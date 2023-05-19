البرهان يقيل حميدتي من مجلس السيادة السوداني

الخرطوم‭- ‬الزمان‭ ‬

أصدر‭ ‬قائد‭ ‬الجيش‭ ‬السوداني‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬البرهان‭ ‬الذي‭ ‬يتولى‭ ‬رئاسة‭ ‬مجلس‭ ‬السيادة‭ ‬مرسوما‭ ‬دستوريا‭ ‬بإقالة‭ ‬خصمه‭ ‬الفريق‭ ‬محمد‭ ‬حمدان‭ ‬دقلو‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬كنائب‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬السيادة،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬شهر‭ ‬من‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬بينهما‭. ‬وأعلن‭ ‬مجلس‭ ‬السيادة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مقتضب‭ ‬‮«‬إعفاء‮»‬‭ ‬دقلو‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬كنائب‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬السيادة‭ ‬بموجب‭ ‬مرسوم‭ ‬دستوري‭.‬‮ ‬‭ ‬كذلك،‭ ‬أصدر‭ ‬مرسوما‭ ‬دستوريا‭ ‬آخر‭ ‬يقضي‭ ‬بتعيين‭ ‬مالك‭ ‬عقار،‭ ‬قائد‭ ‬أحد‭ ‬أجنحة‭ ‬حركة‭ ‬تحرير‭ ‬السودان‭ (‬شمال‭)‬،‭ ‬نائبا‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬السيادة‭. ‬وكان‭ ‬عقار‭ ‬عضوا‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬السيادة‭.‬

‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬اعلن‭ ‬ممثل‭ ‬البرهان‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬جدة‭ ‬دفع‭ ‬الله‭ ‬الحاج‭ ‬عن‭ ‬عفو‭ ‬شامل‭ ‬لقوات‭ ‬التدخل‭ ‬السريع‭ ‬اذا‭ ‬القوا‭ ‬السلاح‭ ‬مؤكدا‭ ‬الاصرار‭ ‬على‭ ‬مقاتلتهم‭ ‬اذا‭ ‬استمروا‭ ‬في‭ ‬التمرد‭ . ‬وفي‭ ‬نيالا‭ ‬عاصمة‭ ‬شمال‭ ‬دارفور‭ ‬أوقعت‭ ‬المعارك‭ ‬الخميس‭ ‬18‭ ‬قتيلا،‭ ‬بحسب‭ ‬نقابة‭ ‬أطباء‭ ‬السودان‭. ‬وافاد‭ ‬شهود‭ ‬استمرار‭ ‬القتال‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬الجمعة‭. ‬وتتواصل‭ ‬المعارك‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬بين‭ ‬قوات‭ ‬الجيش‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬منذ‭ ‬15‭ ‬نيسان‭/‬ابريل‭ ‬وأوقعت‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬نحو‭ ‬الف‭ ‬قتيل‭ ‬كما‭ ‬أدت‭ ‬الى‭ ‬نزوح‭ ‬ولجوء‭ ‬نحو‭ ‬مليون‭ ‬سوداني‭.‬‮ ‬

كذلك،‭ ‬يحتاج‭ ‬25‭ ‬مليون‭ ‬شخص،‭ ‬أي‭ ‬نحو‭ ‬نصف‭ ‬السكان،‭ ‬الى‭ ‬مساعدات‭ ‬انسانية،‭ ‬بحسب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭.‬