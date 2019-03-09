الحلبوسي يدعو الحكومة إلى إنهاء ملف الوكالة لمنصبين

البرلمان يصوّت على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

ارجأ مجلس النواب جلسته الى غد الاثنين بعد التصويت على قرار لدعم مجلس القضاء الاعلى والغاء مكاتب المفتشين العموميين وتفعيل دور الادعاء العام . وقال بيان امس ان (البرلمان صوت برئاسة محمد الحلبوسي على صيغة قرار من حيث المبدأ لالغاء مكاتب المفتشين العموميين وتفعيل دور الادعاء العام بالاضافة الى التصويت على قرار اخر لدعم السلطة يتضمن توفير المبالغ اللازمة والدرجات الوظيفية لمجلس القضاء الاعلى), واضاف ان (الجلسة شهدت حضور رؤساء الجمهورية والوزراء ومجلس القضاء), واضاف ان (الحلبوسي وجه اللجنة المالية بتضيف هيئة المنافذ الحدودية بغية الوقوف على اسباب عدم تطبيق التعرفة الكمركية في بعض الاحيان في اقليم كردستان وموانئ محافظة البصرة), مبينا ان (الجلسة ناقشت توحيد جهود السلطات لمكافحة الفساد). لافتا الى انه (تقرر عقد الجلسة المقبلة يوم غد الاثنين). من جانبه , أبدى الحلبوسي استعداد البرلمان لأجراء تعديلات على اي قانون يسهم بمكافحة الفساد . وشدد الحلبوسي خلال الجلسة على (ضرورة الوقوف وقفة رجل واحد لمواجهة افة الفساد من خلال توحيد الرؤى والمشاريع بين السلطات للقضاء على هذه الافة), واكد ان (العراق يعانى من آفة الارهاب والفساد وتمكن ابنائه وبتظافر جهود الجميع من القضاء على المجاميع الإرهابية). ورأى رئيس الجمهورية برهم صالح أن تهيئة تشريعاتٍ حازمة وصارمة عمل أساسي ومشترك ما بين السلطات الثلاث لوقفِ الفساد وغلق منافذه ومكافحة وسائله واستعادة الأموال المهربة والمسروقة. وأشار صالح خلال افتتاح الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب الى ان (الفساد كما الإرهاب يعوق البناء والتطوير), مشدداً على (اهمية العمل التضامني والتكافلي ما بين السلطات ولاسيما السلطتين التشريعية والقضائية), وأضاف (يجب تفعيل الدور الرقابي للبرلمان على أسسٍ مهنية متحررة من الغرض السياسي وسواه), مبيناً ان (كل جهودنا في مختلف مواقعِنا ستهدر من دون عمل مسؤول وشجاع ضد الفساد والمفسدين و يجب إدراك أن صبر المواطنين لن يكون مفتوحاً), مؤكدا ان (الانتصار الذي تحقق ضد داعش مهم وثمين ويحق لشعبنا أن يفخر به لكن الواجب علينا ترسيخ هذا النصر وتكريسه، فخطر الارهاب لا يزال قائماً، كما رأينا قبل أيام في الاعتداء الآثم لفلول داعش على الحشد الشعبي، ولعل الوفاء لشهداء هذا الحادث الاجرامي هو في الضرب بقوة على هذه الفلول). وافاد مصدر بأن الحلبوسي طلب من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ترشيح اسماء لانهاء ملف الادارة بالوكالة للنزاهة والرقابة المالية خلال شهر.وقال المصدر امس إن (الحلبوسي طلب من عبد المهدي ارسال وترشيح اسماء لانهاء ملف الادارة بالوكالة لهيئتي النزاهة وديوان الرقابة المالية), وأضاف أن (الترشيح يتم خلال مدة شهر). وأعرب عبد المهدي عن تطلعه لبدء مرحلة جديدة من التعاون بين السلطات الثلاث. وقال بيان امس ان (عبد المهدي اعرب خلال لقائه صالح والحلبوسي ورؤساء مجلس القضاء والادعاء العام وهيئة الإشراف القضائي وديوان الرقابة المالية ومحكمتي استئناف الكرخ والرصافة الذين حضروا في اول جلسة برلمانية في مقر الحكومة عن تطلعه لبدء مرحلة جديدة من التعاون بين السلطات الثلاث والعمل المشترك لخدمة جميع أبناء الشعب العراقي). وأكد النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي ضرورة أن تخرج جلسة البرلمان بإجراءات حقيقية تضع حدا لكابوس الفساد.

وقال العقابي في تصريح امس إن (هناك العديد من المشكلات الجسيمة التي يعاني منها العراق ولاسيما ملف الفساد الذي يعد من الملفات الحساسة والخطيرة). بدوره , كشف النائب محمد شياع السوداني عن ان التصويت على مرشحي الوزارات المتبقية سيكون في جلسة الاثنين المقبل او التي تليها. وقال السوداني في تغريدة له ان ( جلسة الاثنين أو الخميس المقبلين سوف تشهد عرض الأسماء النهائية لمرشحي الوزارات الشاغرة و لاسيما ان التفاهمات شبه منتهية ووصلت لوضع اللمسات الأخيرة).