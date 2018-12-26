البحث عن الحقيقة – ناجح صالح

ما هو الفاصل بين الحقيقة والوهم ؟ وما مدى المسافة بين الايمان والضلال ؟

ان الحقيقة تكشف عن نفسها لا يلبسها غموض ، تتراءى لنا كضوء الشمس ونور القمر ، وهي بعد ذلك طمأنينة للنفس المتعبة المضطربة وحرب على الوهم الذي يريد أن يفرض سلطانه بلا طائل .

والبحث عن الحقيقة طريق طويل تعترضه مصاعب وأهوال حتى نكون بعدها على بينة من الرؤية ، اذ ليست كل رؤية صادقة ، وأنه متى تحقق لنا اليقين اقتربنا من الحقيقة .

لقد قيل عن سلمان الفارسي أنه الباحث عن الحقيقة ، فقد رفض أولا عبادة النار التي كان عليها قومه ، فارتحل سعيا الى الحقيقة فاعتنق النصرانية بعد أن التقى براهب في دير ..

ثم بعد حين من الدهر انتهت رحلته الى يثرب فاذا به يفاجأ بالدين الجديد الذي جاء به النبي الكريم فآمن واطمأنت نفسه وأدرك أنها الحقيقة لا غير .

وقد كان السلف الصالح يضعون الحقيقة نصب أعينهم ولا يحيدون عنها حتى آخر رمق لأن الحقيقة هي الايمان في أعلى مراحله وهي حرب على الكفر والضلال .

وفي عالمنا المعاصر ما أحوجنا الى الحقيقة .. الحقيقة التي تدلنا على الأنوار والأضواء لنكون أقرب ما نكون الى الملكوت الأعلى ، ثم لتدلنا على خطواتنا على الأرض في طريق الحب والخير والفضيلة .

لقد كانت عبادة الأوثان أكبر وهم في التاريخ فأزالها الاسلام الى الأبد بحقيقته الساطعة ، ثم أليس الشرك انكارا لذات الله فكيف نرضى به منهجا وسلوكا ؟ انه طمس للحقيقة وجفاء للواقع .

ثم بعد ذلك أليس دأب العلماء البحــــــث عن الحقيقة في كل زمان ومكان ؟

فهم يجاهدون بأفكارهم النيرة ويسعون للأجهاز على الظلم والفساد ويتحدون السلطان في جبروته دون الخنوع لسلطته وهم بذلك المثل الأعلى للذين يسيرون على هذا النهج والدرب ، أما الذين فقدوا البصيرة وتاهت عقولهم وانحرفوا عن جادة الصواب فقد سقطوا في واد من الظلمات لا قرار له .

انهم يتحدثون بزيف ومكر بعيدا عن الحقيقة ، متنكرين لها تراودهم أحلام مريضة هي أقرب ما تكون الى الضلال والعمى .

ان العقــــــل وحده هو الـــــذي يفرز الغث من الســــــمين والضار من النافع ، كما أن العــــــقل هو صاحب الكلـــــمة في معرفة الحـــــــقيقة ، غير أننا غالبا ما نتـــناسى أن ثمة أصوات في داخلنا تدعونا للاعتراف بالحقيقة المطلقة ، الا أنه العناد هو الذي يشل قدراتنا في نطق الصواب.

وخلاصة القول أن البحث عن الحقيقة لا يؤدي هدفه ولا يحقق غرضه دون دراية وخبرة ومعرفة ودون الرجوع الى العقل والحكمة ، والا فقد المجتمع تماسكه ووحدته وضاعت معه كل مقاييس الخير والجمال والفضيلة .