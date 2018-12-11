البترو دولار – ماجد عبد الرحيم الجامعي المياحي

تابعت عن كثب موضوعة البترو دولار في الدولة العراقية وما اتصل بها من مخاطبات بين مجلس النواب والحكومة ومجالس المحافظات ليتوصل الجميع الى قرار منح المحافظة ذات المنتوج النفطي حصة من نفطها هي 1 بالمئة من صادرها العام، تحقيقها لحقها في عملية الاعمار والبناء الخدمي والحضاري… وقد كان قرارا صائبا لا غبار عليه من تلك الاطراف ذات المصلحة المشتركة.. وهذا الامر اثار لدي الفضول الصحفي لتتبع الشأن المالي والاقتصادي في عراق ما بعد سقوط النظام السابق، لاسيما المتعلق منها بالبترول (النفط) وبالدولار (العملة)… ووجدت نفسي ابحث في النشرات المتخصصة بهذه الثروات العينية والنقدية، ومكانتها في السوقين، وحال اسعارها المتذبذبة بين الصعود والنزول والاستقرار النسبي… وتأكدت من مضي ذلك الزمان الذي يظل تأثير الحدث في مكانه تحت يد ونظر اهل الاختصاص والحكومة فقط، حيث صار متاحا للجميع عبر وسائل الاتصال المطبوعة ورقيا والكترونيا والمسموعة والمرئية وان العالم كما يقولون اصبح قرية كونية واحدة.. فالارقام تشير الى كون بلادنا تطفو على بحيرة من النفط الخام حتى عد العراق مالكا لاحتياطي هو الثاني في العالم، اضافة الى المعادن الاخرى غالية الثمن، وكذلك تجد العلاقة واضحة بين النفط والدولار اثناء حساب عدد براميل النفط العراقي الخام المنتج وتقديره بنحو (2.7) مليون برميل يوميا ومحاولة تعزيزه، وان ايرادات النفط فقط تجاوزت السبعة مليارات (دولار)، بصادرات (68) مليون برميل خلال آب الفائت حسب…

ولاجل الاقتراب كثيرا من واقع الحال العراقي، تلاحظ تحميل تلك الكميات الهائلة من نفطنا الخام من قبل الشركات النفطية العالمية التي تحمل (28) جنسية، وذلك من خلال ميناءي البصرة وخور العمية على الخليج العربي، ومن ميناء جيهان التركي على البحر الابيض المتوسط، وايضا بالشاحنات الحوضية الى الاردن، ليذهب نفطنا ذو المواصفات العالمية الى جيوب الاعداء والاصدقاء وبسعر التراب كما يقال… تصاحبه دعوات لها اهدافها في استنزاف هذه الثروة القومية باسعار بسيطة وسرعة متصاعدة، متمثلة بالترويج لـ (العراق يستطيع تجاوز الانخفاض في اسعار النفط بزيادة الانتاج !!..

ومن جانب اخر لاحظت ولاحظ معي اهل الشأن المالي بان البنك المركزي مستمر وبدون توقف عن مسايرة سعر صرف الدولار الاجنبي واقامة المزادات لبيعه وشرائه، واصدار نشرة خاصة بالعملات الاجنبية ومن بينها الدولار، وتأثير الحجم الكلي للطلب عليه، وما يتصل بالبيع النقدي ومبيعات الحوالات، واستحصال عمولة البنك بالمحصلة النهائية..

ان كل ما ذكرناه سياقات دولية، ولكن الذي يهمنا قيمة الدولار والنفط عند اصحاب المصالح وفي مقدمتهم الصهاينة ولوبيهم المتسلط على المال والاقتصاد، وما تستطيع الدول النفطية من استثمار لرفد ميزانيتها، لا ان تترك الحبل على الغارب، وتضع الكرة بين يدي اللاعبين الغربيين واعوانهم من عرب الجنسية وتكتفي بالضخ حتى من نصب العدادات..

وعلى الجميع ان ينتبه الى ان الطبيعة الانسانية تتكون من عناصر الخير والشر، وفي العالم يسود مبدأ ميكافيلي الذي يؤكد ارساء مبدأ : سياسة بلا اخلاق، او سياسة لاتعتمد على المثاليات ولاترتهن للايديولوجيا…

وان الحليم بالاشارة يفهم ؟!..

بغداد