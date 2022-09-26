البزاز يصف محسن حسين بالعنوان الوطني الكبير

بغداد – ندى شوكت

وصف رئيس مجموعة الاعلام المستقل الاستاذ سعد البزاز، الصحفي الرائد محسن حسين بالصديق الكبير والعنوان الوطني والمهني الكبير، وقال البزاز في جواب على رسالة وجهها اليه حسين في 25 ايلول الجاري من لبنان (اقل ما نفعله ان نكرمه ونقف باحترام ومحبة امام انجازاته وخلقه الرفيع).

وعبر حسين عن ارتياحه لرد البزاز على رسالته وتثمينه لعطائه المهني، وقال في رسالة تلقتها (الزمان) امس انه بعث رسالة الى البزاز فيما يلي نصها:

(الاخ العزيز سعد البزاز

اود ان اسجل شكري لك وللزمان على العناية الفائقة التي اجدها منكم ومن الاخ الزميل د. احمد عبد المجيد رئيس تحرير الزمان طبعة العراق، فقد كانت الزمان وما زالت تنشر ما اكتبه وانا في اخر العمر (89 عاما – وازحف نحو التسعين) واشعر ان الزملاء في طبعة العراق وخاصة الاخ د. احمد عبد المجيد يجدون كل فرصة لنشر ما اكتبه من ذكريات. الله يحفظك ويحفظهم. ودمتم صديقا وفاعل خير في كل الاحوال ولكل من يسعى اليكم.

محسن حسين

لبنان 2022/9/25).

الى ذلك صدر لحسين عن شبكة الاعلام العراقية كتابه الخامس المعنون (ذكريات صحفية – 67 عاماً في مهنة المتاعب)