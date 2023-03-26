البزاز‭ ‬يكرم‭ ‬عائلة‭ ‬جديدة في‭ ‬الكاظمية‭  ‬

بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬

في‭ ‬يوم‭ ‬ثان‭ ‬من‭ ‬جولاتها‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الكاظمية‭ ‬ببغداد‭ ‬،‭ ‬فتحت‭ ‬قناة‭ ‬الشرقية‭ ‬وعبر‭ ‬برنامجها‭ ‬وعلى‭ ‬نياتكم‭ ‬ترزقون‭ ‬صفحة‭ ‬من‭ ‬العطاء‭ ‬والخيرات‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬زارت‭ ‬بعثة‭ ‬البرنامج‭ ‬عائلة‭ ‬أبو‭ ‬محمد‭ ‬واطلعت‭ ‬على‭ ‬وضعها‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬اتصل‭ ‬مباشرة‭ ‬الأستاذ‭ ‬سعد‭ ‬البزاز‭ ‬رئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬الاعلام‭ ‬العراقي‭ ‬المستقل‭ ‬وتحدث‭ ‬الى‭ ‬العائلة‭ ‬العراقية‭ ‬الكريمة،‭ ‬وكرم‭ ‬رب‭ ‬العائلة‭ ‬ابي‭ ‬محمد‭ ‬وزوجته‭ ‬برحلة‭ ‬أداء‭ ‬مناسك‭ ‬الحج‭ ‬الى‭ ‬مكة‭ ‬المكرمة‭ ‬ومنح‭ ‬العائلة‭ ‬ستين‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬عراقي‭ . ‬ويستمر ‬عطاء‭ ‬قناة‭ ‬الشرقية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تواصلها‭ ‬اليومي‭ ‬مع‭ ‬العراقيين‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬وكل‭ ‬المدن‭ ‬العراقية‭. ‬