نائب لـ (الزمان): مطلوب من الحكومة دعم القطاع والإيفاء بالوعود

البرلمان (يزف بشرى) للمواطنين .. لا تحسن في كهرباء الصيف المقبل

بغداد – قصي منذر

اكدت لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية النيابية لا تحسن في كهرباء الصيف المقبل بسبب سوء التخطيط ووجود اهمال في قطاعي التوزيع والنقل, فيما طالب النائب عن كتلة سائرون رائد فهمي الحكومة الايفاء بالوعود التي اطلقتها في وقت سابق بأن المواطن سيشهد صيف بارد.

وقال فهمي لـ (الزمان) امس ان (الحكومة مطالبة بتسخير الامكانيات كافة لانجاز مشاريع الطاقة الكهربائية قبل حلول الصيف والعمل على تذليل المعوقات التي تعترض جهود وزارة الكهرباء بهدف زيادة ساعات التجهيز).

آليات عمل

واضاف ان (التصريحات التي اطلقتها لجنة الطاقة من المؤكد مبينة على بعض الحقائق , وبالتالي مطلوب من الوزارة توضيح اليات العمل لتحسين المنظومة الوطنية في البلاد).

من جهته قال عضو لجنة الطاقة النيابية أمجد هاشم العقابي في تصريح امس ان (سوء التخطيط في هذا الجانب يجعلنا غير متفائلين بتجهيز كاف للمواطنين بالطاقة الكهربائية خلال الصيف المقبل).

مؤكداً (وجود إهمال في قطاعي التوزيع والنقل، كما لا توجد اي خطة من قبل الوزارة لهذين القطاعين المهمين), وأوضح العقابي ان (عدم الاهتمام يقابله توسع في المناطق وزيادة في الاحمال من قبل المواطنين ولاسيما مع ارتفاع درجات الحرارة).

من جانبه، اكد عضو اللجنة صادق السليطي (عدم وجود اي تحسن في تجهيز الطاقة الكهربائية للمواطنين خلال فصل الصيف), واشار الى ان (المواطن يأمل بالتحسن الكامل في ساعات التجهيز).

واضاف ان (الوزير الحالي تحدث خلال تضيفه من قبل اللجنة بأن نسبة الزيادة في الانتاج قد تكون 15 بالمئة الا انها مرهونة بتنفيذ المشاريع).

وكشف السليطي عن (وجود مشكلة تواجهها جميع وزارات ودوائر الدولة والمحافظات وهي ان المالية لم تطلق مبالغ الموازنة الاستثمارية ما يعني عدم المباشرة بأي مشروع خاص بالكهرباء حتى الان).

اختناقات كبيرة

وتابع ان (الكهرباء تعاني من اختناقات كبيرة في قطاع النقل وهذا بحاجة الى مشاريع سريعة التي ربما تستمر 6 أشهر). وكان الوزير لؤي الخطيب قد افاد بأن ملاكات الوزارة تجتهد الى ان يكون صيف 2019 أفضل حالاً من سابقه من ناحية تجهيز الطاقة الكهربائية، مشيرا الى ان التحسن سيكون تدريجيا وصولاً لحل الأزمة خلال هذه الحكومة.

وقال الخطيب في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع تويتر (نعمل مع ملاكات الوزارة ليل نهار في تنفيذ خطة 2019 بما هو متاح لنا حسب تخصيصات الموازنة الاتحادية), مشيرا الى ان (الوزارة تجتهد أن يكون صيف 2019 أفضل حالاً من سابقه والتحسن سيكون تدريجيا وصولاً لحل الأزمة خلال هذه الحكومة).

ووعد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في وقت سابق بصيف بارد للمواطنين. وقال في تصريح ان (لجنة الطاقة الوزارية عرضت استعداداتها لموسم الصيف المقبل والاطلاع على نتائج زيارة فريق العمل لأطراف بغداد), وشدد عبد المهدي على (ضرورة زيادة انتاج الطاقة الكهربائية واستقرارها خلال الصيف المقبل وإيفاء الوزارة بتعهداتها بتحسين المنظومة الكهربائية), موجها بـ(دراسة عروض دعم الطاقة الكهربائية والوقود والمياه المقدمة من عدد من الدول والشركات العالمية). واوعز بـ(تقديم جميع التسهيلات والتمويل اللازم لمشاريع زيادة انتاج الطاقة الكهربائية).

من جهة اخرى , ردّت المحكمة الاتحادية العليا دعوى للطعن بصحة عضوية النائبة سميعة محمد خليفة الغلاب.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقته (الزمان) امس إن (المحكمة عقدت جلستها برئاسة مدحت المحمود ونظرت دعوى للطعن بصحة عضوية الغلاب بحجة شمولها بإجراءات المساءلة والعدالة), واضاف ان (المحكمة قررت رد الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور).