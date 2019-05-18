الحلبوسي ونوّاب المدن المحررة يبحثون آليات تشكيل تحالف القوى العراقية

البرلمان يقرّر تضييف قادة عسكريين لمناقشة الإعتداءات الأمريكية في كركوك

بغداد – قصي منذر

أنهى مجلس النواب مناقشة الاعتداءات الامريكية التي تعرضت لها القوات الامنية في محافظة كركوك ، فيما بحث رئيس البرلمان وعدد من النواب تشكيل تحالف القوى العراقية لدعم احتياجات المحافظات المحررة . وقال بيان امس ان (المجلس عقد جلسته برئاسة الحلبوسي وجه خلالها اللجان بعرض المقترحات المتعلقة بشأن التشاور مع الجهات الحكومية ودعوة لجنة الامن والدفاع النيابية بتضييف بعض القادة الامنيين لمناقشة الاعتداءات الامريكية التي تعرضت لها القوات الامنية في كركوك)، واضاف ان (المجلس انجز مناقشة الغاء دمج وزارة البيئة بالصحة وتوجيه اللجنة المالية بتضييف وزير المالية ومدير شركة سومو الثلاثاء المُقبل وكذلك تشكيل لجنة برئاسة النائب الاول لرئيس المجلس وعضوية ثلاث اعضاء لوضع معايير لتقويم اداء الوزارت توزع على اللجان المختصة). واعلن النائب الاول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي، ان مسودة مشروع قانون جرائم المعلوماتية سيتم الانتهاء منها الاسبوع المقبل . ولفت الكعبي في تصريح امس ان (المسودة لن تكون النهائية حيث ستعرض على جميع الجهات المعنية قبل رفعها للتصويت)، وأعلنت اللجنة القانونية عن موافقة رئيس هيئة التقاعد الوطنية على اغلب المقترحات المقدمة بشأن تعديل قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 .

وقدم رؤساء الكتل الكردية النيابية طلبا لتشكيل لجنة مؤقتة بشان المادة 140. وقدت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي خلال اجتماع ترأسه النائب محمد علي زيني حل ازمة السكن في العراق ومعالجة المساكن العشوائية . من جهة اخرى ، بحث الحلبوسي خلال اجتماع ضم عددا من نواب المدن المحررة من داعش الاوضاع السياسية الراهنة وموضوع تشكيل تحالف القوى العراقية . وقال بيان لمكتبه امس انه (جرى خلال الاجتماع استعراض الأوضاع السياسية الراهنة ومنها انتخاب محافظ نينوى الذي عده الجميع بأنه جرى بصفقات يشوبها الفساد لتضييع الفرصة على أهل المدينة في انتخاب شخصية وفق الأسس الدستورية وأن تنهض المدينة من ركامها بعيدًا عن التدخلات والمصالح والضغوطات الحزبية الضيقة)، وأضاف ان (اللقاء الذي حضره ثمانية وثلاثون نائبًا وشخصيات قيادية أخرى بحث آليات تشكيل تحالف القوى العراقية بوصفِه مشروعًا وطنيا ينهض بمتطلبات المدن المحررة واحتياجاتها في الإعمار والبناء والتنمية وعودة النازحين إلى ديارهم واستبعاد الفاسدين من المشاركة في هذا التحالف). وقال مصدر لـ(الزمان) ان (عدد النواب الذين سيشكلون الائتلاف الجديد يبلغ نحو 40 نائبا). وأعلن في بغداد عن تفكك تحالف المحور أكبر الكتل التي تشكلت منتصف العام الماضي عقب الانتخابات التشريعية وتشكيل تحالف جديد يضمّ نواب المدن المحررة في شمال وغربي البلاد، فيما استبعد التحالف شخصيات بارزة منه.وبحسب بيان للتحالف الجديد فإن (نواب المدن المحرّرة يعلنون حلّ تحالف المحور وإعادة تشكيل تحالف القوى السابق)، مؤكدا (استبعاد كل من خميس الخنجر وأحمد عبد الله الجبوري من التحالف). وجاء هذا الحراك على خلفية انتخاب محافظ جديد لنينوى بينما يسعى التحالف الجديد لفرض نفسه بعد تفكك المحور على خلفية دعم أعضاء فيه للمحافظ الجديد لنينوى، لافتا الى ان (التحالف الجديد سيسعى لتسمية وزيرين للدفاع والتربية وهما الوزارتان المخصصتان للمكون السني)، مبينا ان (التحالف سيطعن ايضا بانتخاب محافظ نينوى).

ورأى النائب زياد الجنابي ان رئيس مجلس النواب احبط مخططات الحرس القديم بادارته الجيدة للبرلمان. ورد النائب عن محافظة صلاح الدين مثنى السامرائي على تصريحات النائب احمد الجبوري التي قال فيها ان (المحور الوطني يملك 40 نائباً في مجلس النواب وانه تحرك لاستبدال الحلبوسي).وقال السامرائي في بيان امس إن (عدد النواب الذين مع الجبوري لا يتعدى اربعة نواب جاءوا نتيجة الحركة السكانية اثناء عملية الاقتراع بالانتخابات النيابية الاخيرة التي شابتها ملابسات كبيرة)، مؤكدا ان (حديث الجبوري لا يعدو كونه تصريحات اعلامية لا يمكن الأخذ بها) على حد تعبيره . واضاف (نحن امام قرار مصيري يخص اهم منصب في العراق وليس قراراً يتفرد به شخص عليه علامات استفهام عدة) . في غضون ذلك كشف النائب السابق مشعان الجبوري عن اجتماع يضم 20 شخصية بمنزل رئيس تحالف القرار اسامة النجيفي لبحث تشكيل تحالف جديد. وقال الجبوري في تصريح امس ان (20 شخصية سياسية ستجتمع اليوم الاحد في منزل النجيفي لبحث تشكيل تحالف جديد وانقاذ ابناء المناطق المحررة من الوضع البائس)، واضاف ان (الاجتماع سيبحث ايضا الاوضاع السياسية التي تشهدها البلاد).