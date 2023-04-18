البدراني يترأس إجتماع اللجنة العليا لمهرجان أم الربيعين

بغداد – محمد جبار

ترأس وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني، الأحد، اجتماع اللجنة العليا المشرفة على مهرجان ام الربيعين الثقافي بمدينة الموصل والذي تنطلق فعالياته نهاية نسيان الحالي.

ووجه البدراني المؤسسات التابعة للوزارة والجهات المعنية بالوزارة بأعداد برنامج ثقافي وفني متكامل لاقامة المهرجان بأفضل صورة تليق بتاريخ نينوى الثقافي. مشيرا الى (أهمية المهرجان الذي يعد رسالة عراقية موصلية إلى العالم بأن نينوى تبقى عنوانا ورمزا للثقافة والفن والعطاء ولابد ان تكون فعالياته انعكاس للتنوع الثقافي الذي يمثل مختلف اطياف المجتمع في نينوى).وتم تقديم خلال الاجتماع مجموعة من الأفكار والمقترحات التي تهدف إلى انجاح هذا المهرجان بما يليق بتاريخ نينوى الزاخر لاسيما أنه من المهرجانات التي دأبت المحافظة على تنظيمها سنوياً ولكنه توقف لأكثر من عشرون عاماً .

وسيتخلل المهرجان تقديم عروض ازياء ورقصات فلكلورية للفرقة الوطنية للفنون الشعبية وتقديم اغاني تراثية لفرقة (سومريات)، بالإضافة لأمسيات ثقافية متنوعة ومشـــــاركات عديدة لمديريات التربية والاتحادات الرياضية ونقابة الفنانين العراقــــــيين فـــي الموصل.