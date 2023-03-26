البرهان يدعو الجيش السوداني الى التوقف عن دعم الديكتاتورية

الخرطوم‭- ‬الزمان‭ ‬

دعا‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬البرهان‭ ‬قائد‭ ‬الجيش‭ ‬السوداني‭ ‬الذي‭ ‬يترأس‭ ‬السودان‭ ‬منذ‭ ‬انقلاب‭ ‬العام‭ ‬2021‭ ‬على‭ ‬حسن‭ ‬البشير،‭ ‬قواته‭ ‬الى‭ ‬التوقف‭ ‬عن‭ ‬مساندة‭ ‬الحكومات‭ ‬الديكتاتورية‭ ‬كما‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬فعلت‭ ‬خلال‭ ‬العقود‭ ‬الأخيرة‭.‬

وجه‭ ‬البرهان‭ ‬هذه‭ ‬الدعوة‭ ‬خلال‭ ‬كلمة‭ ‬ألقاها‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬المناقشات‭ ‬حول‭ ‬الإصلاح‭ ‬الأمني‭ ‬والعسكري‭ ‬والتي‭ ‬نص‭ ‬عليها‭ ‬الاتفاق‭ ‬الإطار‭ ‬الذي‭ ‬وقعه‭ ‬العسكريون‭ ‬مع‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الاول‭/‬ديسمبر‭ ‬كجزء‭ ‬أول‭ ‬من‭ ‬العملية‭ ‬السياسية‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬لعودة‭ ‬المدنيين‭ ‬الى‭ ‬السلطة‭. ‬وضع‭ ‬الاتفاق‭ ‬مبادئ‭ ‬توجيهية‭ ‬لعملية‭ ‬انتقالية‭ ‬يقودها‭ ‬المدنيون،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يتضمّن‭ ‬أي‭ ‬جداول‭ ‬زمنية،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬منتقديه‭ ‬الى‭ ‬وصفه‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬غامض‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬البرهان‭ ‬الأحد‭ ‬‮«‬قواتكم‭ ‬المسلحة‭ ‬مرت‭ ‬بتجارب‭ ‬مختلفة‭ ‬في‭ ‬تاريخها‭ ‬وفي‭ ‬عدة‭ ‬مرات‭ ‬ساندت‭ ‬حكومات‭ ‬ديكتاتورية‭ ‬ونريد‭ ‬لهذا‭ ‬الامر‭ ‬أن‭ ‬يتوقف‮»‬‭.‬

والقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬السودانية‭ ‬التي‭ ‬تأسست‭ ‬قبل‭ ‬تسعة‭ ‬وتسعين‭ ‬عاما‭ ‬قامت‭ ‬بأربعة‭ ‬انقلابات‭ ‬عسكرية‭ ‬على‭ ‬حكومات‭ ‬منتخبة‭ ‬ديموقراطيا‭ ‬منذ‭ ‬استقلال‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1956‭ . ‬وكان‭ ‬ابرز‭ ‬حاكمين‭ ‬عسكريين‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬السودان‭ ‬ثلاثة‭ ‬هم‭ ‬جعفر‭ ‬النميري‭ ‬وحسن‭ ‬البشير‭ ‬اللذان‭ ‬خرجا‭ ‬من‭ ‬السلطة‭ ‬بانقلابين‭ ‬،‭ ‬وكذلك‭ ‬سوار‭ ‬الذهب‭ ‬الذي‭ ‬تنازل‭ ‬عن‭ ‬الحكم‭ ‬طواعية‭ .‬

ويقول‭ ‬محلّلون‭ ‬إن‭ ‬إصلاحات‭ ‬قطاع‭ ‬الأمن،‭ ‬وخصوصا‭ ‬دمج‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬في‭ ‬الجيش،‭ ‬هي‭ ‬نقطة‭ ‬الخلاف‭ ‬الرئيسية‭ ‬بين‭ ‬البرهان‭ ‬ونائبه‭ ‬محمد‭ ‬حمدان‭ ‬دقلو‭ ‬المعروف‭ ‬ب‭ ‬‮«‬حميدتي‮»‬‭ ‬والذي‭ ‬يقود‭ ‬هذه‭ ‬القوات‭ ‬شبه‭ ‬العسكرية‭ ‬التي‭ ‬تشكلت‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2013‭ ‬للقضاء‭ ‬على‭ ‬التمرّد‭ ‬في‭ ‬دارفور‭.‬

ولكن‭ ‬الرجلين‭ ‬حضرا‭ ‬الأحد‭ ‬افتتاح‭ ‬تلك‭ ‬المناقشات‭ ‬مع‭ ‬دعوتهما‭ ‬الى‭ ‬إتمام‭ ‬عملية‭ ‬الدمج‭.‬

وقال‭ ‬دقلو‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الإصلاح‭ ‬الامني‭ ‬والعسكري‭ ‬مهمة‭ ‬ليست‭ ‬سهلة‭ ‬ونسير‭ ‬نحو‭ ‬اقامة‭ ‬جيش‭ ‬موحد‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬قبلنا‭ ‬الإصلاح‭ ‬الأمني‭ ‬والعسكري‭ ‬برضا‭ ‬ووعي‭ ‬بضرورة‭ ‬وجود‭ ‬جيش‭ ‬مهني‭ ‬موحد‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬أكد‭ ‬البرهان‭ ‬سعيه‭ ‬الى‭ ‬‮«‬بناء‭ ‬جيش‭ ‬مهني‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬السياسة‮»‬‭.‬

وسبق‭ ‬أن‭ ‬انتقد‭ ‬دقلو‭ ‬‮«‬اي‭ ‬شخص‭ ‬يريد‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬ديكتاتورا‮»‬،‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لكسب‭ ‬التعاطف‭ ‬السياسي،‭ ‬وفق‭ ‬محللين‭.‬