توزيع ألف قطعة سكنية بين الأرامل وعائلات الشهداء بميسان

البرلمان يخصّص50 مليار دينار لإنعاش أهوار ذي قار

ميسان – علي قاسم الكعبي

الناصرية – باسم الركابي

صوَّت البرلمان على تخصيص مبلغ 50 مليار دينار ضمن الموازنة العامة، لانعاش اهوار ذي قار. وقال النائب داود العيدان، في تصريح اطلعت عليه (الزمان) امس ان (اعضاء البرلمان صوتوا بالاجماع على تمرير فقرة بضمن قانون الموازنة العامة، بتخصيص 50 مليار دينار لإنعاش الاهوار)، وأضاف ان (التخصيص المالي سيسهم في تحسين الواقع الاهواري بالمحافظة). ووضع محافظ ذي قار، محمد هادي الغزي، حجر الاساس لمشروع تطوير شارع ابراهيم الخليل في الناصرية.

تنمية الاقاليم

وذكر في تصريح امس ان (المشروع ينفذ ضمن خطة مشاريع تنمية الاقاليم للمحافظة، ويتضمن اعمال تأهيل الشارع وتطويره وتشجيره، فضلاً عن تجهيزه بالخدمات الضرورية كافة)، لافتاً الى ان (التجديد سيضفي جمالية اكبر على احد اهم الشوارع الرئيسية في الناصرية، وسيسهم في انسيابية حركة السير وسط المدينة). كما وضع المحافظ، حجر الاساس لمشروع اكساء وتعبيد الطريق الذي يربط منطقة الاسكان القديم بشارع النهر والطرق المتفرعة من شارع مجمع تينا. وقال امس ان (اعمال المشروع ستكون بضمن خطة مشاريع تنمية الاقاليم للمحافظة، بما يدعم الواقع الخدمي ويدعم حركة السير). من جانبها اكدت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات، فرض شرط يلزم المستثمرين بعدم التلاعب في أسعار الوحدات السكنية ضمن المشاريع الاستثمارية الجديدة، لضمان بيعها بأسعار محددة ومناسبة للمواطن، معلنة عن عشرة مشاريع جديدة في وقت لاحق تضاف الى الخمسة التي تم عرضها خلال آيار الماضي. وقال المتحدث بإسم الوزارة، نبيل الصفار، في تصريح امس ان (أهم النقاط التي فُرضت على المستثمرين هي عدم رفع الأسعار حسب شروط التقديم على الموقع الإلكتروني لإنشاء المشاريع السكنية الجديدة، بما يدعم استقرار الأسعار وبيع الوحدات بأسعار معقولة)، مشيراً الى ان (رفع الاسعار في السابق جاء نتيجة لعدم تطبيق الضوابط الخاصة بالأسعار واختلافات العرض والطلب، فضلاً عن حالات غسيل الأموال عبر شراء العقارات).

واوضح الصفار ان (الحكومة اعلنت حتى الآن عن خمسة مشاريع استثمارية سكنية من اصل 15 ويجري الإعداد للأخرى، ثم عرضها رسمياً بسقف زمني محدد)، منوهاً الى (وضع معايير اشترطت تقديم المستثمر كشف حساب لا يقل عن 25 بالمئة من قيمة المشروع، والزامه بتزويد المحافظة التي ينفذ فيها العمل بنسبة تصل الى 15 بالمئة من الوحدات السكنية قابلة للزيادة، خصوصاً مشاريع المدن بالمحافظات)، وتابع ان (القطاع الخاص شريك اساسي ومهم، الى جانب عمل الشركات الرصينة لتنفيذ المشاريع السكنية الاستثمارية). الى ذلك، وزّعت ميسان، اكثر من الف قطعة سكنية لعدد من الشرائح المشمولة بالتخصيص في المحافظة. وقال بيان اطلعت عليه (الزمان) امس ان (لجنة توزيع قطع الأراضي السكنية في المحافظة، وزعت دفعة جديدة من قطع الأراضي السكنية في مديرية بلدية العمارة، التي خصصت لشرائح شهداء وجرحى الحشد الشعبي، وشهداء وجرحى العمليات الإرهابية، والموظفين، وذوي الاحتياجات الخاصة، والأطباء الاختصاص، والأرامل، والمطلقات).

فرز قطع

مبيناً عدد قطع الأراضي السكنية الموزعة بلغت الفاً و65 ارضاً سكنية)، واشار الى ان (المحافظة مستمرة في فرز قطع الأراضي السكنية من قِبل بلديات ميسان التي ستوزع الدفعات بالتتابع بين جميع الشرائح المشمولة بالتخصيص بحسب المتوفر من الأراضي المفروزة، وبعد استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية كافة للمعاملات المستوفية للشروط)، مؤكداً (المضي بسياسة إيجاد السكن المناسب للمواطنين لاسيما عوائل الشهداء والجرحى والموظفين، والفئات الأخرى بعد استكمال فرز أراضي جديدة من قبل بلدية العمارة وبلديات ميسان)، واضاف ان (المحافظة توزع بين مدة واخرى اراضٍ سكنية للشرائح المشمولة حسب المساحة الكافية، بتوجيهات المحافظ علي دوّاي لدعم اهالي ميسان)، لافتاً الى توزيع أكثر من 28 الف قطعة سكنية بين مستحقيها من مختلف الشرائح المشمولة بالتخصيص خلال السنوات الماضية).