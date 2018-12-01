البزاز يغيث عائلة تهدّم منزلها بأحداث الموصل

الموصل – الزمان

اغاث رئيس مجموعة الاعلام المستقل الاستاذ سعد البزاز عائلة موصلية بالايعاز باعادة تأهيل منزلها الذي تضرر في احداث الموصل واصبح غير صالح للسكن ، و تولى ملاك برنامج (كرستة وعمل ) ، الذي تعرضه قناة (الشرقية) هذه المهمة بزيارة عائلة المواطن محمود شكر السنجري الذي يسكن وعائلته التي تضم تسعة افراد قرب الحدباء وقد استشهد احد ابنائها في احداث طرد تنظيم داعش ، وبعد ترميم البيت وازالة اضراره الناتجة من سقوط قذائف هاون عليه، تم تجهيزه بالاثاث والمستلزمات الضرورية، لتعود العائلة لمسكنها ، مثمنة مبادرة البزاز التي انقذت العائلة من التشرد. وتأتي اغاثة عائلة السنجري ضمن اهداف برنامج (كرستة وعمل) التي حددها البزاز بتأمين السكن اللائق للعوائل التي تعرضت منازلها للضرر وتقطعت بها السبل . وكان البرنامج قد قام مؤخرا باعادة تأهيل وتأثيث منزل الجدة ام ايمن من الموصل التي تهدم مسكنها و قتل ابنها وزوجته من قبل داعش لتصبح مسؤولة عن رعاية احفادها الخمسة الايتام. كما اعاد تأهيل احد المساجد في الموصل القديمة بوصفه مقاما اسلاميا يحظى باحترام الاهالي.