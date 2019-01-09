البرلمان‭ ‬البريطاني‭ ‬يضيق‭ ‬الخناق‭ ‬على‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬حول‭ ‬بريكست

لندن‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

تعرضت‭ ‬رئيسة‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬الأربعاء‭ ‬لنكسة‭ ‬جديدة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬صوت‭ ‬البرلمان‭ ‬على‭ ‬تعديل‭ ‬يرغمها‭ ‬على‭ ‬الإعلان‭ ‬خلال‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬عن‭ ‬الخطوات‭ ‬التي‭ ‬ستتخذها‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬رفض‭ ‬البرلمان‭ ‬خطة‭ ‬بريكست‭ ‬خلال‭ ‬التصويت‭ ‬المرتقب‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭.‬

وكانت‭ ‬ماي‭ ‬قدمت‭ ‬تعهدات‭ ‬لأعضاء‭ ‬البرلمان‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬إقناعهم‭ ‬بتبني‭ ‬اتفاق‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬الإتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬وذلك‭ ‬قبل‭ ‬إجراء‭ ‬التصويت‭ ‬الحاسم‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬كانون‭ ‬الثاني/يناير‭.‬

وكان‭ ‬ديفيد‭ ‬ليدينغتون‭ ‬المسؤول‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬قد‭ ‬استبعد‭ ‬صباح‭ ‬الاربعاء‭ ‬أي‭ ‬اعادة‭ ‬صياغة‭ ‬للنص‭ ‬رافضا‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬“اتفاقات‭ ‬بديلة”‭. ‬وقال‭ ‬“الخيار‭ ‬الذي‭ ‬يرتسم‭ ‬هو‭ ‬اما‭ ‬هذا‭ ‬الاتفاق‭ ‬واما‭ ‬لا‭ ‬اتفاق‭ ‬او‭ ‬كما‭ ‬يرغب‭ ‬بعض‭ ‬النواب،‭ ‬الغاء‭ ‬نتيجة‭ ‬استفتاء‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬بالكامل”‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬نقلته‭ ‬عنه‭ ‬هيئة‭ ‬الاذاعة‭ ‬البريطانية‭ ‬(بي‭ ‬بي‭ ‬سي)‭.‬

وتعبيرا‭ ‬عن‭ ‬عدم‭ ‬ثقتهم،‭ ‬صوت‭ ‬308‭ ‬اعضاء‭ ‬مقابل‭ ‬297‭ ‬لصالح‭ ‬هذا‭ ‬التعديل‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬المحافظ‭ ‬دومينيك‭ ‬غرييف‭ ‬والذي‭ ‬يرغم‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬خطة‭ ‬بديلة‭ ‬حول‭ ‬بريكست‭ ‬خلال‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬عوضا‭ ‬عن‭ ‬21‭ ‬يوما،‭ ‬التي‭ ‬تحددها‭ ‬التشريعات‭ ‬القائمة،‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬رفض‭ ‬أعضاء‭ ‬البرلمان‭ ‬الاتفاق‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭.‬

والنص‭ ‬الذي‭ ‬تفاوضت‭ ‬حوله‭ ‬حكومة‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬والقادة‭ ‬الاوروبيون‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬17‭ ‬شهرا‭ ‬سيعرض‭ ‬على‭ ‬التصويت‭ ‬امام‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬كانون‭ ‬الثاني/يناير‭. ‬لكن‭ ‬إقراره‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬البرلمان‭ ‬البريطاني‭ ‬يبقى‭ ‬غير‭ ‬مضمون‭ ‬لان‭ ‬بعض‭ ‬النواب‭ ‬المؤيدين‭ ‬لبريكست‭ ‬يخشون‭ ‬عدم‭ ‬فك‭ ‬الارتباط‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬فيما‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬النواب‭ ‬المؤيدون‭ ‬لأوروبا‭ ‬يأملون‭ ‬في‭ ‬العودة‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭.‬

ومنيت‭ ‬الحكومة‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بنكسة‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬تحذير‭ ‬خلال‭ ‬تصويت‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬العموم‭ ‬حيث‭ ‬صوت‭ ‬عشرون‭ ‬نائبا‭ ‬محافظا‭ ‬مع‭ ‬المعارضة‭ ‬ما‭ ‬اتاح‭ ‬اعتماد‭ ‬تعديل‭ ‬لقانون‭ ‬المالية‭ ‬يهدف‭ ‬الى‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬سلطة‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬تعديل‭ ‬السياسة‭ ‬الضريبية‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬حصول‭ ‬بريكست‭ ‬بدون‭ ‬اتفاق‭.‬

وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬رئيسة‭ ‬الحكومة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إن‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬تواصل‭ ‬محاولة‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬“ضمانات”‭ ‬إضافية‭ ‬وخصوصا‭ ‬حول‭ ‬الطابع‭ ‬“الموقت”‭ ‬لشبكة‭ ‬الامان‭.‬

وهذا‭ ‬البند‭ ‬الذي‭ ‬يندد‭ ‬به‭ ‬مؤيدو‭ ‬بريكست‭ ‬يهدف‭ ‬الى‭ ‬منع‭ ‬اعادة‭ ‬الحدود‭ ‬الفعلية‭ ‬بين‭ ‬جمهورية‭ ‬ايرلندا‭ ‬العضو‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي،‭ ‬وايرلندا‭ ‬الشمالية‭ ‬عبر‭ ‬اقامة‭ ‬“منطقة‭ ‬جمركية‭ ‬واحدة”‭ ‬تشمل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬وبريطانيا‭.‬

‭- ‬نحو‭ ‬ارجاء‭ ‬بريكست؟‭-‬

رغم‭ ‬تأكيد‭ ‬بروكسل‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬هناك‭ ‬اي‭ ‬مجال‭ ‬للمفاوضات،‭ ‬أعاد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الايرلندي‭ ‬ليو‭ ‬فارادكار‭ ‬اعطاء‭ ‬بعض‭ ‬الامل‭ ‬لماي‭. ‬فقد‭ ‬أكد‭ ‬أنه‭ ‬“هناك‭ ‬اتصالات‭ ‬وثيقة”‭ ‬لمعرفة‭ ‬“ما‭ ‬اذا‭ ‬كانت‭ ‬سلسلة‭ ‬ضمانات‭ ‬إضافية‭ ‬خطية‭ ‬أو‭ ‬تفسيرات‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تحدث‭ ‬فارقا”‭.‬

وقال‭ ‬لصحيفة‭ ‬“آيريش‭ ‬تايمز”‭ ‬“لا‭ ‬نريد‭ ‬نصب‭ ‬فخ‭ ‬لبريطانيا‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬نوع،‭ ‬ولا‭ ‬نريد‭ ‬الانتقال‭ ‬الى‭ ‬المحادثات‭ ‬حول‭ ‬مستقبل‭ ‬العلاقات‭ ‬على‭ ‬الفور”‭.‬

واثر‭ ‬مقال‭ ‬نشرته‭ ‬صحيفة‭ ‬“تلغراف”‭ ‬البريطانية‭ ‬مفاده‭ ‬أن‭ ‬السلطات‭ ‬البريطانية‭ ‬“تدرس‭ ‬إمكان”‭ ‬طلب‭ ‬تمديد‭ ‬محتمل‭ ‬الى‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬29‭ ‬آذار/مارس‭ ‬للمادة‭ ‬50‭ ‬من‭ ‬معاهدة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬التي‭ ‬تحدد‭ ‬أسس‭ ‬خروج‭ ‬دولة‭ ‬عضو‭ ‬من‭ ‬التكتل،‭ ‬نفى‭ ‬ناطق‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬بشدة‭ ‬هذا‭ ‬الامر‭. ‬وقال‭ ‬دبلوماسي‭ ‬أوروبي‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬“نحن‭ ‬مقتنعون‭ ‬بان‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬ستطلب‭ ‬تأجيلا‭ ‬بعد‭ ‬رفض‭ ‬البرلمان‭ ‬البريطاني‭ ‬المرجح‭ ‬للاتفاق،‭ ‬لكنها‭ ‬لا‭ ‬تقول‭ ‬ذلك‭ ‬لا‭ ‬علنا‭ ‬ولا‭ ‬في‭ ‬اتصالاتها‭ ‬مع‭ ‬المحاورين‭ ‬الاوروبيين”‭.‬

وأوضح‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬آخر‭ ‬“من‭ ‬الواضح‭ ‬أن‭ ‬الجميع‭ ‬يفكر‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الفرضية‭ ‬قائمة”‭ ‬محذرا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬“الخيار‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬نظريا”‭.‬

‭- ‬اجراءات‭ ‬جديدة‭-‬

تختتم‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬النقاشات‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬كانون‭ ‬الثاني/يناير‭ ‬قبل‭ ‬تصويت‭ ‬حاسم‭ ‬مساء‭. ‬وكان‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬يجري‭ ‬التصويت‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الاول/ديسمبر‭ ‬لكنه‭ ‬أرجئ‭ ‬في‭ ‬اللحظة‭ ‬الاخيرة‭ ‬لتجنب‭ ‬هزيمة‭ ‬كانت‭ ‬شبه‭ ‬مؤكدة‭.‬

لكن‭ ‬عملية‭ ‬اقناع‭ ‬اعضاء‭ ‬البرلمان‭ ‬تبدو‭ ‬صعبة‭ ‬جدا‭ ‬بالنسبة‭ ‬لماي‭ ‬التي‭ ‬ضعفت‭ ‬سلطتها‭ ‬كثيرا‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الاول/ديسمبر‭ ‬حين‭ ‬نظم‭ ‬حزبها‭ ‬تصويتا‭ ‬لحجب‭ ‬الثقة‭ ‬عنها‭ ‬لكنها‭ ‬نجت‭ ‬منه‭ ‬بصعوبة‭.‬

وحاولت‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬تهدئة‭ ‬الامور‭ ‬وأعلنت‭ ‬أن‭ ‬البرلمان‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يلعب‭ ‬دورا‭ ‬أكثر‭ ‬أهمية‭ ‬في‭ ‬المفاوضات‭ ‬المقبلة‭ ‬حول‭ ‬مستقبل‭ ‬العلاقة‭ ‬التجارية‭ ‬بين‭ ‬لندن‭ ‬والدول‭ ‬الاعضاء‭ ‬ال27‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭.‬

وتحدثت‭ ‬أيضا‭ ‬عن‭ ‬اجراءات‭ ‬لكن‭ ‬بدون‭ ‬تحديد‭ ‬طبيعتها‭ ‬بخصوص‭ ‬ايرلندا‭ ‬الشمالية‭ ‬بهدف‭ ‬إقناع‭ ‬النواب‭ ‬بدون‭ ‬ان‭ ‬تنجح‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬حتى‭ ‬الان،‭ ‬كون‭ ‬دعم‭ ‬الحزب‭ ‬الوحدوي‭ ‬الديموقراطي‭ ‬الايرلندي‭ ‬يعتبر‭ ‬ضروريا‭ ‬بالنسبة‭ ‬اليها‭ ‬لتأمين‭ ‬الغالبية‭ ‬المطلقة‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭.‬

وأعلنت‭ ‬أخيرا‭ ‬ان‭ ‬رفض‭ ‬الاتفاق‭ ‬سيغرق‭ ‬بريطانيا‭ ‬“في‭ ‬المجهول”‭. ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬خرجت‭ ‬بريطانيا‭ ‬في‭ ‬الموعد‭ ‬المحدد‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬آذار/مارس‭ ‬بدون‭ ‬اتفاق‭ ‬ستكون‭ ‬أنهت‭ ‬قطعيا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬عقود‭ ‬من‭ ‬الانتماء‭ ‬الى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬وهو‭ ‬السيناريو‭ ‬الذي‭ ‬تخشاه‭ ‬الأوساط‭ ‬الاقتصادية‭.‬