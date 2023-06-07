البدري الحارس والعاشق – فائز جواد

مرت علينا قبل ايام ذكرى رحيل الفنان مكي البدري عندما ودعنا في احد مستشفيات السويد بصمت ومن دون توديع او كلمات يرحل عنا الفنان الحارس والعاشق الذي ولد في مدينة العمارة وانتمى الى معهد الفنون الجميلة و اكمل دراسته في قسم التمثيل 1960-1961، ليصبح عضوا في فرقة الشعلة ، ثم قدم مع مجموعة الفنانين الاوائل، احمد المفرجي ، قاسم حول ، جعفر علي ، بسام الوردي و فاطمة الربيعي و آخرين اعمالا للمسرح. ومن اهم اعماله في السينما في العاشق والحارس ،بيوت في ذلك الزقاق ،القطار ساعة7 والقادسية اضافة الى مجموعة من المسلسلات التلفزيونية والاذاعية .

وعرفته في مطلع الثمانيات من القرن الماضي عندما كان يحضر مع زملاءه للمشاركة باعمال اذاعية وكان ملتزما وطيبا والابتسامة لاتفارقه فكان صديقا واخا للجميع واحبوه قبل مغادرته الى السويد ليستقر مع عائلته هناك ،قبل ان تداهمه امراض الشيخوخة والامراض الاخرى ليودعنا بصمت ومن دون ان تستذكره وزارة الثقافة او النقابات فقط كان استذكاره من قبل زملاءه واصدقائه الذين كان يرافقهم ، وهنا لابد ان اشير الى ضرورة ان تستذكر نقابة الفنانين العراقيين ووزارة الثقافة الرموز التي رحلت الى عالمنا الاخر لتبقى رموزا تنير الشموع للمبدعين من الشباب .

الرحمة للبدري الحارس العاشق ومثلها الرحمة والمغفرة لكل الرموز التي رحلت الى جوار ربها .