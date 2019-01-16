المحمداوي يكشف عن هدر 17 مليون دولار في عقد نقل النفط

البرلمان يرجئ النظر بطعون صحة عضوية بعض النواب لعدم إكتمال النصاب

بغداد – الزمان

ارجأ مجلس النواب جلسته الذي عقدها امس الى السبت المقبل بعد انجاز مناقشة قانون صندوق استرداد اموال العراق وقانون الشركات وتأجيل النظر بالطعون المقدمة بشأن صحة عضوية بعض النواب لعدم اكتمال النصاب، فيما كشفت لجنة النفط والطاقة النيابية عن هدر 17 مليون دولار في عقد الشركة العربية لنقل البترول، في غضون ذلك توقع نائب اقرار الموازنة خلال الايام المقبلة . وقال بيان للمجلس امس ان (البرلمان انجز برئاسة محمد الحلبوسي القراءة الاولى لقانوني صندوق استرداد اموال العراق رقم 9 لسنة 2012 والشركات رقم 21 لسنة 1997)، واضاف ان (الحلبوسي قرر تأجيل النظر في الطعون المقدمة بشان صحة عضوية بعض اعضاء مجلس النواب لعدم توفر نصاب ثلثي عدد النواب وكذلك القراءة الاولى لكل من التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011 وقانون الكسب غير)، وتابع انه (تقرر استئناف الجلسة السبت المقبل). وكشف عضو لجنة النفط و الطاقة النيابية جمال عبد الزهرة المحمداوي عن هدر مالي بلغ 17 مليون دولار في عقد الشركة العربية لنقل النفط . وقال في بيان امس ان (عقد الشراكة الذي أبرمته شركة ناقلات النفط العراقية التابعة لوزارة النفط مع الشركة العربية لنقل البترول، تضمن هدرا بالمال يتجاوز 17 مليون دولار لثلاثة اشهر فقط خلال العام المنصرم). بدوره ، توقع عضو اللجنة المالية البرلمانية احمد حمة رشيد تمرير الموازنة بموعد اقصاه الخامس والعشرين من الشهر الجاري. وقال رشيد في تصريح امس ان (الحوارات والمناقشات مازالت مستمرة وبشكل يومي ولساعات متاخرة من الليل بشأن الموازنة بغية استكمالها باسرع وقت)، مبينا ان (هناك العديد من المناقلات والتعديلات التي حدثت على الموازنة الحالية)، وتابع انه (تم زيادة تخصيصات اقليم كردستان و الحشد الشعبي والامانة لمجلس الوزراء وكذلك للمحكمة الاتحادية)، مشيرا الى ان (مجمل هذه المبالغ التي تم تعديلها اضافة الى مناقلات اخرى يتم القيام بها لكن بشكل طفيف وبحاجة لنقل اموال من وزارات اخرى). وقدم عضو عضو لجنة الخدمات النيابية محمود ملا طلال مقترحا لوزير المالية فؤاد حسين بشان اطلاق التخصيصات المالية للمشاريع الخدمية التي تعود بالنفع للمواطن العراقي. وقال بيان امس ان (الجانبين بحثا اهمية الاسراع بتمرير الموازنة المالية للعام الجاري)، واضاف ان (طلال قدم مقترحاُ خاصاً بمنح قروض إسكان للموطنين لحل أزمة السكن للتخفيف عن كاهل المواطن). من جانبه اشاد الوزير بـ(دور مجلس النواب في تصويب الموازنة وقرار استمرار الجلسات لحين اقرارها). واعلن رئيس اللجنة نفسها النيابية النائب علاء الربيعي عن وضع خطة لتضيف الوزراء ورؤساء الهيئات بالنقل والخدمات والاتصالات والبلديات. وقال الربيعي في بيان امس ان (اللجنة ناقشت اعداد خطة لتضيف وزير التخطيط للوقوف على جدول واحصاءات دقيقة وعلمية للمشاريع المنجزة والمتلكئة ومتابعة قانون جرائم المعلوماتية مع لجنة الامن والدفاع وتسمية وتقسيم اللجان الفرعية التي تنبثق عن اللجنة). وحدد النائب عن سائرون جمال فاخر خروقات شركات الهاتف النقال في العراق. فيما اتهم عضو تحالف الإصلاح والإعمار عواد العوادي بعض الجهات السياسية بالوقوف وراء حرائق الوزارات والأماكن العامة . وقال العوادي في تصريح امس إنه (من يقف وراء الحرائق جهات سياسية تحاول تغطية فسادها).