البرازيل تستعيد متحجّرة عائدة لنوع نادر من الديناصورات

برازيليا‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أُعيدت‭ ‬إلى‭ ‬البرازيل‭ ‬متحجّرة‭ ‬عائدة‭ ‬لنوع‭ ‬نادر‭ ‬من‭ ‬الديناصورات‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬110‭ ‬ملايين‭ ‬عام،‭ ‬كان‭ ‬عُثر‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬قبل‭ ‬إرسالها‭ ‬بصورة‭ ‬غير‭ ‬قانونية‭ ‬إلى‭ ‬ألمانيا،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬الحكومة‭ ‬البرازيلية‭ ‬الاثنين‭. ‬وأفادت‭ ‬وزارة‭ ‬العلوم‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬البرازيلية‭ ‬بأن‭ “‬متحجرة‭ ‬أوبيراجارا‭ ‬جوباتوس،‭ ‬وهو‭ ‬أول‭ ‬ديناصور‭ ‬غير‭ ‬طيري‭ ‬هيكله‭ ‬مشابه‭ ‬للريش‭ ‬وكان‭ ‬عُثر‭ ‬على‭ ‬متحجرة‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬البرازيل،‭ ‬أُعيدت‭ ‬إلى‭ ‬البرازيل‭ ‬الأحد‭”. ‬ووصلت‭ ‬المتحجرة‭ ‬إلى‭ ‬برازيليا‭ ‬مع‭ ‬وفد‭ ‬حكومي‭ ‬ألماني‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬رسمية‭ ‬برئاسة‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬أنالينا‭ ‬بربوك‭. ‬والمتحجرة‭ ‬عائدة‭ ‬لديناصور‭ ‬مماثل‭ ‬بالحجم‭ ‬لدجاجة‭ ‬ومغطى‭ ‬بريش‭ ‬وكان‭ ‬يعيش‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬سيارا‭ ‬البرازيلية‭. ‬وكان‭ ‬باحثون‭ ‬أجانب‭ ‬عثروا‭ ‬على‭ ‬المتحجرة‭ ‬في‭ ‬تسعينات‭ ‬القرن‭ ‬الفائت‭ ‬ثم‭ ‬نقلوها‭ ‬إلى‭ ‬ألمانيا‭ ‬لإخضاعها‭ ‬لدراسة‭. ‬وستكون‭ ‬المتحجرة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬محفوظة‭ ‬في‭ ‬متحف‭ ‬التاريخ‭ ‬الطبيعي‭ ‬في‭ ‬كارلسروه‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬ألمانيا،‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬متحف‭ “‬بلاسيدو‭ ‬سيداده‭ ‬نيوفنز‭” ‬لعلم‭ ‬الحفريات‭ ‬في‭ ‬سيارا‭. ‬وكان‭ ‬جدل‭ ‬أحاط‭ ‬بالمتحجرة‭ ‬منذ‭ ‬كانون‭ ‬الاول‭/‬ديسمبر‭ ‬2020‭ ‬مع‭ ‬نشر‭ ‬مقالة‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ ‬علمية‭ ‬أفادت‭ ‬بأنّ‭ ‬أي‭ ‬عالم‭ ‬برازيلي‭ ‬لم‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬الدراسة،‭ ‬في‭ ‬تلميح‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬المتحجرة‭ ‬أُخرجت‭ ‬من‭ ‬البرازيل‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬قانوني‭.‬

وينص‭ ‬القانون‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬1942‭ ‬على‭ ‬أنّ‭ ‬المتحجرات‭ ‬تشكل‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬التراث‭ ‬الوطني‭ ‬ويلزم‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬إذن‭ ‬رسمي‭ ‬لنقلها‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬البرازيلية‭.‬

وأطلق‭ ‬علماء‭ ‬برازيليون‭ ‬حملة‭ ‬تحت‭ ‬وسم‭ #‬UbirajarabelongstoBR‭ (‬أوبيراجارا‭ ‬للبرازيل‭) ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬تدعو‭ ‬إلى‭ ‬استعادة‭ ‬المتحجرة‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الدولة‭ ‬البرازيلي‭ ‬للعلوم‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬إيناسيو‭ ‬أرودا‭ ‬في‭ ‬بيان‭ “‬لولا‭ ‬تحرّك‭ ‬المجتمع‭ ‬العلمي‭ ‬البرازيلي،‭ ‬لما‭ ‬كنّا‭ ‬نجحنا‭ ‬في‭ ‬استرداد‭ ‬المتحجرة‭”‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬انّ‭ “‬الحكومة‭ ‬الألمانية‭ ‬أبدت‭ ‬اهتماماً‭ ‬بمعركتنا‭ ‬وحققنا‭ ‬معاً‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭”.‬