البزاز يتبنّى دعم مشروع الموصلية تقى للأطراف الصناعية

بغداد – ندى شوكت

تبنى رئيس مجموع الاعلام المستقل الأستاذ سعد البزاز مشروع الشابة الموصلية تقى عبداللطيف الذي يوفر بدائل لفاقدي الأطراف العلوية او السفلية وخاطبها قائلا(حلمك تحقق وسنقف معك ولن تكوني وحيدة) . ووجهت تقى خلال حصاد (الشرقية) مساء الاثنين مناشدة لتطوير ورشتها (خطوة) لصنع الأطراف الصناعية والمساند التقويمية وتوزيعها بين المتعففين.وقالت تقى البالغة من العمر 24 سنة ( تخرجت عام 2020 من قسم الأطراف الصناعية والمساند في الجامعة التقنية في الموصل ،ومنذ سنة ونصف توظفت في مركز لتأهيل المعاقين وخلال هذه المدة ساعدت اكثر من 40 شخصا بإنجاز اطراف صناعية لهم ، الا ان حلمي هو ان يكون لي مشروعي الخاص في هذا المجال الى جانب وظيفتي ،لأساعد اكبر عدد ممكن من الناس واوفر عليهم عناء السفر لمحافظات اخرى،ولكن كان ذلك صعب لاني في هذا العمر الصغير ولا امتلك الدعم المالي ، فشاركت في مشروع (رائدات) الذي يدعم الشابات الرائدات في الموصل وتلقيت النصائح والتدريب ضمن المشروع ،كما تلقيت تشجيع برنامج تمكين النساء في نينوى ،ولكن بقي الحلم بدون تنفيذ حتى التقيت بتقني اطراف صناعية سابق وفر لي ورشته بأدواتها ،فبدأت اعمل فيها بجهدي منذ شهرين ،اشتغلت خلالها عشر حالات ، لكن يبقى حلمي ان يكون لي مكان لافتح فيه ورشتي والتوسع فيها مع ادخال تقنية الطباعة ثلاثية الابعاد لصناعة الأطراف الصناعية ، فضلا على تدريب المستفيدين).

وعندما علمت تقى بمبادرة البزاز وهي على الهواء ضمن (الحصاد) في قناة (الشرقية)،عقدت الفرحة لسانها لتعبر بعدها عن شكرها له لان حلمها سيتحول الى حقيقة، متمنية له كل الخير.