الحكيم يؤكّد لوزير الخارجية إلتزام العراق بالثوابت المركزية العربية والإسلامية

البرلمان يحقّق بأنباء زيارة وفود حزبية إلى إسرائيل

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

طالب مجلس النواب، وزارة الخارجية ولجنة العلاقات الخارجية النيابية، بالتحقيق في أنباء تحدثت عن زيارة وفود عراقية الى إسرائيل.وقال النائب الاول لرئيس المجلس حسن كريم الكعبي في بيان ان على وزارة الخارجية ان (تحقق بما ورد في وسائل اعلام غربية وصهيونية بشأن زيارة ثلاثة وفود عراقية الى الكيان الإسرائيلي)، موجهًا لجنة العلاقات الخارجية النيابية بـ(التحقيق في حقيقة هذه الزيارة ومدى دقتها، والكشف عن أسماء المسؤولين الذين زاروا الإراضي المحتلة وبالخصوص من اعضاء مجلس النواب، ان صحت الزيارة).وأكد الكعبي ان (قضية الذهاب لإرض محتلة خط أحمر ومسألة حساسة للغاية بالنسبة للمسلمين في أقصى مشارق الأرض حتى مغاربها). وقالت وزارة الخارجية الاسرائيلية في موقعها الرسمي على تويتر ان (ثلاثة وفود حزبية عراقية ضمت 15 شخصا زارت إسرائيل خلال العام الماضي )، مشيرة الى أن (زيارة الوفد العراقي الثالث جرت قبل أسابيع عدة ). واستدرك وزير الخارجية محمد علي الحكيم في بيان تصريحات سابقة نسبت له بشأن القضية الفلسطينية وحل الدولتين، مؤكدا ان ما تم تناقله (عارٍ عن الصحة والحقيقة).وطالب نواب في وقت سابق بتضييف الحكيم في المجلس لمساءلته بشأن ما نسب اليه من تصريحات. ويعقد المجلس اليوم الثلاثاء جلسته الـرابعة والعشرين لمناقشة مشروع الموازنة العامة.وقال بيان للدائرة الإعلامية للمجلس ان ( جدول اعمال الجلسة يتضمن القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الخدمة والتقاعد العسكري لقوى الامن الداخلي رقم 3 لسنة 2010 بالإضافة الى القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم 18 لسنة 2011 )، مضيفًا ان (الجلسة ستشهد استمرار مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية .(2019وفيما خلا جدول الاعمال من فقرة استكمال الكابينة الحكومية التي تواجه عقبات بسبب الخلافات على حقيبتي الداخلية والدفاع تقديم أستاذة جامعية من الموصل كمرشحة جديدة لحقيبة التربية، وقال التقارير ان (طرح اسم المرشحة الجديدة سيكون بعد تعذر تأدية شيماء الحيالي اليمين الدستورية). ونقلت التقارير عن مصدر قوله ان (البرلمان يستعد لاستئناف جلساته الثلاثاء على وقع استمرار الخلافات بشأن ما تبقى من وزارات في حكومة عادل عبد المهدي وعددها أربع وهي الدفاع والداخلية والعدل والتربية)، مبينا انه (لا يلوح في الأفق ما يؤكد توصل الكتل السياسية خلال مدة العطلة التشريعية للبرلمان إلى نتائج بشأن الوزارات الشاغرة بسبب عمق الخلافات بين القوى السياسية) .من جهة اخرى ، ناقش رئيس تحالف الإصلاح والإعمار عمار الحكيم ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي ورئيس إئتلاف الوطنية اياد علاوي مستجدات الوضع السياسي وملف إستكمال الكابينة الحكومية وضرورة حسمه بالسرعة الممكنة.كما ناقشوا (دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها التنموي والخدمي، وأهمية تكليف وزراء اكفاء يمتازون بالنزاهة والكفاءة والقدرة على الادارة وأكدوا أهمية هذا الأمر). ووجهوا بحسب بيان لمكتب الحكيم (دعوة لجميع الكتل السياسية الى تحمل مسؤولياتها لإنهاء حالة الانسداد السياسي)، مشددين على (اهمية انفتاح تحالف الاصلاح والاعمار، على الساحة السياسية الوطنية لاسيما نحو تحالف البناء وكذلك اهمية توحيد الرؤى بشأن القضايا التي تصب في المصلحة الوطنية العليا). وفي لقاء آخر بحث الحكيم مع رئيس الجمهورية برهم صالح خلال لقائهما في قصر السلام ببغداد امس المستجدات السياسية وملف إستكمال الكابينة الوزارية.ونقل بيان رئاسي عن صالح تأكيده خلال اللقاء ان (الاستحقاقات الدستورية للمرحلة المقبلة وماتشهده المنطقة من تطورات يتطلبان توحيد الرؤى والافكار بين القوى السياسية العراقية، والعمل بروح وطنية لتحقيق آمال وتطلعات العراقيين).من جهته، دعا الحكيم الى (دعم الحكومة من أجل تنفيذ برنامجها التنموي والخدمي، والعمل على تلبية احتياجات ومطالب المواطنين المشروعة). الى ذلك اكد الحكيم (موقف العراق الثابت من القضايا المركزية للأمة العربية والاسلامية) ، مشددا على(ضرورة ابعاد العراق عن المحاور الدولية والاقليمية وانطلاق العراق من مصالحه المشتركة).جاء ذلك خلال استقباله وزير الخارجية محمد علي الحكيم امس حيث اكد ايضًا(ضرورة الاهتمام بالجاليات العراقية وتفعيل دور السفارات في الخارج وان تكون لكل العراقيين ، والعمل الجاد والحثيث لعودة محورية العراق في جميع المنظمات والهيئات الدولية والاقليمية).