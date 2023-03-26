البزاز‭ ‬يكرم‭ ‬عائلة‭ ‬جديدة في‭ ‬الكاظمية‭  ‬

بغداد – الزمان
في يوم ثان من جولاتها في مدينة الكاظمية ببغداد ، فتحت قناة الشرقية وعبر برنامجها وعلى نياتكم ترزقون صفحة من العطاء والخيرات ، حيث زارت بعثة البرنامج عائلة أبو محمد واطلعت على وضعها ، فيما اتصل مباشرة الأستاذ سعد البزاز رئيس مجموعة الاعلام العراقي المستقل وتحدث الى العائلة العراقية الكريمة، وكرم رب العائلة ابي محمد وزوجته برحلة أداء مناسك الحج الى مكة المكرمة ومنح العائلة ستين مليون دينار عراقي . ويستمر عطاء قناة الشرقية من خلال تواصلها اليومي مع العراقيين في بغداد وكل المدن العراقية.