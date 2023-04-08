العامري: محاربة الفساد تفتح باب المصالحة مع الجمهور والمرجعية العليا

البارزاني يلتقى الرئاسات ويحث على إيجاد حلول للمشاكل بروح وطنية

بغداد – ابتهال العربي

اتفق رئيسا إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، ومجلس النواب محمد الحلبوسي، بالرأي على أن تأخير تنفيذ الاتفاق بين أربيل وبغداد على استئناف تصدير نفط كردستان سيكون له أثر سلبي على الإيرادات العامة للبلاد.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الحلبوسي استقبل في مكتبه البارزاني والوفد المرافق له ، وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن مشروع قانون الموازنة ،حيث اتفق الجانبان على أهمية إصدار هذا القانون ودوره المؤثر في إنعاش الوضع الاقتصادي و استئناف العمل و المشاريع). والتقى البارزاني ، رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان . وجرى خلال اللقاء (استكمال النقاشات لمعالجة جميع الاشكاليات القانونية ضمن الاطر الدستورية وبما يخدم مصلحة ابناء العراق كافة). كما اكد رئيسا الاقليم وائتلاف دولة القانون ،?همية التفاهم والتعاون المشترك بين القو? والاطراف لتخطي الصعاب و?يجاد الحلول لمشاكل البلد بروحية وطنية مسؤولة. وقال البيان ان (البارزاني التقى برئيس دولة القانون نوري المالكي وجرى تأكيد ?همية التفاهم والتعاون المشترك بين القو? والاطراف لتخطي الصعاب و?يجاد الحلول لمشاكل البلد بروحية وطنية مسؤولة). وسيناقش البارزاني ايضا ،مع رئيسي الوزراء والجمهورية ، الملفات المشتركة بين بغداد واربيل . ورأى البارزاني ، في وقت سابق أن كردستان سيواصل بشتى السبل دعم جهود رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لتنفيذ البرنامج الحكومي. واثنى البارزاني خلال الاحتفالية على (دور المركز والاقليم في التوصل إلى اتفاق استئناف تصدير نفط كردستان بوصفه خطوة كبيرة باتجاه حل واسع النطاق). واكدت الرئاسات الثلاث ، في وقت سابق اهمية تنفيذ ورقة الاتفاق السياسي للمضي ببرنامج الحكومة واصلاح ومعالجة الخلل القائم لتحصين البلد من المخاطر . وقال رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد خلال الذكرى 42 لتأسيس منظمة بدر (نؤكد أهمية الإصلاح ومعالجة الخلل في العملية السياسية)، وأضاف (يجب تحصين البلد من مخاطر الإرهاب وتحقيق النمو الاقتصادي من خلال تحقيق الأمن والاستقرار)، وتابع ان (الهدف المهم هو ترسيخ الأمن). من جانبه ،قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال الاحتفالية (لن نتوانى عن المضي ببرنامجنا من أجل تقديم نقلة نوعية والتصدي للأزمات بإصرار)، واضاف ان (الحكومة قطعت شوطاً كبيراً في تحقيق اتفاق النفط مع إقليم كردستان)، وشدد رئيس مجلس النواب خلال الاحتفالية على (ضرورة تنفيذ ورقة الاتفاق السياسي والمضي بدعم الحكومة بتوفير كل المتطلبات التشريعية والقانونية لإنجاح برنامجها الحكومي)، داعيا الى (تعويض عائلات الشهداء وضحايا الإرهاب).

وشدد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، على وجوب محاربة الفساد وفق خطة علمية مدروسة.وقال العامري خلال الذكرى السنوية إن (منظمة بدر كان لها دور في إسقاط النظام السابق)، واضاف ان (فتوى الجهاد الكفائي حفظت العراق من التهديد الداعشي، وبفضلها حققنا النصر)، وتابع (يجب علينا أن لا نسمح بالعودة إلى الوراء)، مؤكداً (ضرورة معالجة الاخطاء ومكاشفة الشعب والاستماع إليه بعيدا عن التضليل الإعلامي)، وشدد العامري على (محاربة الفساد الذي تغلل في مؤسسات الدولة وفق خطة علمية مدروسة بعيداً عن التطبيل الإعلامي)، واشار الى ان (محاربة الفساد من الأبواب المهمة للمصالحة مع الجمهور وفتح الباب مع المرجعية العليا).