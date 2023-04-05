إعتقالات في القدس وغارات إسرائيلية على غزة

البرلمان العربي يدين إقتحام الأقصى ومهاجمة المصلّين خلال رمضان

بغداد – قصي منذر

دان البرلمان العربى ،التصعيد الإسرائيلي المتكرر بحق المسجد الأقصى، والاعتداء على المصلين والمعتكفين في شهر رمضان.

ورفض البرلمان في بيان تلقته (الزمان) امس (الممارسات أحادية الجانب من قبل قوات الاحتلال وتصعيد اعتداءات واقتحامات المستوطنين التى تقوض جهود السلام)، محذرا من (نتائج هذا التصعيد المتكرر بحق المسجد الأقصى ومدينة القدس، من قبل سلطات الاحتلال ومستوطنيه، وعدم التزام حكومة الاحتلال المتطرفة بأية تعهدات سابقة للتهدئة).

سلطات الاحتلال

مؤكداً أن (هذه الاعتداءات والاقتحامات تندرج تحت مسمى تكريس سلطات الاحتلال للتقسيم الزمانى والمكانى للمسجد الأقصى، وتهويد مدينة القدس، وتعدي صارخ على حرية العبادة دون مبالاة بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية).

وطالب البيان المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، بـ(تحمل مسؤولياتها واتخاذ مواقف جادة وحازمة لوقف مثل هذه الاعتداءات والانتهاكات التى تتم بحق المسجد الأقصى والمصلين، دون مراعاة لقدسية المكان، وضرورة توفير حماية دولية للأقصى والقدس).

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت امس الأربعاء أنها أوقفت “أكثر من 350 شخصا” خلال مواجهات عنيفة وقعت في وقت سابق بين عناصرها وفلسطينيين في المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

وجاء في بيان للشرطة “أوقفت الشرطة الإسرائيلية أكثر من 350 شخصا تحصنوا بعنف على جبل الهيكل” الاسم الذي يطلقه اليهود على الحرم القدسي.

وشنت طائرات حربية إسرائيلية امس الأربعاء غارات على قطاع غزة، بعد اطلاق صواريخ عدة من القطاع على جنوب اسرائيل، تزامنا مع مواجهات اندلعت في المسجد الأقصى بين اسرائيليين وفلسطينيين، بحسب مصادر أمنية فلسطينية وشهود.

وأطلقت الطائرات الإسرائيلية صاروخين على الأقل على موقع تدريب تابع لكتائب عز الدين القسام (الجناح المسلح لحركة حماس) غرب مخيم النصيرات للاجئين في وسط قطاع غزة، بحسب مصدر أمني في غزة.كذلك، أفاد شاهد عيان إن “طائرات الاحتلال أطلقت عدة صواريخ على موقع تدريب تابع لكتائب عز الدين القسام جنوب غرب مدينة غزة”.

ولم تسفر الغارات عن وقوع إصابات بحسب مصادر طبية.وكان مصدر أمني طلب عدم الكشف عن هويته قال في وقت سابق إن ستة صواريخ على الأقل أُطلقت من القطاع باتجاه اسرائيل فجر الأربعاء فيما رصد مراسلو وكالة فرانس برس إطلاق أربعة صواريخ على الأقل باتجاه الاراضي الإسرائيلية من الحدود الشمالية لقطاع غزة.من جانبه، قال الجيش الاسرائيلي في بيان صحافي “أُطلقت خمسة صواريخ من قطاع غزة على المناطق الإسرائيلية وتم اعتراضها جميعا بواسطة منظومة الدفاع الجوي”.

وأضاف البيان “بعد إطلاق صافرات إنذار إضافية في محيط قطاع غزة، أُطلقت أربعة صواريخ من قطاع غزة وسقطت في مناطق مفتوحة”.ولم يعلن أي فصيل فلسطيني مسؤوليته عن اطلاق الصواريخ حتى اللحظة.وكانت الشرطة الاسرائيلية أعلنت في وقت مبكر الأربعاء أنها اقتحمت المسجد الاقصى في القدس لطرد “مثيري شغب” أدخلوا “مفرقعات نارية وعصيا وحجارة”. ووقعت مواجهات عنيفة بين الشرطة والفلسطينيين.

حماية الاقصى

ونددت حركة حماس بالخطوة التي وصفتها بأنها “جريمة غير مسبوقة”، حيث دعا اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس فجر امس الأربعاء الفلسطينيين للتوجه الى القدس ل “حماية” المسجد الأقصى.من جانبه، اعتبر زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي أن “ما يجري في المسجد الأقصى المبارك يشكل تهديدا جديا على مقدساتنا، محذرا أنه على الشعب الفلسطيني “أن يكون حاضرا بكل مكوناته للمواجهة الحتمية في الأيام القادمة”.

وقد شارك عشرات الفلسطينيين في مسيرات انطلقت في مدن قطاع غزة، حيث أشعلوا إطارات السيارات ورددوا هتافات تنادي بضرورة “نصرة الأقصى”، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.