الباص الأصفر – مازن الحيدري

لايخفى على اهل بغداد شكل هذا الباص الذي كان يعمل بشكل رئيسي على خط المدينة – الكاظمية .والمقصود بالمدينة هي مدينة الهادي نسبة الى المرحوم عبد الهادي الجلبي والتي تم تغيير أسمها الى مدينة الحرية بعد تموز عام 1958.

ليس هناك تفسير واضح لتركز عمل الباصات الصُفْر والتي كان البعض يطلق عليها تسمية أربعة ونُص وهي مُشتقة من طول كابينة المقاعد الخاصة بالركاب على هذا المحور او الخط بالذات ، حيث كانت تنطلق من الشارع القريب من دائرة إطفاء الكاظمية في باب الدروازة متوجهة الى الحرية الاولى والثانية والى الدباش التي يقع فيها معمل خلط وتعبئة الشاي وبعض مخازن الأدوية وهي منطقة محاذية للمدينة ولست اعلم اصلا لتسميتها الغريبة!

انا لست بصدد البحث في التسميات او تفاصيل الجغرافيا الخاصة بمناطق بغداد لكني لا أخفيكم سراً حين أخبركم بأني أواجه امراً يتكرر كل يوم يتعلق بالباص الأصفر الذي يستخدم هنا لنقل طلاب المدارس في كافة الولايات والمدن الأمريكية !

وكلما شاهدته هنا يستفز ذاكرتي ويجعلني أتسائل عن تفاصيل رحلته التي أخذته من تلفات الدنيا الى هناك ، ويقود عقلي الى استذكار مشهد السِكْن وهو مساعد السائق الذي يتولى جمع الأجرة من الركاب وهو ينادي ويترنم بصوت عالٍ : أولى مدينة دباش ، أولى مدينة!