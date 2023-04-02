البزاز يدخل الفرح في شهر الخيرات الى بيوت أنهكها شظف العيش

بغداد‭ – ‬ندى‭ ‬شوكت

تتواصل‭ ‬المبادرات‭ ‬الانسانية‭ ‬لرئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬الاعلام‭ ‬العراقي‭ ‬المستقل‭ ‬الاستاذ‭ ‬سعد‭ ‬البزاز‭ ‬في‭ ‬رحاب‭ ‬شهر‭ ‬الخير،‭ ‬وامس‭ ‬الاول‭ ‬أغاث‭ ‬البزّاز‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برنامج‭ (‬على‭ ‬نياتكم‭ ‬ترزقون‭) ‬الذي‭ ‬تقدمه‭ ‬قناة‭ (‬الشرقية‭) ‬عائلة‭ ‬بديع‭ (‬ابو‭ ‬يوسف‭) ‬الذي‭ ‬يعيل‭ ‬اسرة‭ ‬تضم‭ ‬4‭ ‬أطفال‭ ‬وزوجة‭ ‬ويسكنون‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬تجاوز‭ ‬جدرانه‭ ‬من‭ ‬البلوك‭ ‬وسقفه‭ ‬جينكو،ويعمل‭ ‬ببيع‭ ‬الخضروات‭ ‬بواسطة‭ ‬ستوتة‭ ‬،إذ‭ ‬أوعز‭ ‬البزاز‭ ‬بمنحه‭ ‬عشرة‭ ‬ملايين‭ ‬دينار،وشكر‭ ‬ابو‭ ‬يوسف‭ ‬اعانة‭ ‬البزاز‭ ‬التي‭ ‬ستمكنه‭ ‬أولاً‭ ‬من‭ ‬دفع‭ ‬اقساط‭ ‬الستوتة‭ ‬التي‭ ‬يواجه‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬تأمينها‭. ‬وفي‭ ‬حلقة‭ ‬اخرى‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬اغاث‭ ‬البزاز‭ ‬عائلة‭ ‬ابو‭ ‬علي‭ ‬من‭ ‬البصرة‭ ‬الذي‭ ‬يعيل‭ ‬ثلاث‭ ‬بنات‭ ‬وولدين‭ ‬احدهما‭ ‬مريض‭ ‬فضلا‭ ‬على‭ ‬زوجته،‭ ‬ويسكنون‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬تجاوز،‭ ‬وييبع‭ ‬الطرشي‭ ‬في‭ ‬بسطية‭ ‬على‭ ‬قارعة‭ ‬الطريق‭ ‬وهو‭ ‬يتوكأ‭ ‬على‭ ‬عكازه،‭ ‬وعلى‭ ‬احدى‭ ‬بناته‭ ‬بيده‭ ‬الاخرى،‭ ‬التي‭ ‬ترافقه‭ ‬يوميا‭ ‬في‭ ‬عمله‭ ‬لسوء‭ ‬حالته‭ ‬الصحية،‭ ‬فقد‭ ‬اوعز‭ ‬البزاز‭ ‬بمنح‭ ‬العائلة‭ ‬عشرة‭ ‬ملايين‭ ‬دينارا‭.‬وشكر‭ ‬ابو‭ ‬علي‭ ‬وسط‭ ‬دموع‭ ‬الفرح‭ ‬مبادرة‭ ‬البزاز‭. ‬كما‭ ‬منح‭ ‬عائلة‭ ‬ابو‭ ‬زهراء‭ ‬من‭ ‬بغداد‭ ‬10‭ ‬ملايين‭ ‬دينار،‭ ‬لإعانتها‭ ‬في‭ ‬ظروفها‭ ‬المعيشية‭ ‬الصعبة،‭ ‬اذ‭ ‬يقتات‭ ‬ابو‭ ‬زهراء‭ ‬قوت‭ ‬عائلته‭ ‬من‭ ‬شواء‭ ‬اللحم‭ ‬في‭ ‬عربة‭ ‬متنقلة‭ ‬رغم‭ ‬معناته‭ ‬من‭ ‬تهتك‭ ‬في‭ ‬الانسجة‭ ‬الرخوة‭ ‬لقدميه،‭ ‬وتضم‭ ‬عائلته‭ ‬الزوجة‭ ‬المصابة‭ ‬بداء‭ ‬في‭ ‬رئتها‭ ‬وابنته‭ ‬الوحيدة‭ ‬زهراء‭ ‬الطالبة‭ ‬المتفوقة‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانوية،وشكر‭ ‬ابوزهراء‭ ‬البزاز‭ ‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ (‬الانسان‭ ‬يعجز‭ ‬عن‭ ‬وصف‭ ‬خيراته‭ ‬فهو‭ ‬ابو‭ ‬الفقراء‭).‬

وادخل‭ ‬البزاز‭ ‬الفرحة‭ ‬على‭ ‬عائلة‭ ‬ابو‭ ‬طيبة‭ ‬من‭ ‬بابل‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬في‭ ‬جمع‭ ‬وبيع‭ ‬العلب‭ ‬الفارغة‭ ‬في‭ (‬ستوتة‭) ‬متهالكة،‭ ‬لاعالة‭ ‬عائلته‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬والدته‭ ‬المقعدة‭ ‬واطفاله‭ ‬الاربعة‭ ‬وزوجته،‭ ‬ويسكنون‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬تجاوز‭ ‬قريب‭ ‬من‭ ‬اثار‭ ‬بابل،اذ‭ ‬منح‭ ‬العائلة‭ ‬عشرة‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬ودراجة‭ ‬نارية‭ ‬جديدة‭ ‬‭(‬ستوتة‭) .‬وشكرت‭ ‬،‭ ‬والدة‭ ‬ابو‭ ‬طيبة‭ ‬مبادرات‭ ‬البزاز،‭ ‬مؤكدة‭ ‬انها‭ ‬يوميا‭ ‬خلال‭ ‬صلاتها‭ ‬تتمنى‭ ‬ان‭ ‬تزرهم‭ (‬الشرقية‭) ‬وهاهي‭ ‬امنيتها‭ ‬تتحقق‭.‬

وكان‭ ‬البزاز‭ ‬قد‭ ‬اغاث‭ ‬في‭ ‬ايام‭ ‬سابقة‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الفضيل‭ ‬،عائلة‭ ‬ابو‭ ‬يوسف‭ ‬من‭ ‬الموصل‭ ‬الذي‭ ‬يعيل‭ ‬7‭ ‬أطفال‭ ‬فضلا‭ ‬على‭ ‬زوجته‭ ‬،ويعمل‭ ‬صباحا‭ ‬في‭ ‬بسطية‭ ‬لبيع‭ ‬الملح‭ ‬الصناعي‭ ‬الذي‭ ‬يستخدم‭ ‬في‭ ‬الدباغة‭ ‬والاسمدة‭ ‬،مع‭ ‬العمل‭ ‬حارس‭ ‬في‭ ‬جملون‭ ‬قريب‭ ‬من‭ ‬مسكنه،‭ ‬الذي‭ ‬يقع‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬تجاوز‭ ‬وجدرانه‭ ‬من‭ ‬الجينكو‭ ‬والبلوك‭ ‬ويساعده‭ ‬في‭ ‬الحراسة‭ ‬ابنه‭ ‬يوسف،‭ ‬حيث‭ ‬اوعز‭ ‬البزاز‭ ‬بمنح‭ ‬العائلة‭ ‬10‭ ‬ملايين‭ ‬دينار،‭ ‬فضلا‭ ‬على‭ ‬منحه‭ ‬دراجة‭ (‬ستوتة‭) ‬،كما‭ ‬منح‭ ‬البزاز‭ ‬،عائلة‭ ‬ام‭ ‬قاسم‭ ‬من‭ ‬البصرة‭ ‬10‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬،لإعانتها‭ ‬في‭ ‬رعاية‭ ‬عائلتها‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬زوجاً‭ ‬اقعده‭ ‬مرض‭ ‬عضال‭ ‬واربعة‭ ‬اولاد‭ ‬وثلاث‭ ‬بنات‭ ‬،‭ ‬و‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬تأمين‭ ‬قوت‭ ‬العائلة‭ ‬اليومي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬بيع‭ ‬الخبز‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الجمهورية‭ ‬بالبصرة‭.‬