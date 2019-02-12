البرنامج الثقافي لمعرض الكتاب الدولي

يواصل معرض بغداد الدولي للكتاب برنامجه الثقافي اليوم الاربعاء باقامة ندوة بعنوان (مفهوم الشمول المالي) يحاضر فيها ضحى عبد الكريم ومظهر محمد صالح وعلي طارق وذلك في الساعة 12 ظهرا، كما يقيم في الساعة الرابعة عصرا ندوة بعنوان (السرد السنوي العراقي في المنفى) لفاطمة بدر وهدية حسين، وفي الساعة السادسة مساء ندوة يشارك فيها علي سعيد وايهاب الملاح وعلي حسين عن (الصحافة الثقافية). وضمن البرنامج الثقافي للجناح السعودي تقام في الساعة الرابعة والنصف مساء امسية شعرية لهدى الدغفق وجاسم الصحيح.