البرهان يدعو الجيش السوداني الى التوقف عن دعم الديكتاتورية

الخرطوم- الزمان
دعا الفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني الذي يترأس السودان منذ انقلاب العام 2021 على حسن البشير، قواته الى التوقف عن مساندة الحكومات الديكتاتورية كما سبق أن فعلت خلال العقود الأخيرة.
وجه البرهان هذه الدعوة خلال كلمة ألقاها في افتتاح المناقشات حول الإصلاح الأمني والعسكري والتي نص عليها الاتفاق الإطار الذي وقعه العسكريون مع المدنيين في كانون الاول/ديسمبر كجزء أول من العملية السياسية التي تهدف لعودة المدنيين الى السلطة. وضع الاتفاق مبادئ توجيهية لعملية انتقالية يقودها المدنيون، لكنه لم يتضمّن أي جداول زمنية، ما دفع منتقديه الى وصفه بأنه «غامض».
وقال البرهان الأحد «قواتكم المسلحة مرت بتجارب مختلفة في تاريخها وفي عدة مرات ساندت حكومات ديكتاتورية ونريد لهذا الامر أن يتوقف».
والقوات المسلحة السودانية التي تأسست قبل تسعة وتسعين عاما قامت بأربعة انقلابات عسكرية على حكومات منتخبة ديموقراطيا منذ استقلال البلاد في عام 1956 . وكان ابرز حاكمين عسكريين في تاريخ السودان ثلاثة هم جعفر النميري وحسن البشير اللذان خرجا من السلطة بانقلابين ، وكذلك سوار الذهب الذي تنازل عن الحكم طواعية .
ويقول محلّلون إن إصلاحات قطاع الأمن، وخصوصا دمج قوات الدعم السريع في الجيش، هي نقطة الخلاف الرئيسية بين البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو المعروف ب «حميدتي» والذي يقود هذه القوات شبه العسكرية التي تشكلت في العام 2013 للقضاء على التمرّد في دارفور.
ولكن الرجلين حضرا الأحد افتتاح تلك المناقشات مع دعوتهما الى إتمام عملية الدمج.
وقال دقلو إن «الإصلاح الامني والعسكري مهمة ليست سهلة ونسير نحو اقامة جيش موحد».
وأضاف «قبلنا الإصلاح الأمني والعسكري برضا ووعي بضرورة وجود جيش مهني موحد».
من جهته أكد البرهان سعيه الى «بناء جيش مهني بعيدا عن السياسة».
وسبق أن انتقد دقلو «اي شخص يريد أن يصبح ديكتاتورا»، في محاولة لكسب التعاطف السياسي، وفق محللين.