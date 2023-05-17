

الموافقة على دعم صندوق المشاريع الصغيرة وإقرار ستراتيجية التعليم

البرلمان‮ ‬يمرّر قانون الضمان بتضمين آليةإحتساب جديدة لتقاعد العمال

بغداد‮ – ‬ ندى شوكت

صوت مجلس النواب،‮ ‬على مشروع قانون الضمان الاجتماعي‮ ‬والتقاعد للعمال،‮ ‬بتضمين الية جديدة لاحتساب تقاعد العمال المضمونين‮ . ‬وقال بيان تلقته‮ (‬الزمان‮) ‬امس ان‮ (‬المجلس صوت على مشروع القانون‮ ‬،‮ ‬وقرر رفع جلسته إلى‮ ‬يوم السبت المقبل‮). ‬وكانت لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني‮ ‬النيابية،‮ ‬قد افصحت عن آلية احتساب الرواتب التقاعدية في‮ ‬القانون ومدة الخدمة قبل تصويت البرلمان على مشروع القانون‮. ‬وقال رئيس اللجنة حسين عرب في‮ ‬تصريح امس إن‮ (‬القانون‮ ‬يعد من أهم القوانين‮ ‬،‮ ‬وهناك اهتماماً‮ ‬حكومياً‮ ‬ونيابياً‮ ‬واسعاً‮ ‬لهذا القانون‮)‬،‮ ‬واضاف ان‮ (‬اللجنة بالتعاون مع الاتحاد والنقابات ومنظمة العمل الدولية‮ ‬،تدارست كل القوانين للدول إلاقليمية والعربية والدول المجاورة وأخذت منه ما‮ ‬يستفيد منه المواطن‮ ‬،‮ ‬وتم تضمينه في‮ ‬القانون‮ )‬،‮ ‬واوضح عرب ان‮ (‬آلية احتساب التقاعد في‮ ‬القطاع المنتظم ضمن القانون‮ ‬يكون من خلال دفع‮ ‬5 بالمئة من راتب الموظف و12 بالمئة من رب العمل،‮ ‬في‮ ‬ما تدفع الحكومة‮ ‬8 بالمئة،‮ ‬لتكون النتيجة‮ ‬25 بالمئة من الراتب‮)‬،‮ ‬واستطرد بالقول أن‮ (‬احتساب الراتب التقاعدي‮ ‬ضمن القانون في‮ ‬القطاع‮ ‬غير المنتظم‮ ‬يكون بدفع العامل‮ ‬5 بالمئة،‮ ‬والحكومة تدفع‮ ‬15 بالمئة‮)‬،‮ ‬مؤكدا‮ (‬وضع آليات جديدة لا توجد في‮ ‬القطاع الحكومي‮ ‬،بهدف الترغيب بالقطاع الخاص،‮ ‬مع تضمين التأمين الصحي‮ ‬لكل من هو‮ ‬يضمن في‮ ‬القطاع الخاص‮)‬،‮ ‬ولفت الى ان‮ (‬القانون‮ ‬يتضمن أيضاً‮ ‬عملية السن القانوني‮ ‬للتقاعد ووضع مديات كبرى وخدمة أصغرية‮)‬،‮ ‬ومضى الى القول ان‮ (‬المدى الأكبر‮ ‬63 عاماً‮ ‬والخدمة الأصغرية‮ ‬15 سنة،‮ ‬إضافة الى أن هناك مدة أوسطية بين‮ ‬20 الى‮ ‬55 عاماً‮)‬،‮ ‬وتابع ان‮ (‬القانون تضمن خصوصية للمرأة‮ ‬،ولاسيما الحوامل والمريضات التي‮ ‬تحتسب لهن خدمة تقاعدية بشكل سلس ومرن باعتبار هذا القانون ذهبياً‮ ‬للمواطن‮)‬،‮ ‬وكشف عرب عن‮ (‬عقوبات رادعة للشركات التي‮ ‬لم تسجل عامليها بالضمان،‮ ‬مع وجود فرق تفتيشية للشركات المخالفة‮)‬،‮ ‬وشدد على القول ان‮ (‬التقاعد‮ ‬يحتسب على متوسط الأجر لآخر خمس سنوات مضروب في‮ ‬عدد سنوات الخدمة الشهرية لإعطاء حقوق الموظفين السابقين أو العمال السابقين،‮ ‬وان أقل أجر تقاعدي‮ ‬سيتقاضاه العامل ضمن القانون هو‮ ‬350 ألف دينار،‮ ‬أما إذا كان أقل من ذلك فيكون مخالفاً‮). ‬وصوت مجلس الوزراء،‮ ‬في‮ ‬وقت سابق،‮ ‬على زيادة رأسمال صندوق المشاريع الصغيرة.وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي‮ ‬في‮ ‬تغريدة على تويتر إنه‮ (‬التزاماً‮ ‬بتنفيذ البرنامج الحكومي‮ ‬وبطلب من الوزارة‮ ‬،صوت المجلس على زيادة رأس مال صندوق المشاريع الصغيرة‮)‬،‮ ‬واشار الى ان‮ (‬ذلك جاء بعد أن صوت مجلس النواب قبل أسابيع على تعديل مشروع قانون القروض الميسرة لتصبح عشرين مليونا للمشروع الذي‮ ‬يشغل عاملا مع صاحب المشروع وثلاثين مليونا للمشروع الذي‮ ‬يشغل عاملين مع صاحب المشروع وخمسين مليونا للمشروع الذي‮ ‬يشغل ثلاثة عمّال مع صاحب المشروع‮)‬،‮ ‬وتعهد بـ‮ (‬الوقوف مع الشباب وتوفير لهم ما نستطيع من فرص العمل‮). ‬وأصدر المجلس خلال جلسته المنعقدة برئاسة محمد شياع السوداني‮ ‬اول امس،‮ ‬عدداً‮ ‬من القرارات بينها الموافقة على الستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم وتخويل وزارة العدل صلاحية التعاقد مع الأطباء وذوي‮ ‬المهن الصحية من العراقيين والاجانب،‮ ‬وتلبية احتياجات لبنان من مشتقات النفط‮.‬