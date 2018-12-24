العراق بلا وزراء أمنيين منذ ستة أشهر والخلافات تقصي الجربا

البرلمان يفشل من جديد في إستكمال حكومة عبد المهدي

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

فشل مجلس النواب مرة اخرى، امس في استكمال التشكيلة الوزارية لحكومة عادل عبد المهدي، مكتفيًا بالتصويت على وزيرين وعدم منح الثقة لثالث، بعد ان عمد تحالف الاصلاح الى الانسحاب من الجلسة لدى تقديم تحالف البناء مرشحه لحقيبة الداخلية. وشهدت الجلسة امس خلافات حادة كادت ان ترجىء التصويت على الوزراء جميعا قبل ان يجتمع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي برؤساء الكتل النيابية ما ادى الى تقريب وجهات النظر الى حد يسمح بالمضي بالتصويت. ونال المرشح لوزارة الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى ثقة النواب والامر نفسه حصل مع شيماء خليل الحيالي لتصبح وزيرة للتربية، فيما فشل فيصل الجربا في نيل الثقة وزيراً للدفاع ليصبح خارج الحسابات. وعند تقديم تحالف البناء مرشحه لحقيبة الداخلية فالح الفياض انسحب نواب الاصلاح والاعمار من الجلسة ليختل نصاب المجلس بعد ان بلغ عدد الحــــــاضرين 136 نائبا. وفي نهاية الجلسة اعلن الحلبوسي رفع طلب الى رئيس الوزراء لإرسال مرشح بديل للدفاع وحسم مرشح العدل. كما اعلن تأجيل التصويت على بقية الوزراء الى الجلسة المقبلة. ولم يتوقف الخلاف بين الكتل النيابية على هوية المرشحين وانما امتد ليشمل اولوية عرض اسماء المرشحين للوزارات المتبقية، عندما اراد الحلبوسي عرض الاسماء بحسب ما وردت في كتاب الترشيح الذي بعث به رئيس الوزراء للمجلس ليكون التصويت على وزير الدفاع اولاً ثم الداخلية فبقية المرشحين، الامر الذي واجه معارضة من ائتلاف الاصلاح الذي اقترح عرض مرشحي وزارات الهجرة والعدل والتربية قبل الداخلية والدفاع وبعد الاجتماع الذي عقد بين الحلبوسي ورؤساء الكتل تمت تسوية الخلاف وشرع المجلس بالتصويت. وفي الأسبوع الماضي، لم يمنح البرلمان الثقة للمرشّحة صبا الطائي لتولّي وزارة التربية المدعومة من تحالف المحور بزعامة خميس الخنجر، والمرشحة لتولي الهجرة والمهجرين هناء عمانؤيل من الاتحاد الوطني الكردستاني.وكان البرلمان قد منح الثقة في 25 تشرين الأول الماضي بعد مرور خمسة أشهر على إجراء الانتخابات التشريعية، الثقة لـ14 وزيراً. لكنّ الخلافات السياسية منعت التوصّل إلى اتفاق على تسمية الوزراء الثمانية المتبقّين حينها، ولم تطرح المسألة للبحث على جدول الأعمال لجلسات عدة.ومع حصول الوزيرين الجديدين على الثقة امس أصبح عدد الوزراء في حكومة عبد المهدي 19 وزيراً، في انتظار حسم مرشحي الداخلية والدفاع والعدل.وكان النائب عن كتلة سائرون المنضوية في تحالف الاصلاح جمال فاخر قد أكد في وقت سابق من يوم امس أن كتلته لن تسمح بتمرير الفياض لتولي الداخلية بعد ان قدم تحالف البناء طلباً لإدراج التصويت على الفياض.وعزا فاخر موقف سائرون الى ان كتلته ترفض (التصويت على أي مرشح متحزب، لأن شرطنا واتفاقنا أن لا يكون المرشحون متحزبين) وفي المقابل قال النائب عن البناء حامد الموسوي انه سيجمع تواقيع لادراج التصويت على مرشحي الدفاع والداخلية في جلسة امس وعزا بدوره هذا الاجراء الى ان البناء يعتقد بأن (حسم وزراء الملف الامني امر ضروري بسبب حجم التحديات التي تواجه البلد).وشهدت الجلسة ايضًا القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة المـــــــــالية لعام 2019 تمهيدًا لاقرارها. من جهة اخرى قال الخبير القانوني طارق حرب ان قرار المحكمة الاتحادية المتضمن عدم دستورية بعض فقرات قانون مجلس النواب لم يلغ الرواتب التقاعدية للنواب.وأوضح حرب في بيان امس ان (حكم المحكمة الاتحادية لم يلغ الرواتب التقاعدية للنواب كما أُشيع لأنه لم يمس القانون 9 لسنة 2014 الذي يحدد رواتبهم التقاعدية وانما تعلق الحكم بالقانون رقــــــم 13 لسنة 2018 حيث الغى الامتيازات الخاصة بشرط الخمسين سنة عمراً والخمسة عشر سنة الخاصة بالرواتب التقاعدية أي ان الرواتب التقاعدية بصيغتها الراهنة والسابقة تبقى مستمرة وبشكلها الراهن)، موضحًا ان(حكم المحكمة لم يمس الملايين من الدنانير التي سيستمر النواب في تقاضيها لأن الدعاوى التي اقامتها الحكومة امام المحكمة كانت على امتيازات القانون رقم 13 لسنة 2018 ولم تتعلق الدعوى بالقانون 9 لسنة 2014 القانون الذي يقرر صرف الرواتب العالية للنواب والذي يعد الشريعة العامة للتقاعد). وتابع حرب ان(بالإمكان الرجوع الى نص حكم المحكمة الصادر اول أمس الأحد، لذا أقتضى التنويه ونجد أنفسنا ملزمين بالمدح والثناء على المحكمة الاتحادية وخاصة بالنسبة لالغاء الشخصية والاهلية القانونية الواردة في قانون سنة .(2018 وقضت المحكمة في جلستها اول بعدم دستورية المادة 6/ ثانياً التي منحت النواب حق التقاضي عن الغير، والمادة 11/ رابعاً التي عدت عضو مجلس النواب متخلفاً عن الحضور، وإن لم يصبح نائبا كما قضت بعدم دستورية المادة 13 التي خصت رئيس المجلس ونوابه واعضاء المجلس برواتب تقاعدية تختلف عن الرواتب التي يشملها قانون التقاعد الموحد وعدم دستورية المادة 17 التي خولت المجلس اصدار قرارات تشريعية عدا ما نص الدستور عليها، والمادة 68 المتعلقة بصلاحية المجلس في وضع نظام الاسبقيات كونها من صلاحية وزارة الخارجية.