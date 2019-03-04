البحث‭ ‬عن‭ ‬100‭ ‬شخص‭ ‬تحت‭ ‬الأرض

جاكرتا-(أ ف ب) – حذرت السلطات الإندونيسية أمس من احتمال أن يكون نحو 100 شخصا لا زالوا عالقين وربما لقوا حتفهم، في انهيار منجم ذهب غير قانوني الأسبوع الماضي رغم جهود إنقاذ حثيثة سمححت حتى الآن بإخراج 19 شخصا على قيد الحياة وانتشال جثث تسعة قتلى. وتتعرقل جهود فرق البحث في موقع كارثة المنجم غير المرخص في جزيرة سولاويسي بسبب انحدار الأرض وعدم استقرار التربة والفتحات الضيقة الخطيرة للمنجم، منذ أن تسبب انهيار أتربة الثلاثاء الماضي بالكارثة.
وقالت السلطات إن جهود البحث والإنقاذ ستستمر أسبوعا آخر، لكنها لم تأت على ذكر الجهود المتواصلة لإيصال الطعام والماء لاي ناجين محتملين. وقال المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث الوطنية سوتوبو بورو نوغروهو إن عدد العمال الذين كانوا في فتحات المنجم عند وقوع الكارثة غير معروف، ذلك أن الناجين قدموا أرقاما متضاربة. وقال المتحدث «البعض يقولون ثلاثين وخمسين وستين شخصا — بل حتى مئة شخص، لأنه عند وقوع الحادث كان عدد كبير في الحفرة الرئيسية (…) وعدد غير محدد في الحفر الأصغر».
وبسبب الظروف المحفوفة بالمخاطر، اضطر رجال الإنقاذ للحفر يدويا سعيا للوصول إلى أي ناجين، لكن أقارب عمال المنجم أعطوا الأسبوع الماضي الإذن باستخدام آلية ثقيلة.
ورغم تمكن الحفارات الآلية من إزالة الركام من مدخل إخدى الحفر الأحد، لم يتم العثور على مزيد من الناجين.
ووقعت الحادثة في منطقة بولانغ مونغوندو في سولاويسي الشمالية، حيث قضى خمسة من عمال المناجم في كانون الأول/ديسمبر بعد حادثة منجم ذهب غير شرعي مماثلة.
وفي إندونيسيا العديد من مناجم الذهب غير المرخصة لا تطبق معايير السلامة.
في 2016 قضى 11 من عمال المناجم بعد أن اجتاح انهيار وحلي منجم ذهب غير قانوني في ولاية جامبي بجزيرة سولاويسي.
وقتل 12 شخصا في تشرين الأول/اكتوبر 2015 عندما انهارت فتحة في منجم قديم في جزيرة جاوا دخلوه بحثا عن الذهب.