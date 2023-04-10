وفد نيابي يصل السليمانية للوقوف على تداعيات هجوم المطار

البارزاني يناقش مع وفد إيطالي الإصلاحات في مفاصل البيشمركة

السليمانية – الزمان

اربيل – فريد حسن

ناقش رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، مع قائد القوات الإيطالية في العراق الكولونيل دانييلي بيزاني،الاصلاحات الجارية في مفاصل وزارة البيشمركة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (البارزاني استقبل بيزاني ، وعقد الجانبان اجتماعا بحضور القائد الجديد للقوات الإيطالية الكولونيل ستيفانو سلفادوري ، جرى خلاله التباحث بشأن سبل تعزيز العلاقات بين الاقليم وإيطاليا، فضلاً عن مناقشة الإصلاحات في مفاصل وزارة البيشمركة)، واعرب البارزاني عن (شكره لرئيس الحكومة الايطالية على ما تقدمه من دعم ومساندة إلى كردستان، كما عبر عن تمنياته للقائد السابق بالتوفيق والنجاح في مهمته المستقبلية، كذلك هنأ القائد الجديد على تسنم عمله)، وجدد الوفد العسكري الإيطالي (التزام بلاده والتحالف الدولي في دعم قوات البيشمركة، ولا سيّما في مجال التدريب). وفي السليمانية، وصل عدد من اعضاء لجنة الأمن والدفاع النيابية، الى المحافظة للوقوف على حادث الاعتداء الذي طال مطارها. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (عدداً من اعضاء اللجنة الأمن والدفاع النياية وصلوا السليمانية ،للوقوف على حادث الاعتداء الذي طال المطار الدولي). وكان نائب رئيس البرلمان محسن المندلاوي قد وجه ، بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن الاعتداء على مطار السليمانية.وتجمّع مئات من المتظاهرين في السليمانية، هم يلوّحون بأعلام الاقليم تنديدا بالقصف المتكرّر بعد يومين من هجومٍ قرب مطار المدينة.ولتركيا مواقع عسكرية في شمال العراق ،حيث تشنّ بشكل منتظم عمليات ضدّ مقاتلين أكراد من حزب العمّال الكردستاني. لكن قصف الجمعة الذي لم يسفر عن إصابات، وقع عندما كان جنود أمريكيون والقائد العام لقوات سوريا الديموقراطية المدعومة من التحالف الدولي مظلوم عبدي موجودين في المطار.وأفاد بيان امس بأنّ (نحو 400 متظاهر تجمّعوا في وسط السليمانية ، رافعين لافتة كتب عليها الاعتداء على مطار السليمانية عمل إرهابي)، وردّد المتظاهرون (هتافات خلال تجمّع نظّمه نشطاء ونوّاب سابقون)، واشاروا الى ان (هذا ليس العدوان الوحيد على أهداف مدنية في الإقليم)، واضافوا (لقد أصبح عدواناً مستمرّاً فأحياناً تُهاجم تركيا القرى وفي أحيان أخرى تُهاجم أهدافا مدنية مثل مزارع الفلّاحين ومشاريع مياه وكهرباء). ونفت وزارة الدفاع في أنقرة ،أي دور في الهجوم الذي وقع الجمعة.والنزاع بين السلطات التركية وحزب العمال الكردستاني مستمر منذ عقود. وتصنّف أنقرة وحلفاؤها الغربيون الحزب إرهابيا، وقد امتد إلى شمال العراق، حيث يملك كلا الجانبين قواعد خلفية.كما شن الجيش التركي خلال السنوات الماضية ،ثلاث عمليات عسكرية ضد المقاتلين الأكراد في سوريا، وتستهدف طائراته المسيرة بين الحين والآخر مناطق سيطرتهم. وأعلنت قوات سوريا الديموقراطية المدعومة من واشنطن، أنّ قائدها العام كان موجوداً في مطار السليمانية حين استهدف الجمعة.وأكد عبدي في مقطع فيديو أنّ (طائرات بدون طيار قامت بعملية قصف ،بينما كان يستعدّ للعودة إلى سوريا بالطائرة).