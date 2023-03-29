البزاز‭ ‬ينقل‭ ‬حال‭ ‬عائلتين من‭ ‬الموصل‭ ‬والبصرة‭ ‬إلى‭ ‬الأفضل

المبادرات‭ ‬تتواصل‭ ‬في‭ ‬رحاب‭ ‬رمضان

بغداد‭ – ‬ندى‭ ‬شوكت

تتواصل‭ ‬المبادرات‭ ‬الانسانية‭ ‬لرئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬الاعلام‭ ‬المستقل‭ ‬الاستاذ‭ ‬سعد‭ ‬البزاز،‭ ‬في‭ ‬رحاب‭ ‬الشهر‭ ‬الفضيل،وامس‭ ‬الاول‭ ‬اغاث‭ ‬البزاز‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برنامج‭ (‬على‭ ‬نياتكم‭ ‬ترزقون‭) ‬الذي‭ ‬تقدمه‭ ‬قناة‭ (‬الشرقية‭)‬،‭ ‬عائلة‭ ‬ابو‭ ‬يوسف‭ ‬من‭ ‬الموصل‭ ‬الذي‭ ‬يعيل‭ ‬7‭ ‬أطفال‭ ‬فضلا‭ ‬على‭ ‬زوجته‭ ‬،ويعمل‭ ‬صباحا‭ ‬في‭ ‬بسطية‭ ‬لبيع‭ ‬الملح‭ ‬الصناعي‭ ‬الذي‭ ‬يستخدم‭ ‬في‭ ‬الدباغة‭ ‬والاسمدة‭ ‬،مع‭ ‬العمل‭ ‬حارس‭ ‬في‭ ‬جملون‭ ‬قريب‭ ‬من‭ ‬مسكنه‭ ‬يقع‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬تجاوز‭ ‬وجدرانه‭ ‬من‭ ‬الجينكو‭ ‬والبلوك‭ ‬ويساعده‭ ‬في‭ ‬الحراسة‭ ‬ابنه‭ ‬يوسف‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬اوعز‭ ‬البزاز‭ ‬بمنح‭ ‬العائلة‭ ‬10‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬لتحسين‭ ‬وضعهم‭ ‬المعاشي‭ ‬،‭ ‬فضلا‭ ‬على‭ ‬منحه‭ ‬دراجة‭ ‬نارية‭ (‬ستوتة‭) ‬لتكون‭ ‬مصدر‭ ‬رزق‭ ‬للعائلة‭. ‬وقدم‭ ‬ابو‭ ‬يوسف‭ ‬شكره‭ ‬للبزاز‭ ‬مؤكدا‭ (‬ان‭ ‬فعل‭ ‬الخير‭ ‬ليس‭ ‬بغريب‭ ‬عليه‭ ‬فهو‭ ‬ابو‭ ‬الفقراء‭) ‬،فيما‭ ‬قالت‭ ‬الزوجة‭ ‬انها‭ (‬تشعروكأنها‭ ‬في‭ ‬حلم‭ ‬من‭ ‬شدة‭ ‬الفرحة‭). ‬كما‭ ‬منح‭ ‬البزاز‭ ‬،عائلة‭ ‬ام‭ ‬قاسم‭ ‬من‭ ‬البصرة‭ ‬10‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬لاعانتها‭ ‬في‭ ‬رعاية‭ ‬عائلتها‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬زوجاً‭ ‬اقعده‭ ‬مرض‭ ‬عضال‭ ‬واربعة‭ ‬اولاد‭ ‬وثلاث‭ ‬بنات‭ ‬،‭ ‬والتي‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬تأمين‭ ‬قوت‭ ‬العائلة‭ ‬اليومي‭ ‬،من‭ ‬خلال‭ ‬عملها‭ ‬بائعة‭ ‬خبر‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الجمهورية‭ ‬بالبصرة،‭ ‬وشكرت‭ ‬العائلة‭ ‬مبادرة‭ ‬البزاز‭ ‬،فيما‭ ‬اوضحت‭ ‬ام‭ ‬قاسم‭ ‬انها‭ ‬كانت‭ ‬تتمنى‭ ‬ان‭ ‬يوصلها‭ ‬فاعل‭ ‬خير‭ ‬الى‭ ‬البزاز‭ ‬و‭(‬الشرقية‭) ‬والحمد‭ ‬لله‭ ‬تحققت‭ ‬الامنية‭. ‬وكان‭ ‬البزاز‭ ‬قد‭ ‬اغاث‭ ‬في‭ ‬اليومين‭ ‬الاولين‭ ‬من‭ ‬رمضان‭ ‬عائلتين‭ ‬،الأولى‭ ‬من‭ ‬الاعظمية‭ ‬والثانية‭ ‬من‭ ‬الكاظمية‭ ‬،‭ ‬اذ‭ ‬منح‭ ‬عائلة‭ ‬ابو‭ ‬فاروق‭ ‬من‭ ‬الاعظمية‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬في‭ ‬ورشة‭ ‬لتصليح‭ ‬الدراجات‭ ‬ويسكن‭ ‬في‭ ‬شقة‭ ‬ايجار‭ ‬مع‭ ‬عائلته‭ ‬المكونة‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬اولاد‭ ‬وابنة‭ ‬،‭ ‬فضلا‭ ‬على‭ ‬الزوجة‭ ‬مبلغ‭ ‬ستين‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬المعيشية‭ .‬كما‭ ‬منح‭ ‬عائلة‭ ‬ابو‭ ‬محمد‭ ‬من‭ ‬الكاظمية‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬في‭ ‬احد‭ ‬مقاهي‭ ‬منطقة‭ ‬النعش‭ ‬خانه‭ ‬بالكاظمية‭ ‬،‭ ‬منذ‭ ‬12‭ ‬عاما،‭ ‬ويسكن‭ ‬مع‭ ‬زوجته‭ ‬وابنته‭ ‬وابنائه‭ ‬الخمسة‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬ايل‭ ‬للسقوط‭ ‬،‭ ‬مبلغ‭ ‬ستين‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬مع‭ ‬تقديمه‭ ‬رحلة‭ ‬الى‭ ‬مكة‭ ‬المكرمة‭ ‬له‭ ‬ولام‭ ‬محمد‭ .‬