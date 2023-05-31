البرهان‭ ‬ينسحب‭ ‬من‭ ‬محادثات‭ ‬الهدنة‭ ‬مع‭ ‬حميدتي

تحالف‭ ‬الحرية‭ ‬والتغيير‭ ‬يحذر‭ ‬من‭ ‬حرب‭ ‬أهلية‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬

الخرطوم‭- ‬الزمان‭ ‬

علّق‭ ‬الجيش‭ ‬السوداني‭ ‬مشاركته‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬محادثات‭ ‬برعاية‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والسعودية‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬متهما‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬بالفشل‭ ‬في‭ ‬الإيفاء‭ ‬بالتزاماتها‭. ‬وحذّر‭ ‬تحالف‭ ‬قوى‭ ‬الحرية‭ ‬والتغيير،‭ ‬الكتلة‭ ‬المدنية‭ ‬التي‭ ‬أطاحها‭ ‬الجنرالان‭ ‬اللذان‭ ‬كانا‭ ‬حليفين‭ ‬ونفذا‭ ‬معا‭ ‬انقلاب‭ ‬العام‭ ‬2021‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تبدأ‭ ‬الخلافات‭ ‬بينهما،‭ ‬من‭ ‬‮«‬حرب‭ ‬أهلية‭ ‬شاملة‭ ‬وأقر‭ ‬الوسطاء‭ ‬في‭ ‬المحادثات‭ ‬الجارية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬جدة‭ ‬المطلة‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬انتهاك‭ ‬الطرفين‭ ‬الهدنة‭ ‬مرارا‭ ‬لكنهم‭ ‬تجنبوا‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬فرض‭ ‬أي‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬إبقاء‭ ‬طرفي‭ ‬النزاع‭ ‬على‭ ‬طاولة‭ ‬المفاوضات‭. ‬وأفاد‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬السودانية‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هويته‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬اتّخذ‭ ‬القرار‭ ‬‮«‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬تنفيذ‭ ‬المتمردين‭ ‬البند‭ ‬الخاص‭ ‬بانسحابهم‭ ‬من‭ ‬المستشفيات‭ ‬ومنازل‭ ‬المواطنين‭ ‬وخرقهم‭ ‬المستمر‭ ‬للهدنة‮»‬‭. ‬وأفاد‭ ‬الوسطاء‭ ‬الأميركيون‭ ‬والسعوديون‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬الاثنين‭ ‬أن‭ ‬طرفي‭ ‬النزاع‭ ‬وافقا‭ ‬على‭ ‬تمديد‭ ‬هدنة‭ ‬إنسانية‭ ‬خرقاها‭ ‬مرارا‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬خمسة‭ ‬أيام‭. ‬وأعلن‭ ‬الوسطاء‭ ‬‮«‬تمديد‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬الحالي‭ ‬ليمنح‭ ‬ممثلو‭ ‬العمل‭ ‬الإنساني‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬للقيام‭ ‬بعملهم‭ ‬الحيوي‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬‮«‬رغم‭ ‬عدم‭ ‬التزامه‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬تام‮»‬‭. ‬ورغم‭ ‬تعهّدات‭ ‬الجانبين،‭ ‬اندلع‭ ‬القتال‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭ ‬الكبرى‭ ‬ومنطقة‭ ‬دارفور‭ ‬المضطربة‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬البلاد‭. ‬وأعلن‭ ‬قائد‭ ‬الجيش‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬البرهان‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬للقوات‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الجيش‭ ‬جاهز‭ ‬للقتال‭ ‬حتى‭ ‬النصر‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬وقال‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬محمد‭ ‬حمدان‭ ‬دقلو‭ ‬قائد‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬إن‭ ‬القوات‭ ‬‮«‬ستمارس‭ ‬حقها‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬نفسها‮»‬‭. ‬واتهم‭ ‬الجيش‭ ‬بانتهاك‭ ‬الهدنة‭.‬

وقال‭ ‬الباحث‭ ‬المتخصص‭ ‬بالشأن‭ ‬السوداني‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬غوتنبرغ‭ ‬السويدية‭ ‬ألي‭ ‬فيرجي‭ ‬إن‭ ‬الوسطاء‭ ‬يسعون‭ ‬لتجنّب‭ ‬انهيار‭ ‬كامل‭ ‬للمحادثات،‭ ‬خشية‭ ‬تصعيد‭ ‬ميداني‭ ‬كبير‭. ‬وأفاد‭ ‬‮«‬يعرف‭ ‬الوسطاء‭ ‬بأن‭ ‬الوضع‭ ‬سيء‭ ‬لكنهم‭ ‬لا‭ ‬يريدون‭ ‬الإعلان‭ ‬بأن‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬انتهى‭ ‬خشية‭ ‬تدهور‭ ‬الوضع‭ ‬أكثر‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬الأمل‭ ‬هو‭ ‬أنه‭ ‬عبر‭ ‬إبقاء‭ ‬الطرفين‭ ‬على‭ ‬طاولة‭ ‬المحادثات،‭ ‬ستتحسن‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬آفاق‭ ‬وضع‭ ‬ترتيبات‭ ‬يمكن‭ ‬احترامها‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‮»‬‭.‬‮ ‬

ومنذ‭ ‬اندلعت‭ ‬المعارك‭ ‬بين‭ ‬القوتين‭ ‬الأمنيتين‭ ‬الخصمتين‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬نيسان‭/‬أبريل،‭ ‬قتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1800‭ ‬شخص،‭ ‬بحسب‭ ‬مشروع‭ ‬موقع‭ ‬النزاع‭ ‬المسلح‭ ‬وبيانات‭ ‬الأحداث‭. ‬وتفيد‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بأن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬نزحوا‭ ‬داخليا‭ ‬فيما‭ ‬فر‭ ‬نحو‭ ‬350‭ ‬ألفا‭ ‬إلى‭ ‬الخارج،‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬170‭ ‬ألفا‭ ‬منهم‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭.‬

وتؤكد‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬السكان‭ (‬25‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭) ‬باتوا‭ ‬بحاجة‭ ‬للمساعدة‭ ‬والحماية‭.‬

وانقطعت‭ ‬المياه‭ ‬عن‭ ‬أحياء‭ ‬كاملة‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭ ‬فيما‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬الكهرباء‭ ‬متوافرة‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬بضع‭ ‬ساعات‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬بينما‭ ‬خرج‭ ‬ربع‭ ‬المستشفيات‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬القتال‭ ‬من‭ ‬الخدمة‭. ‬وواصلت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬العائلات‭ ‬الاختباء‭ ‬في‭ ‬منازلها‭ ‬وتقنين‭ ‬المياه‭ ‬والكهرباء‭ ‬بينما‭ ‬تحاول‭ ‬جاهدة‭ ‬تجنّب‭ ‬الرصاص‭ ‬الطائش‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬ملايين‭ ‬نسمة،‭ ‬فر‭ ‬نحو‭ ‬700‭ ‬ألف‭ ‬منهم،‭ ‬بحسب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬في‭ ‬دارفور‭ ‬الواقعة‭ ‬عند‭ ‬حدود‭ ‬السودان‭ ‬الغربية‭ ‬مع‭ ‬تشاد،‭ ‬‮«‬يتجاهل‭ (‬القتال‭ ‬المتواصل‭) ‬بشكل‭ ‬صارخ‭ ‬التزامات‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬توبي‭ ‬هارورد‭ ‬من‭ ‬المفوضية‭ ‬الأممية‭ ‬لشؤون‭ ‬اللاجئين‭.‬

وعرقل‭ ‬القتال‭ ‬المتواصل‭ ‬إيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬والحماية‭ ‬التي‭ ‬يحتاجها‭ ‬عدد‭ ‬قياسي‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ (‬25‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭)‬،‭ ‬أي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬السكان،‭ ‬بحسب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭.‬‮ ‬‭ ‬ورغم‭ ‬الاحتياجات‭ ‬المتزايدة،‭ ‬تفيد‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تحصل‭ ‬إلا‭ ‬على‭ ‬13‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬مبلغ‭ ‬2‭,‬6‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬تحتاجه‭.‬

حذّرت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬أسابيع‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬مقاتلين‭ ‬متمرّدين‭ ‬سابقين‭ ‬وعناصر‭ ‬ميليشيات‭ ‬تم‭ ‬تجنيدهم‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬عرقي‭ ‬خلال‭ ‬النزاع‭ ‬المدمر‭ ‬الذي‭ ‬شهدته‭ ‬المنطقة‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الألفية‭ ‬يشاركون‭ ‬في‭ ‬المعارك‭ ‬في‭ ‬كبرى‭ ‬مدن‭ ‬دارفور‭. ‬وحضّ‭ ‬زعيم‭ ‬المتمردين‭ ‬السابق‭ ‬ميني‭ ‬ميناوي‭ ‬وهو‭ ‬أيضا‭ ‬حاكم‭ ‬منطقة‭ ‬دارفور‭ ‬الموالي‭ ‬للجيش،‭ ‬المواطنين‭ ‬على‭ ‬‮«‬حمل‭ ‬السلاح‮»‬‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬ممتلكاتهم‭. ‬‮«‬‭.‬