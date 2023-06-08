البرلمان العراقي يمرر 6 بنود ويستكمل التصويت على الموازنة الجمعة

بغداد- الزمان: أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، الخميس، عن رفع جلسة التصويت على الموازنة بعد التصويت على 6 مواد فقط من القانون.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان إن “مجلس النواب صوت على المادة الأولى من الموازنة، فيما تم تأجيل المادة الثانية، والتصويت على المادة الثالثة”، مبيناً أنه “تم حذف المادة الرابعة من قانون الموازنة”.

وأضاف أنه “تم التصويت على المادة الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة من قانون الموازنة، فيما تم رفع الجلسة إلى الساعة الواحدة بعد ظهر الجمعة”.

وأعلن رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، الخميس، تسوية الخلافات والاتفاق على عقد جلسة تمرير الموازنة.

وقال العطواني أنه تم تسوية الخلافات بشأن الموازنة، وتم الاتفاق على عقد جلسة التصويت.

واجتمعت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي مساء الخميس، للتصويت على تعديلات مشروع قانون الموازنة العراقية حيث تم تعديل الفقرة (أ) من المادة 13 من مشروع قانون الموازنة على النحو التالي:

“حكومة إقليم كردستان تلتزم بالتنسيق مع وزارة النفط العراقية لتصدير النفط من حقول نفط حكومة إقليم كردستان إلى مستودعات سومو في ميناء جيهان التركي بطريقة لا تقل عن 400 ألف برميل يوميا وفق البيانات الشهرية المقدمة من وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان والمعتمدة من وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادية بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في إقليم كردستان”.

كما ستقوم سومو بتصدير النفط بنفس السعر وآلية البيع المعتمدة من الشركة.

وتنص المادة 13 (ب) على أنه “إذا لم يتم تصدير كمية النفط المذكورة في الفقرة (أ) عبر ميناء تركيا العالمي أو أي ميناء رسمي آخر فإن حكومة إقليم كردستان ملزمة بدفع كمية النفط إلى وزارة النفط العراقية.

وتقوم وزارة المالية العراقية بتعويض حكومة إقليم كردستان عن تكلفة إنتاج ونقل النفط المنتج وفق الفقرتين (أ و ب) بحيث تكون تكلفة الإنتاج والنقل مساوية لمتوسط تكلفة الإنتاج.

وحسم الحزب الديمقراطي الكردستاني، موقفه من حضور جلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة المالية داخل قبة البرلمان، فيما أكد إلغاء بعض التعديلات التي أجرتها اللجنة المالية النيابية بشأن حصص إقليم كردستان.

وقال القيادي بالحزب وفاء محمد، أن نواب الحزب الديمقراطي، والى هذه اللحظة، سيحضرون جلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة المالية للسنوات الثلاث المقبلة، داخل قبة البرلمان.

وأضاف، أن قرار التصويت على الموازنة المالية سيتخذ قبل ساعة، مردفاً بالقول: تم الاتفاق على الغاء بعض التغييرات التي جرت من قبل اللجنة المالية بخصوص حصص إقليم كردستان بمشروع الموازنة خلال اجتماع ائتلاف إدارة الدولة الأربعاء.

وبشأن التغييرات التي تم الغاءها، بين محمد، أن النقاط التي تم الغاءها تتمحور حول تصدير النفط من شركة سومو وفتح حساب لواردات نفط الاقليم بإشراف رئيس وزراء الحكومة الاتحادية، وتخويل رئيس وزراء إقليم كردستان بحق الصرف.

واستطردت القول، أن النقطة الثانية التي تم الغاءها تتمثل بقطع حصة إقليم كردستان من الموازنة الاتحادية، في حالة حصول اختلاف بين بغداد وأربيل بشأن تصدير النفط.