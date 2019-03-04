البحث‭ ‬عن‭ ‬100‭ ‬شخص‭ ‬تحت‭ ‬الأرض

جاكرتا-(أ‭ ‬ف‭ ‬ب)‭ ‬–‭ ‬حذرت‭ ‬السلطات‭ ‬الإندونيسية‭ ‬أمس‭ ‬من‭ ‬احتمال‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬نحو‭ ‬100‭ ‬شخصا‭ ‬لا‭ ‬زالوا‭ ‬عالقين‭ ‬وربما‭ ‬لقوا‭ ‬حتفهم،‭ ‬في‭ ‬انهيار‭ ‬منجم‭ ‬ذهب‭ ‬غير‭ ‬قانوني‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬رغم‭ ‬جهود‭ ‬إنقاذ‭ ‬حثيثة‭ ‬سمححت‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬بإخراج‭ ‬19‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭ ‬وانتشال‭ ‬جثث‭ ‬تسعة‭ ‬قتلى‭. ‬وتتعرقل‭ ‬جهود‭ ‬فرق‭ ‬البحث‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬كارثة‭ ‬المنجم‭ ‬غير‭ ‬المرخص‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬سولاويسي‭ ‬بسبب‭ ‬انحدار‭ ‬الأرض‭ ‬وعدم‭ ‬استقرار‭ ‬التربة‭ ‬والفتحات‭ ‬الضيقة‭ ‬الخطيرة‭ ‬للمنجم،‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬تسبب‭ ‬انهيار‭ ‬أتربة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي‭ ‬بالكارثة‭.‬

وقالت‭ ‬السلطات‭ ‬إن‭ ‬جهود‭ ‬البحث‭ ‬والإنقاذ‭ ‬ستستمر‭ ‬أسبوعا‭ ‬آخر،‭ ‬لكنها‭ ‬لم‭ ‬تأت‭ ‬على‭ ‬ذكر‭ ‬الجهود‭ ‬المتواصلة‭ ‬لإيصال‭ ‬الطعام‭ ‬والماء‭ ‬لاي‭ ‬ناجين‭ ‬محتملين‭. ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وكالة‭ ‬إدارة‭ ‬الكوارث‭ ‬الوطنية‭ ‬سوتوبو‭ ‬بورو‭ ‬نوغروهو‭ ‬إن‭ ‬عدد‭ ‬العمال‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬في‭ ‬فتحات‭ ‬المنجم‭ ‬عند‭ ‬وقوع‭ ‬الكارثة‭ ‬غير‭ ‬معروف،‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬الناجين‭ ‬قدموا‭ ‬أرقاما‭ ‬متضاربة‭. ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬«البعض‭ ‬يقولون‭ ‬ثلاثين‭ ‬وخمسين‭ ‬وستين‭ ‬شخصا‭ ‬—‭ ‬بل‭ ‬حتى‭ ‬مئة‭ ‬شخص،‭ ‬لأنه‭ ‬عند‭ ‬وقوع‭ ‬الحادث‭ ‬كان‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الحفرة‭ ‬الرئيسية‭ ‬(‭…‬)‭ ‬وعدد‭ ‬غير‭ ‬محدد‭ ‬في‭ ‬الحفر‭ ‬الأصغر»‭.‬

وبسبب‭ ‬الظروف‭ ‬المحفوفة‭ ‬بالمخاطر،‭ ‬اضطر‭ ‬رجال‭ ‬الإنقاذ‭ ‬للحفر‭ ‬يدويا‭ ‬سعيا‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬ناجين،‭ ‬لكن‭ ‬أقارب‭ ‬عمال‭ ‬المنجم‭ ‬أعطوا‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬الإذن‭ ‬باستخدام‭ ‬آلية‭ ‬ثقيلة‭.‬

ورغم‭ ‬تمكن‭ ‬الحفارات‭ ‬الآلية‭ ‬من‭ ‬إزالة‭ ‬الركام‭ ‬من‭ ‬مدخل‭ ‬إخدى‭ ‬الحفر‭ ‬الأحد،‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الناجين‭.‬

ووقعت‭ ‬الحادثة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬بولانغ‭ ‬مونغوندو‭ ‬في‭ ‬سولاويسي‭ ‬الشمالية،‭ ‬حيث‭ ‬قضى‭ ‬خمسة‭ ‬من‭ ‬عمال‭ ‬المناجم‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الأول/ديسمبر‭ ‬بعد‭ ‬حادثة‭ ‬منجم‭ ‬ذهب‭ ‬غير‭ ‬شرعي‭ ‬مماثلة‭.‬

وفي‭ ‬إندونيسيا‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬مناجم‭ ‬الذهب‭ ‬غير‭ ‬المرخصة‭ ‬لا‭ ‬تطبق‭ ‬معايير‭ ‬السلامة‭.‬

في‭ ‬2016‭ ‬قضى‭ ‬11‭ ‬من‭ ‬عمال‭ ‬المناجم‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬اجتاح‭ ‬انهيار‭ ‬وحلي‭ ‬منجم‭ ‬ذهب‭ ‬غير‭ ‬قانوني‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬جامبي‭ ‬بجزيرة‭ ‬سولاويسي‭.‬

وقتل‭ ‬12‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الأول/اكتوبر‭ ‬2015‭ ‬عندما‭ ‬انهارت‭ ‬فتحة‭ ‬في‭ ‬منجم‭ ‬قديم‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬جاوا‭ ‬دخلوه‭ ‬بحثا‭ ‬عن‭ ‬الذهب‭.‬