صدر عن الدار العربية للعلوم ناشرون، رواية “البرزخ والقطط في الزقاق” للروائي أكرم الديك.

تدور أحداث هذه الرواية خلال أسبوع في قعر المدينة في بلدة قديمة لعاصمة عربية من دون اسم ما بعد فترة الحجر الصحي للكورونا، ولكنها لا تدرس أحوال البشر أو المجتمع بعد تأثير الجائحة، فهو موضوع ثانوي. الموضوع الرئيسي هنا هو أسئلة وجودية وصراعات داخلية تخوض في موضوعات الهوية والقَدَر، وتصلنا من خلال المتكلم وهو كاتب يعيش عزلته في غرفة فندقية في قعر المدينة، ويبدو حرّاً مستمتعاً بالعُزلة التي بدأتها الكورونا والذي يستمر فيها المتكلم طوعاً، فيما يستمتع ببدائيةِ قعر المدينة مقارنةً بترف أحيائها الفارهة أو غربته عن المدينة ككل.

يصف المتكلم حالة من التيه يضمّد جراحها بالمشروب والعلاقات العاطفية العابرة وبالفلسفة والتديّن، فيُناجي ربّه ويُصارع نفسه وساديّة الوقت ولعنة الانتظار ومسببات المازوخية الأخلاقية وعبثيّة الوجود وتقنين الحدود، كالعائلة والدين والدولة والحب والخوف وأي شيء يضيّق سبل الحياة عليه. “من أنا؟”، تسأل نفسك في العدم.

المؤلف أكرم الديك

تأليف: أكرم الديك

الفئة: رواية عربية

المقاس: .14.5 × 21.5 سنتم

عدد الصفحات: 88

الناشر: الدار العربية للعلوم ناشرون

ردمك: 978-614-01-3589-5