البحث عن غراب أبيض – كاظم المقدادي

هذا الذي يحدث في العراق ، من فساد ممنهج ، ومشرعن ، ومن تبادل في المواقع السياسية والدينية ، ومن تحالفات بين الأضداد ، وبين الاصدقاء والاعداء ، لا يفسر سوى حقيقة واحدة .. وهي ان الجميع يسعى لحماية وصيانة ماكنة الفساد ، بحجة خطورة الوضع الامني ووجود الجماعات الإرهابية .

في كتابه المهم ( الميديوقراطس ) يشرح الفيلسوف الكندي ../ الان دونو نظرية حكم التفاهة قائلا :

(ان الحرب على الارهاب ادت خدمة لنظام التافهين ..لانها جعلت الشعوب تستسلم لارادة مجموعات او حتى اشخاص وكانهم يملكون عناية فوقية .. وبدلا من ان تكون الحرب فرصة لتستعيد الشعوب قرارها الوطني تستحوذ جماعات تافهة على نتائج الحرب وتديرها لمصالحها الخاصة …)

ونتيجة لهذا الوضع الشاذ يتم توظيف (الخبير) اي طليق اللسان الذي يتخذ من الدين والمعرفة حرفة ، يتعزز ويتعظم بها / ويدعو الناس الى الله ، وهو ابعدهم عنه .. ويستقبح فعل غيره ويفعل ما هو اقبح منه .

واصبحت وظيفة (الخبير)

اهم واكبر من وظيفة المثقف مما سبب في تدني وضمور دور الثقافة الى حدود بعيدة .

ويستعرض / الان دونو تاريخ وجذور حكم التفاهة.. / بمجيء مجموعة من المستشارين والوزراء التكنوقراط الذين صاحبوا رئيسة الوزراء / مدام تاتشر و من الذين باعوا عقلهم للسلطة ولهم القابلية للتعليب والتلفيق .. بدلا من التفكير العميق .

وفي مكان اخر / كان الفيلسوف الفرنسي / اوليفيه روا .. قد أنجز كتابه المهم ( الجهل المقدس ) مستعرضا تاريخ الأديان السماوية ، ومؤشرا الخطاب الديني ومحاكم التفتيش و التوظيف اللاهوتي من قبل أساقفة الكنائس المسيحية ، و وقد اثار الكاتب الفرنسي جدلا واسعاًفي الاوساط الثقافية في فرنسا والعالم .. لان كتابه المهم هذا ، وببساطة يوضح / تاريخ تحطم الروابط التاريخية التقليدية القائمة بين غيبيات الدين وتجليات الثقافة .. وامكانية تسويق الخطاب الديني من دون الحاجة الى معرفة الثقافة التي انتجته .. ويكون الفيلسوف اوليفيه روا مؤشرا على امر غاية في الاهمية مختصرا الطريق بفهم التحولات السوسيولوجية ../ لانها المفتاح لفهم ما يحدث في الازمنة القديمة والحديثة .

ان غياب او تغييب القيم الثقافية والتنازل عنها لصالح الشعوذة والجهالة / يعني غياب الايمان الحقيقي والراسخ بمستقبل الانسان الكوني .. وتحول اتباع الاحزاب والرموز الدينية الى تجمعات خطرة تعيق كل محاولات التقدم والاستقرار ، وهم أشبه بمافيات منظمة خطرة ، وجاهلة لاوظيفة لها سوى تقديس الجهل ، وتدمير الثقافة ، وطرد الكفاءات ، وتصفية الخصوم وسط بيئة سياسية فاسدة ، ودولة لا هوية لها .

ان من الاثار المدمرة للانفصال بين ما هو ديني وما هو ثقافي .. جهل المتدينين بكل شيء له صلة بالثقافة ..و تراهم يجادلون على غير هدى ، ولا دراية في الدين والسياسة ، لانهم لايفقهون شيئا سوى ما يتردد شفاهيا هنا وهناك .

المحزن / .. ان العراق يعيش اليوم وسط هذا الكم المخيف والهائل من الرعاع والجهلة الذين يتحكمون بارواح العراقيين ويهددون مستقبلهم .. وقد فجعنا بغياب كوكبة من المثقفين التنويرين / عبد الامير عجام وكامل شياع وعلاء مشذوب وسواهم .. لذلك لايمكن ان نختزل نهاية الوضع الماساوي الذي يجتاح العراق بمجيء رئيس وزراء جديد ، او بتعيين وزراء تكنوقراط ..او حتى بالخلاص من نفوذ ايراني معلن له اتباعه على الارض وهم مدججون بالسلاح في الداخل ..

ولا حتى بهيمنة امريكية مستترة تسيطر على مفاصل السياسة والمال العراقي في الخارج .. بل بتشتت دور الدولة المركزي ، وضياع هيبتها / والاخطر هذا التشظي المجتمعي ، وهذا الانفلات الاخلاقي الخطير وسط غياب سلطة العقل ، والافتقار الى قادة وطنيين لا يفكرون باستحقاقات حزبية ولا طائفية .. وانما باستحقاقات وطن تم ذبحه .. من الوريد الى الوريد بسكاكين اقليمية ، ودولية .. وبسكاكين ابنائه الذين فضلوا مصلحة الأجانب ، على حساب مصلحة وطنهم ..&