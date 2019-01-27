البرلمان يضيّف مواطناً موصلياً محطّماً – نوزاد حسن

قبل ايام ضيف البرلمان العراقي مواطنا من مدينة الموصل للاستماع الى شهادته بخصوص حالة الموصل بعد تحريرها.ويبدو ان فكرة تقديم هذا الشخص كما قيل تبناها بعض نواب الموصل.

وحين استمعت الى كلام هذا المواطن وقدرته التعبيرية وانكساره استغربت وتساءلت عن الهدف من وراء هذا اللقاء كله.فهل يعقل ان يفكر نواب الموصل بهذه الطريقة وهم يريدون لمدينتهم ان تحصل على دعم حكومي وبرلمانيا.؟؟

وهل يعقل ان اترك شخصا محطما يعاني الى هذا الحد يتحدث عن معاناة مدينة كاملة تعرضت لخلااب بشع.؟ انا اعجب كل العجب من موقف البرلمان ونواب الموصل كل العجب.لقد استمعت الى الرجل فلم تصل الي معاناة المدينة المنكوبة.فالرجل يبكي بانكسار ليس فيه اي امل.

الرجل يستجدي امام العالم باسلوب لا يثير في قلوبنا الا الياس.

لماذا احضروه الى عالم اخر يختلف كل الاختلاف عن بيئته التي جاء منها.فكرت وانا انظر الى الرجل بهندامه المهمل ان النواب سينظرون الى كائن من كوكب اخر.

فعالم البرلمان فيه ما فيه من المتع واللذات والرجل جاءنا من كوكب الموصل المدمر.وقد حمل الى النواب رسالة لا بلاغة فيها,ولم يحضر كلمة وافية تصور اوضاع الناس ومعاناتهم.

كان المشهد عبثيا جدا لكنه مشهد لن نكتشف عيوبه ابدا لاننا لا نملك ادوات الاكتشاف والاحساس ايضا.

لن يقول احد ان الرجل الموصلي الجالس امام اغنى مؤسسة لا يحلم بها هذا المسكين الموصلي فكر بانه سيعود دون امل.

ربما تكون الايدي ساعدته لكنه لن يكون حامل بشرى جيدة لاهالي منطقته.لان لا شيء سيتغير في واقع حياتهم البائس. صورة لم اكن افضل رؤيتها.

انها رسالة الفقر الغارق بخوفه من غد لا يرحم.وامام هذا الخوف الواضح في صوت الرجل ودموعه جلس النواب مكتملي الوعي منتبهين وهم يستمعون الى قصة لا تعنيهم.

ربما يكون البعض تعاطف مع الحكاية القادمة من كوكب الموصل البعيد عن مدار ارضنا المنظمة.

لكن الوجوه في غالبيتها كانت تحلم بقبض الراتب في نهاية الشهر وليتحدث هذا الموصلي بما يشاء لان ما سيقوله مهم الا انه هناك ما يشغل كثير من النواب غير هذه القصة المكررة.

في الواقع كان المشهد قاسيا ويكشف عن امل ميت ينتظر العراقيين جميعاً.