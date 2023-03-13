تحديد حصة الإقليم بنسبة 12.67 مقابل إرسال 400 ألف برميل يومياً

البرلمان يتسلّم من الحكومة موازنة إنفجارية بعجز 63 ترليون دينار

بغداد – قصي منذر

يتسلم مجلس النواب اليوم الثلاثاء، مشروع قانون الموازنة العامة الذي اقرته الحكومة لثلاث سنوات مقبلة بمبلغ 197 ترليون دينار وتعتبر هي الاضخم منذ 20 عاماً وبعجر يبلغ 63 ترليون دينار،فيما رأى خبير قانوني ،ان الدستور يجيز الدمج لثلاث موازنات. وقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ان (الحكومة قدمت مشروع موازنة يمكن وصفه بالجريء ،ينسجم مع البرنامج الذي تعهدنا بتنفيذه)، واضاف ان (خطوة اعداد ثلاث موازنة هو لدعم الاستقرار المالي في البلاد وتمشية التعاقدات في حال تاخر تعديل الموازنة اللاحقة بسبب التجاذبات السياسية)،

مبينا ان (الموازنة اقرت بمبلغ 197 ترليون دينار وفيها حلول لما يواجهه المواطن من نقص الخدمات)، وتابع ان (تأخر الموازنات تسبب بشلل الوزارات خلال المدة الماضية ،وان مشروع القانون شهد نقاشات مستفيضة ومن ثم اقرت وارسالها الى البرلمان)، مؤكدا ان (هذه الموازنة فيها معالجة الفقر عبر اجراءات عملية تزيد مساحة الشمول في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية)، واستطرد بالقول انه (تم انشاء صندوق لدعم المحافظات الاكثر فقراً،ولاسيما ان العراق امام فقر متعدد الابعاد).

بدوره ، كشف المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي،عن أبرز بنود الموازنة.وقال العوادي إن (العجز في الموازنة بلغ 63 ترليون دينار، سيغطى من مجموعة مصادر منها المبلغ المدور في وزارة المالية من حصة حوالات الخزينة في البنك المركزي وسندات وقروض داخلية ومصادر أخرى)،

واشار الى ان (العجز مسيطر عليه ومغطى بالكامل)، مؤكدا ان (سعر برميل النفط الخام المصدر اعتمد في الموازنة 70 دولارا)، ومضى الى القول ان (كميات صادرات النفط الخام المصدر 3.5 مليون برميل يومياً منها 400 ألف برميل يوميا عن طريق اقل?م كردستان)، وتابع ان (الإيرادات النفطية تبلغ 117.252 ترليون دينار ،في ما تبلغ الإيرادات غير نفطيـة 17.301 ترلي?ون د?نار)، واضاف ان (اجمالـي النفقات المقترحـة 197.828 ترل?يون دينار والمشاريـع الاستثماريـة 47.555 ترليون دينار). من جانبه ،اكد المستشار السياسي لرئيس الوزراء فادي الشمري ،انه لاول مرة تقر الحكومة موازنة منسجمة مع بنود برنامجها الحكومي.

وقال في بيان امس ان (الموازنة عالجت مشاكل مزمنة منها شبكة الرعاية الاجتماعية ومنح الطلبة الخاصة بالعوائل الفقيرة)، واشار الى انه (ستكون الموازنة نموذجا للموازنات المالية 2025 و2024 و2023 وتعد خطوة جريئة لتطبيق رؤية الحكومة في تنفيذ المشاريع الستراتيجية والتنموية)،

مؤكدا (إنشاء صندوق العراق للتنمية الذي سيعالج أزمات متراكمة مثل المشاريع السكن والمدارس، وكذلك إنشاء صندوق لدعم المحافظات الأكثر فقرا عبر تنفيذ مشاريع تنموية فيها)، واوضح الشمري ان (الموازنة شهدت تفاهما كبيرا مع الاقليم وانطوت على حل الكثير من المشاكل)، ولفت الى (خفض معدلات مبالغ استيراد الطاقة بمقدار الثلث نتيجة دخول محطات جديدة للخدمة،وكذلك دعم الفلاحين والمزارعين وزيادة رؤوس الأموال لمصرفي الصناعي والإسكان وتطوير القطاع الصحي والصناعة الدوائية،وإعادة تأهيل 10 مستشفيات تم بناؤها قبل عام 2003)، مضيفا انها ( شملت تنفيذ بنود الحزمة الإصلاحية الخاصة بشريحة المتقاعدين).في وقت افادت مصادر حكومية ،ان حصة الاقليم في الموازنة حددت بنسبة 12,67 مقابل ارسال 400 ألف برميل يوميا . وقالت المصادر ان (حصة الاقليم في الموازنة التي ارسلتها الحكومة الى البرلمان حددت نسبة 12,67 بالمئة). فيما اعلنت اللجنة المالية النيابية، ، أن رواتب الدرجات الدنيا ستزداد وفقا للسلم الجديد بنسبة 150 بالمئة. وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني في تصريح امس (إننا ماضون بخطوات تعديل سلم رواتب موظفي الدولة بما يحقق العدالة)، واضاف ان (سلم الرواتب الجديد معروض حاليا على لجنة من الخبراء لاعطاء الراي الاخير ومن ثم يتم تحويله الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه)،مؤكدا ان (الزيادة في رواتب الدرجات الدنيا وفقا للسلم الجديد ستكون بنسبة 150 بالمئة)، وتابع ان (الحد الأدنى للراتب الإسمي الدرجة العاشرة سيكون 425 ألف دينار،كون القانون الجديد سيمنح مخصصات تحسين معيشة بنسبة 50 بالمئة لجميع الموظفين).