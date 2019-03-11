فتح وسائرون يتفقان على حسم الحقائب الوزارية المتبقية

البرلمان يؤجّل معالجة التجاوزات السكنية ويستأنف جلسته اليوم

بغداد – فائز جواد

يعقد مجلس النواب اليوم الثلاثاء جلسة بعد انهاء مناقشة ثلاثة مشاريع قوانين وتأجيل معالجة التجاوزات السكنية لمدة اسبوعين لحسم هذا الموضوع. وقال بيان امس ان (البرلمان عقد جلسته برئاسة محمد الحلبوسي انجز خلالها القراءة الاولى لثلاثة قوانين هي التعديل الاول لقانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011 وتعديل قانون الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل والتعديل الاول لقانــون الجنسيــة كما صوت المجلس على تعديل المادة 72 اولا من النظام الداخلي واستثناء لجنة المرآة والاسرة والطفولة من النصاب القانوني)، واضاف ان (الجلسة شهدت تأجيل قانون معالجة التجاوزات السكنية ومنح لجنتي الخدمات والاعمار والقانونية مهلة اسبوعين لدراسة القانون من اجل المضي بقراءته او اعادته للحكومة وكذلك تأجيل القراءة الاولى لقانون الكسب غير المشروع)، وتابع انه (تقرر عقد الجلسة اليوم الثلاثاء لمناقشة عدد من القوانين المهمة). وتلقى الحلبوسي دعوة رسمية من رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين لزيارة موسكو والمشاركة في المؤتمر الاقتصادي العالمي بدورته 23. وقال بيان امس ان (الحلبوسي بحث مع السفير الروسي لدى بغداد ماكسيم ماكسيموف العلاقات الثنائية بين البلدين، والتأكيد على جهود تفعيل الدبلوماسية البرلمانية)، واضاف ان (ماكسيموف قدم دعوة من قبل رئيس فولودين إلى الحلبوسي لزيارة روسيا فضلًا عن دعوة أخرى للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي العالمي بدورته 23 الذي سيُعقد في سان بطرسبورغ). وكشف ائتلاف سائرون عن اجتماع حاسم مع الفتح لوضع اللمسات الاخيرة بشان ملف تشكيل الحكومة وملفات اخرى. وقال النائب عن الائتلاف غايب العميري في تصريح امس إن (اجتماعا حاسما سيعقد بين الفتح وسائرون لوضع اللمسات الاخيرة بشان التفاهمات التي حدثت بالاجتماع السابق بشان ملفات تشكيل الحكومة وتقديم الخدمات وخروج القوات الاجنبية ومجالس المحافظات ومكافحة الفساد)، مبينا ان (الاجتماع هو ثمرة للتقارب الكبير بين الطرفين والذي سيكون داعما للعملية السياسية والحكومة ولن يكون به اي استهداف او ابعاد لباقي الشركات السياسين في البناء والاصلاح بل مكملا لجهودهم). بدوره ، توقع النائب عن الكتلة ذاتها بدر الزيادي عن ترشيح اسماء جديدة لتولي الوزارات المتبقية سُتقدم إلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي خلال الأسبوع الجاري. وقال الزيادي في تصريح امس إن (التفاهمات بين الفتح وسائرون وصلت إلى مراحل متقدمة و تم وضع الأسس الرئيسة للمرشحين للوزارات المتبقية)، مشيراً إلى أن (أسماء المرشحين الجدد سوف ترسل إلى عبد المهدي خلال الاسبوع الجاري)، وأضاف أن (حسم الوزارات المتبقية ستنتهي هذا الأسبوع من خلال التصويت على الأسماء الجديدة)، ولفت الى ان (المشكلة الأساس كانت بالمرحلة السابقة هي وزارة الداخلية نتيجة لاصرار تحالف البناء على مرشح محدد لكن الجميع وصل إلى قناعة بأهمية الاتفاق على أسماء جديدة في حال أردنا استكمال الكابينة الوزارية والذهاب إلى باقي الأمور).

من جهته ، دعا النائب عن كتلة الاصلاح والاعمار البرلمانية علي البديري الجهات الرقابية في الحكومة الى اعلان نتائج التحقيقات السابقة بشأن الفساد المؤشر على سيطرة الصفرة. وقال البديري في تصريح امس إن (هناك الكثير من اللغط الذي اثير سابقا على موضوع سيطرة الصفرة وشكلت حينها عدة لجان تحقيقية واسفرت حينها الضغوط على رفع تلك السيطرة)، مشيرا الى انه (من بين المواضيع التي طرحت حينها تأشير العديد من حالات الفساد والرشا واستغلال المنصب لخدمة اغراض خاصة وهي جميعا ملفات ينبغي ان يتم التحقيق فيها وحسمها وعدم الاكتفاء برفع السيطرة فقط). من جهة اخرى دعا رئيس مجلس المفوضين معن الهيتاوي الاحزاب السياسية الراغبة بالمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة الى مراجعة دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية لغرض استكمال شروط التسجيل. وقال الهيتاوي في بيان امس ان (الاحزاب السياسية التي تروم المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة عليها استكمال جميع اجراءات التسجيل وفق قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية رقم 36 لسنة 2015 واجراءات المفوضية بهذا الصدد).