النجف: محطة النسيجية تنتج أصنافاً نادرة من التمور برغم حداثتها

البرلمان يوصي بتدويل إمتناع الجوار عن إطلاق حصة العراق المائية

النجف – سعدون الجابري

ميسان – علي قاسم الكعبي

استأنفت لجنة الزراعة النيابية، المفاوضات مع الجانب التركي، لزيادة الإطلاقات المائية، فيما كشفت عن توجه لتشكيل وفد لزيارة ايران لبحث الملف.

وذكر عضو اللجنة رفيق الصالحي في تصريح تابعته (الزمان) ان (اعضاء اللجنة بحثوا مع رئيسي الجمهورية والوزراء ووزارتي الخارجية والدفاع، ملف المياه من تركيا وايران)، مشيراً الى (زيارتها سد الموصل للاطلاع على الخزين المائي، وتعزيز كميات المياه في الأشهر المقبلة واطلاق مستحقات العراق من دول المنبع)، واضاف ان (هناك زيارة خاصة الى ايران، من اجل المشاركة في المفاوضات وفتح الإطلاقات المائية للعراق من نهر كارون و الروافد الاخرى)، منوهاً الى (اهمية اللجوء للمحاكم الدولية في حال عدم تجاوب دول المنبع على اعتبار، والتعارض مع الاتفاقات الدولية التي منحت حق اعتماد مبدأ العدالة في توزيع حصص المياه).

وضع مائي

من جهتها اكدت دائرة الأهوار والأراضي الرطبة في ميسان، ان الوضع المائي بهور الحويزة جيد. وقال مدير الدائرة، سلام الموسوي، لـ (الزمان) امس ان (نسبة اغمار هور الحويزة بالوقت الجاري جيدة)، مبيناً ان (تطور وضع الهور جاء نتيجة استثمار مياه الامطار والسيول عبر الشريط الحدودي وتصريفها باتجاه الاهوار الشرقية)، واضاف ان (التأثر بإرتفاع وانخفاض مناسيب المياه في الأنهر والجداول المغذية ادى الى تذبذب نسب المياه في المحافظة)، واوضح الموسوي ان (الدائرة عملت بالتنسيق مع مديرية الموارد المائية، لتصريف المياه في اتجاه الاهوار عبر الجداول)، لافتاً الى ان (نسب الارتفاع والانخفاض تتأثر بالمناسيب المائية في نهر دجلة).

و بحث وزير الموارد المائية، عون ذياب عبد الله، مع الجانب الايطالي وخبراء من الوزارة، ملف إحالة دراسة السدّة القاطعة لمعالجة الملوحة في محافظة البصرة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (ذياب ناقش مع دائرة تنفيذ السدّة القاطعة في البصرة، بالتعاون مع شركة استشارية رصينة لتقديم دراسة شاملة تضع معالجات نهائية لتأثير المد الملحي في شط العرب)، واشار الى (ذروة ايجاد الحلول السريعة السريعة لانهاء ومعالجة ظاهرة اللسان الملحي، وضرورة تدريب مجموعة من ملاكات الوزارة العاملين بهذا المشروع لتحقيق الفائدة والخبرة لملاكات الوزارة، والالتزام بفقرات البرنامج الحكومي في احالة المشاريع للحفاظ على المال العام). في غضون ذلك، تابع وزير الزراعة، عباس جبر العلياوي، محطة النخيل النسجية في النجف. وقال بيان امس ان (العلياوي بحث مع مع مدير المحطة، عقيل الذبحاوي، واقع المحطة ومستوى تجهيزها للتمور)، موضحاً انها (تجهز المزارعين منذ عام 2010 وفق آلية البيع المباشر في مختلف المناطق الزراعية)، واشار الى (توزيع 4 الاف من اصناف نادرة من البرحي العراقي والإخلاص السعودي والشيشي والهلالي، واصناف اخرى ذات جدوى اقتصادية وتجارية من قِبل المزارعين كافة)، واضاف ان (العلياوي قدّم دعمه لتطوير هذا المجال وتوفيرالاصناف النادرة من النخيل العراقي والتشجيع على زراعتها حفاظا على الثروة الوطنية من التمور).