البث المباشر عبر تيك توك طموح الصينيين لتحسين مواردهم

غويلين‭ (‬الصين‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يجلس‭ ‬شباب‭ ‬صينيون‭ ‬ليلاً‭ ‬أمام‭ ‬هواتفهم‭ ‬المحمولة‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬الجسور،‭ ‬ويقومون‭ ‬ببث‭ ‬مباشر‭ ‬عبر‭ ‬حساباتهم‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬تيك‭ ‬توك‭ ‬بنسخته‭ ‬الصينية،‭ ‬يتولون‭ ‬خلاله‭ ‬الغناء‭ ‬أو‭ ‬المحادثة‭ ‬مع‭ ‬متابعيهم،‭ ‬آملين‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يتلقوا‭ ‬نقوداً‭ ‬رقمية‭ ‬من‭ ‬مستخدمي‭ ‬المنصة‭.‬

ويجلس‭ ‬هؤلاء‭ ‬الشباب‭ ‬ضمن‭ ‬مجموعات‭ ‬من‭ ‬نحو‭ ‬عشرين‭ ‬شخصاً‭ ‬على‭ ‬كراسٍ‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬من‭ ‬مدن‭ ‬صينية‭ ‬كبرى،‭ ‬ويثبّت‭ ‬كل‭ ‬واحد‭ ‬منهم‭ ‬هاتفه‭ ‬المحمول‭ ‬فوق‭ ‬أداة‭ ‬حمل‭ ‬ثلاثية‭ ‬القوائم،‭ ‬فيما‭ ‬تتولى‭ ‬مصابيح‭ “‬ليد‭” ‬دائرية‭ ‬إضاءة‭ ‬وجوههم‭.‬

في‭ ‬مدينة‭ ‬غويلين،‭ ‬يجتمع‭ ‬الشباب‭ ‬كل‭ ‬مساء‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬الجسور،‭ ‬آملين‭ ‬في‭ ‬استقطاب‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬مستخدمي‭ “‬دويين‭”‬،‭ ‬النسخة‭ ‬الصينية‭ ‬من‭ ‬تطبيق‭ ‬تيك‭ ‬توك‭.‬

وينكب‭ ‬الشباب‭ ‬الصينيون‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الممارسة‭ ‬رغم‭ ‬الوقت‭ ‬المتأخر‭ ‬والطقس‭ ‬غير‭ ‬المستقر،‭ ‬لأنّ‭ ‬التطبيق‭ ‬يتيح‭ ‬للمستخدمين‭ ‬دفع‭ ‬نقود‭ ‬رقمية‭ ‬لمن‭ ‬يرغبون‭ ‬بدعمهم‭ ‬خلال‭ ‬البث‭ ‬المباشر،‭ ‬وذلك‭ ‬تقديراً‭ ‬لموهبة‭ ‬يتمتعون‭ ‬بها‭ ‬أو‭ ‬لشخصيته‭.‬

وتقول‭ ‬تشياو‭ ‬يا‭ (‬27‭ ‬سنة‭) ‬التي‭ ‬تغني‭ ‬وتدردش‭ ‬مع‭ ‬متابعي‭ ‬صفحتها‭ ‬في‭ ‬بث‭ ‬مباشر‭ ‬يمتد‭ ‬بين‭ ‬الساعة‭ ‬التاسعة‭ ‬مساء‭ ‬والثالثة‭ ‬فجراً‭ “‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مظهرك‭ ‬جميلاً‭ ‬عندما‭ ‬تظهر‭ ‬في‭ ‬بث‭ ‬مباشر‭ ‬لتستقطب‭ ‬عدداً‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬المشاهدين‭”. ‬وتتابع‭ “‬لا‭ ‬أتمتع‭ ‬بمظهر‭ ‬مميز‭ ‬أو‭ ‬موهبة‭ ‬فنية‭ ‬استثنائية،‭ ‬لذلك‭ ‬يساعدني‭ ‬البث‭ ‬في‭ ‬الهواء‭ ‬الطلق‭ ‬على‭ ‬استقطاب‭ ‬متابعين‭ ‬كثيرين،‭ ‬لأنّ‭ ‬الأجواء‭ ‬مميزة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المكان‭ ‬ومنذ‭ ‬نحو‭ ‬عام،‭ ‬يتزايد‭ ‬اختيار‭ ‬مستخدمي‭ ‬المنصة‭ ‬الهواء‭ ‬الطلق‭ ‬ليظهروا‭ ‬في‭ ‬بث‭ ‬مباشر،‭ ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬الظروف‭ ‬المناخية‭ ‬تكون‭ ‬حادة‭ ‬أحياناً‭. ‬وخلال‭ ‬زيارة‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬فريق‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إلى‭ ‬المكان،‭ ‬كان‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬يغطّون‭ ‬أنفسهم‭ ‬ببطانيات،‭ ‬فيما‭ ‬أحضر‭ ‬البعض‭ ‬أجهزة‭ ‬صغيرة‭ ‬للتدفئة،‭ ‬لأنّ‭ ‬درجة‭ ‬الحرارة‭ ‬كانت‭ ‬تلامس‭ ‬حينها‭ ‬الصفر‭.‬

وتقول‭ ‬تشياو‭ ‬يا‭ ‬التي‭ ‬يتأتى‭ ‬مدخولها‭ ‬الوحيد‭ ‬ممّا‭ ‬تحصّله‭ ‬خلال‭ ‬البث‭ ‬المباشر‭ “‬إذ‭ ‬ظهرنا‭ ‬بمفردنا‭ ‬في‭ ‬الهواء‭ ‬الطلق‭ ‬ليلاً،‭ ‬ولاحظ‭ ‬المتابعون‭ ‬أنّنا‭ ‬قمنا‭ ‬بمجهود،‭ ‬يكونون‭ ‬أكثر‭ ‬لطفاً‭”. ‬ويُعتبر‭ ‬الظهور‭ ‬في‭ ‬بث‭ ‬مباشر‭ ‬عبر‭ “‬دويين‭”‬،‭ ‬وهو‭ ‬تطبيق‭ ‬يستخدمه‭ ‬مئات‭ ‬الملايين‭ ‬من‭ ‬الأشخاص،‭ ‬أسلوباً‭ ‬شائعاً‭ ‬لكسب‭ ‬مدخول‭ ‬إضافي‭ ‬في‭ ‬الصين‭.‬

ويفتح‭ ‬البعض‭ ‬بثاً‭ ‬مباشراً‭ ‬لبيع‭ ‬منتج‭ ‬ما‭ ‬أو‭ ‬توفير‭ ‬نصائح‭ ‬معينة،‭ ‬فيما‭ ‬يقوم‭ ‬آخرون‭ ‬بالغناء‭ ‬أو‭ ‬الرقص‭ ‬أو‭ ‬التحادث‭ ‬مع‭ ‬متابعيهم‭.‬

وبات‭ ‬بعض‭ ‬الناشطين‭ ‬في‭ ‬البث‭ ‬المباشر،‭ ‬وتحديداً‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬يقدمون‭ ‬نصائح‭ ‬وتوصيات‭ ‬مرتبطة‭ ‬بأطعمة‭ ‬أو‭ ‬مستحضرات‭ ‬تجميل،‭ ‬من‭ ‬المشاهير‭ ‬في‭ ‬الصين،‭ ‬مع‭ ‬مردود‭ ‬متأت‭ ‬من‭ ‬الإعلانات‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬ملايين‭ ‬الدولارات‭.‬

إلا‭ ‬أنّ‭ ‬المردود‭ ‬الذي‭ ‬يحصّله‭ ‬الناشطون‭ ‬الذين‭ ‬يتخذون‭ ‬من‭ ‬الجسر‭ ‬مكاناً‭ ‬لبثهم‭ ‬المباشر،‭ ‬هو‭ ‬أقل‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الأرقام‭.‬

وفي‭ ‬أفضل‭ ‬الأحوال،‭ ‬تكسب‭ ‬تشياو‭ ‬يا نحو‭ ‬600‭ ‬يوان‭ (‬نحو‭ ‬86‭ ‬دولاراً‭) ‬في‭ ‬ثماني‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬البث‭ ‬المباشر‭. ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ ‬المبلغ‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬يتعدى‭ ‬أحياناً‭ ‬العشر‭ ‬يوانات‭ ‬فقط‭ (‬1,44‭ ‬دولاراً‭).‬

‭- “‬عمل‭ ‬إضافي‭” -‬

وتعتبر‭ ‬تشانغ‭ ‬شاوشاو‭ (‬36‭ ‬عاماً‭) ‬التي‭ ‬تمتهن‭ ‬تقنية‭ ‬وشم‭ ‬الحواجب،‭ ‬أنّ‭ ‬البث‭ ‬المباشر‭ ‬هو‭ ‬مصدر‭ ‬إضافي‭ ‬لدخلها‭.‬

فجائحة‭ ‬كوفيد‭-‬19‭ ‬أضرّت‭ ‬بعمل‭ ‬مراكز‭ ‬التجميل‭ ‬في‭ ‬الصين،‭ ‬إذ‭ ‬شهد‭ ‬عاملون‭ ‬كثر‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬انخفاضاً‭ ‬في‭ ‬أنشطتهم‭ ‬بسبب‭ ‬القيود‭ ‬الصحية‭ ‬التي‭ ‬فُرضت‭ ‬على‭ ‬تحركات‭ ‬الصينيين،‭ ‬واضطر‭ ‬كثيرون‭ ‬لإقفال‭ ‬مراكزهم‭.‬

وتقول‭ ‬شاوشاو‭ ‬باسمة‭ “‬لقد‭ ‬واجهنا‭ ‬ضغوطاً‭ ‬كثيرة‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬العمل‭ ‬يسير‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ (…) ‬لا‭ ‬أعتقد‭ ‬أنني‭ ‬كنت‭ ‬سألجأ‭ ‬إلى‭ ‬البث‭ ‬المباشر‭ ‬لولا‭ ‬الوضع‭ ‬الذي‭ ‬واجهناه‭”.‬

وتضيف‭ “‬أحب‭ ‬في‭ ‬الأساس‭ ‬أن‭ ‬أرقص‭ ‬وأغنّي،‭ ‬لذلك‭ ‬قلت‭ ‬لنفسي‭ ‬إنّ‭ ‬ممارسة‭ ‬عمل‭ ‬إضافي‭ ‬خطوة‭ ‬جيدة،‭ ‬ويمكنني‭ ‬تالياً‭ ‬القيام‭ ‬بما‭ ‬أحب‭”.‬

إلا‭ ‬أنّ‭ ‬البث‭ ‬المباشر‭ ‬عبر‭ ‬المنصة‭ ‬وما‭ ‬يُحدثه‭ ‬من‭ ‬ضجيج‭ ‬لا‭ ‬يروق‭ ‬للسكان‭ ‬جميعهم‭.‬

وتقول‭ ‬شاوشاو‭ ‬إنّ‭ “‬البعض‭ ‬لا‭ ‬يأخذون‭ ‬ما‭ ‬نفعله‭ ‬بنظرة‭ ‬جيدة،‭ ‬ويسألوننا‭ ‬لماذا‭ ‬لا‭ ‬نبحث‭ ‬عن‭ +‬مهنة‭ ‬فعلية‭+‬،‭ ‬فبتنا‭ ‬حالياً‭ ‬نتمركز‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬غير‭ ‬سكنية‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬نزعج‭ ‬السكان‭”.‬

إلا‭ ‬أنّ‭ ‬النتيجة‭ ‬التي‭ ‬يلمسها‭ ‬محبو‭ ‬البث‭ ‬المباشر‭ ‬تستحق‭ ‬مجهودهم،‭ ‬فأحد‭ ‬متابعي‭ ‬تشياو‭ ‬يا‭ ‬منحها‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬ثلاثة‭ ‬آلاف‭ ‬يوان‭ (‬نحو‭ ‬431‭ ‬دولاراً‭).‬

وتقول‭ “‬كنت‭ ‬سعيدة‭ ‬جداً‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الليلة‭ ‬لدرجة‭ ‬أنني‭ ‬عدت‭ ‬إلى‭ ‬منزلي‭ ‬باكراً‭”.‬