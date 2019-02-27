البرلمان‭ ‬البريطاني‭ ‬يؤيد‭ ‬خطة‭ ‬ماي‭ ‬لتأجيل‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

منح‭ ‬النواب‭ ‬البريطانيون‭ ‬الأربعاء‭ ‬تأييدهم‭ ‬لخطة‭ ‬معدلة‭ ‬للخروج‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬تتضمن‭ ‬احتمال‭ ‬تأجيل‭ ‬تطبيق‭ ‬بريكست‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬آذار/مارس‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬مقرر‭.‬

حيث‭ ‬طلبت‭ ‬رئيسة‭ ‬الحكومة‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬خطة‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬خطوات‭ ‬تم‭ ‬الكشف‭ ‬عنها‭ ‬الثلاثاء‭ ‬وتعطيها‭ ‬مزيداً‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬للعمل‭ ‬على‭ ‬صياغة‭ ‬اتفاق‭ ‬جديد‭ ‬بعد‭ ‬الذي‭ ‬توصلت‭ ‬إليه‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬مع‭ ‬بروكسل‭ ‬ورفضه‭ ‬مجلس‭ ‬العموم‭.‬

و‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬قالت‭ ‬ماي‭ ‬إنها‭ ‬إذا‭ ‬فشلت‭ ‬في‭ ‬إدخال‭ ‬التعديلات‭ ‬الضرورية‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬النواب،‭ ‬يمكنهم‭ ‬أن‭ ‬يصوتوا‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬و14‭ ‬آذار/مارس‭ ‬على‭ ‬الخروج‭ ‬بدون‭ ‬اتفاق‭ ‬أو‭ ‬التأجيل‭. ‬وقبل‭ ‬التصويت‭ ‬المقرر‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬19,00ت‭ ‬غ،‭ ‬قالت‭ ‬ماي‭ ‬إنها‭ ‬لا‭ ‬تحبذ‭ ‬التأجيل‭.‬

وقالت‭ ‬«سياسة‭ ‬الحكومة‭ ‬هي‭ ‬في‭ ‬إدخال‭ ‬تعديلات‭ ‬ملزمة‭ ‬قانونيا‭ ‬بحيث‭ ‬يمكن‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬المجلس‭ ‬باتفاق‭ .. ‬ويمكننا‭ ‬المغادرة‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬آذار/مارس‭ ‬مع‭ ‬اتفاق»‭.‬

وقال‭ ‬قادة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬إنهم‭ ‬سينظرون‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬طلب‭ ‬لتأجيل‭ ‬بريكست‭.‬

ولكن‭ ‬البعض‭ ‬يتساءل‭ ‬عن‭ ‬الفائدة‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يتخل‭ ‬النواب‭ ‬البريطانيين‭ ‬عن‭ ‬خلافاتهم‭ ‬ويفكروا‭ ‬في‭ ‬مستقبل‭ ‬بلادهم‭. ‬وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬بعد‭ ‬مباحثات‭ ‬مع‭ ‬المستشارة‭ ‬أنغيلا‭ ‬ميركل‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬«لا‭ ‬نريد‭ ‬مزيداً‭ ‬من‭ ‬الوقت،‭ ‬ما‭ ‬نريده‭ ‬قبل‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬هو‭ ‬قرار»‭.‬

ورفضت‭ ‬ماي‭ ‬مراراً‭ ‬تأجيل‭ ‬بريكست‭ ‬حتى‭ ‬بعد‭ ‬رفض‭ ‬النواب‭ ‬اتفاقها‭ ‬بأغلبية‭ ‬ساحقة‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني/يناير‭. ‬ولكنها‭ ‬واجهت‭ ‬تمرداً‭ ‬داخل‭ ‬الحكومة‭ ‬من‭ ‬وزراء‭ ‬يخشون‭ ‬من‭ ‬العواقب‭ ‬الكارثية‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬الخروج‭ ‬بدون‭ ‬اتفاق‭.‬

ولكن‭ ‬تغيير‭ ‬ماي‭ ‬موقفها‭ ‬أثار‭ ‬السخط‭ ‬بين‭ ‬المتشددين‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬المحافظين‭ ‬مع‭ ‬تحذير‭ ‬النائب‭ ‬جيكوب‭ ‬ريز–موغي‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬«أي‭ ‬تأجيل‭ ‬لبريكست‭ ‬هو‭ ‬مؤامرة‭ ‬لتعطيله»‭.‬

–الاستفتاء‭ ‬الثاني–

ومن‭ ‬بين‭ ‬المقترحات‭ ‬المقدمة‭ ‬أمام‭ ‬البرلمان‭ ‬الأربعاء،‭ ‬يبرز‭ ‬مقترح‭ ‬النائب‭ ‬المحافظ‭ ‬أوليفر‭ ‬لتوين‭ ‬والعمالية‭ ‬إيفيت‭ ‬كوبر،‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تدعيم‭ ‬مقترح‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬بشأن‭ ‬الإرجاء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬طلب‭ ‬تحريك‭ ‬«الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة‭ ‬لتعديل‭ ‬موعد‭ ‬الخروج»‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬جيريمي‭ ‬كوربن‭ ‬عن‭ ‬تقديمه‭ ‬مقترحاً‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬بقاء‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬داخل‭ ‬اتحاد‭ ‬جمركي‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬بعد‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭.‬

وإذا‭ ‬لم‭ ‬يعتمد‭ ‬هذا‭ ‬المقترح،‭ ‬سيضع‭ ‬كوربن‭ ‬أمام‭ ‬البرلمان‭ ‬اقتراحاً‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لم‭ ‬يحدده‭ ‬يطلب‭ ‬إجراء‭ ‬استفتاء‭ ‬ثان،‭ ‬بعد‭ ‬الاستفتاء‭ ‬الذي‭ ‬أجري‭ ‬في‭ ‬حزيران/يونيو‭ ‬2016‭ ‬وحاز‭ ‬فيه‭ ‬المعسكر‭ ‬المؤيد‭ ‬للخروج‭ ‬على‭ ‬نسبة‭ ‬52%‭ ‬من‭ ‬الأصوات‭.‬

وحرص‭ ‬كورين‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬التقدم‭ ‬بهذا‭ ‬المقترح‭ ‬نظراً‭ ‬لأن‭ ‬هناك‭ ‬انقساماً‭ ‬داخل‭ ‬حزبه‭ ‬حول‭ ‬الفكرة،‭ ‬حيث‭ ‬أن‭ ‬الدوائر‭ ‬التي‭ ‬انتخبته‭ ‬صوتت‭ ‬غالبيتها‭ ‬لصالح‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭.‬

لكن‭ ‬عماليون‭ ‬آخرون‭ ‬غادروا‭ ‬الحزب‭ ‬بسبب‭ ‬مواقفه‭ ‬المترددة‭ ‬حول‭ ‬بريكست،‭ ‬وشكّلوا‭ ‬مجموعة‭ ‬مستقلة‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬نائباً‭ ‬بينهم‭ ‬محافظون،‭ ‬وقدموا‭ ‬بدورهم‭ ‬مقترحاً‭ ‬مؤيداً‭ ‬لاستفتاء‭ ‬ثانٍ‭.‬

وحظي‭ ‬ذلك‭ ‬المقترح‭ ‬بدعم‭ ‬الحزب‭ ‬القومي‭ ‬الاسكتلندي‭ ‬والحزب‭ ‬الليبرالي‭ ‬الديموقراطي‭ ‬الصغير‭ ‬المؤيد‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأوروبي‭.‬