‬المستقل‭ ‬الأستاذ‭ ‬سعد‭ ‬البزاز،‭ ‬قلادة‭ ‬الابداع‭ ‬الى‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬الاولمبي‭ ‬دون‭ ‬سن23‭ ‬راضي‭ ‬شنشيل‭ ‬بعد‭ ‬تتويج‭ ‬المنتخب‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬بلقب‭ ‬بطولة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا،‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬ايامها‭ ‬التي‭ ‬استضافها‭ ‬العراق،‭ ‬وذلك‭ ‬بتفوقه‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬منتخب‭ ‬إيران،‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬5‭-‬4‭ ‬،‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬الوقت‭ ‬الأصلي‭ ‬بالتعادل‭ ‬الإيجابي‭ ‬1‭-‬1‭ . ‬كما‭ ‬وجه‭ ‬البزاز‭ ‬بتكريم‭ ‬جميع‭ ‬لاعبي‭ ‬المنتخب‭. ‬وقدم‭ ‬شنيشل‭ ‬شكره‭ ‬الى‭ ‬البزاز‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬السعادة‭ ‬بهذا‭ ‬التكريم،‭ ‬وقال‭ ‬لمراسل‭ (‬الشرقية‭) ‬ميناس‭ ‬السهيل‭ (‬ان‭ ‬البزاز‭ ‬متابع‭ ‬ممتاز‭ ‬لجميع‭ ‬مناحي‭ ‬الحياة‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬الرياضة‭ ‬وقد‭ ‬شمل‭ ‬المبدعين‭ ‬بتكريمه‭).‬

وجاء‭ ‬قرار‭ ‬البزاز،‭ ‬التفاتة‭ ‬جديدة‭ ‬تضاف‭ ‬الى‭ ‬سلسلة‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬الى‭ ‬المبدعين‭ ‬العراقيين‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات،‭ ‬ومنها‭ ‬الرياضية‭ ‬حيث‭ ‬سبق‭ ‬ان‭ ‬منح‭ ‬المدرب‭ ‬حكيم‭ ‬شاكر‭ ‬قلادة‭ ‬الابداع‭ ‬بعد‭ ‬احرازه‭ ‬مركز‭ ‬الوصيف‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬شباب‭ ‬اسيا‭ ‬عام‭ ‬2010‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬منح‭ ‬الفريق‭ ‬مبلغ‭ ‬100‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ . ‬وفي‭ ‬منتصف‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭ ‬2013‭ ‬منح‭ ‬البزاز‭ ‬قلادة‭ ‬الابداع‭ ‬الى‭ ‬كابتن‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬انذاك‭ ‬يونس‭ ‬محمود‭ ‬وحارس‭ ‬المرمى‭ ‬نور‭ ‬صبري،‭ ‬تكريما‭ ‬لجهودهما‭ ‬في‭ ‬تأهل‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬الى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬لكاس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬البحريني‭ ‬بفارق‭ ‬ركلات‭ ‬الجزاء‭.‬وفي‭ ‬ختام‭ ‬البطولة‭ ‬نال‭ ‬حكيم‭ ‬شاكر‭ ‬قلادة‭ ‬ثانية‭ ‬من‭ ‬البزاز‭ ‬برغم‭ ‬فوز‭ ‬العراق‭ ‬بالمرتبة‭ ‬الثانية‭ .‬

وأصبح‭ ‬المنتخب‭ ‬العراقي‭ ‬رابع‭ ‬منتخب‭ ‬يتوج‭ ‬بلقب‭ ‬بطولة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬للشباب‭ ‬دون‭ ‬23‭ ‬عاماً،‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬منتخب‭ ‬إيران‭ ‬باللقب‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬ثم‭ ‬توج‭ ‬منتخب‭ ‬الأردن‭ ‬باللقب‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬ومنتخب‭ ‬السعودية‭ ‬عام‭ ‬2022‭. ‬الى‭ ‬ذلك‭ ‬اعرب‭ ‬شنيشل‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بالمستوى‭ ‬الكبير‭ ‬للاعبي‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬مؤكدا‭ (‬تمسكه‭ ‬بالجهاز‭ ‬الفني‭ ‬المساعد‭ ‬لما‭ ‬بذله‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬خلال‭ ‬البطولة‭ ‬ولا‭ ‬توجد‭ ‬نية‭ ‬لاعفاء‭ ‬أيٍّ‭ ‬منهم‭ ‬بل‭ ‬على‭ ‬العكس‭ ‬هناك‭ ‬إمكانية‭ ‬إضافة‭ ‬مدربين‭ ‬جدد‭ ‬وزيادة‭ ‬عدد‭ ‬الملاك‭ ‬الفني‭ ).‬وقال‭ ‬شنيشل‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬أمس‭ ‬أن‭(‬إقامة‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬ملاعبنا‭ ‬وبين‭ ‬جماهيرنا‭ ‬يعد‭ ‬مسؤولية‭ ‬كبيرة‭ ‬استطاع‭ ‬اللاعبون‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الصعوبات‭ ‬وتحقيق‭ ‬اللقب‭ ‬بالمثابرة‭ ‬والإصرار‭)‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ (‬المرحلة‭ ‬الإعدادية‭ ‬المقبلة‭ ‬ستنطلق‭ ‬بعد‭ ‬نهاية‭ ‬الدوري‭ ‬الممتاز‭ ‬بسبب‭ ‬ارتباط‭ ‬اللاعبين‭ ‬مع‭ ‬انديتهم،‭ ‬وأن‭ ‬البرنامج‭ ‬التدريبي‭ ‬الذي‭ ‬وضع‭ ‬مسبقاً‭ ‬يتضمن‭ ‬إقامة‭ ‬معسكرات‭ ‬خارجية‭ ‬وداخلية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المباريات‭ ‬الودية،‭ ‬حيث‭ ‬ستستمر‭ ‬حتى‭ ‬انطلاق‭ ‬التصفيات‭ ‬الأولية‭ ‬المقرر‭ ‬إقامتها‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬أيلول‭ ‬المقبـل‭).‬