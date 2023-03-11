البارزاني يذكّر بإتفاقية آذار ويدعو لجعل العراق أكثر إزدهاراً

تسهيل دخول السياح للإحتفال بأعياد نوروز في كردستان

اربيل – فريد حسن

دعا رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، القوى والأطراف إلى استقاء الدروس والعبر من اتفاقية 11 آذار 1970 والاستفادة من أخطاء الماضي،من اجل جعل العراق اكثر ازدهارا. وقال البارزاني في بيان تلقته (الزمان) امس انه (في الذكرى الثالثة والخمسين لاتفاقية 11 آذار 1970 ندعو الى استثمار الثراء في القدرات المادية والبشرية للعراق في تحقيق التقدم للبلد والرفاهية للمواطنين)، واضاف (لنعمل معاً ونحافظ على حقوق المكونات كافة وعلى النظام الاتحادي وسيادة وأمان واستقرار البلد)، وتابع (لقد كانت الاتفاقية حلاً نموذجياً بمستطاعه أن يمضي بالعراق وكامل شعبه نحو مستقبل أكثر ازدهاراً ويجعل منه واحداً من الدول المتقدمة في المنطقة والعالم). من جانبه ، شدد رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني، على ضرورة حل القضايا الخلافية بين أربيل وبغداد بشكل جذري استناداً إلى الدستور.وقال في بيان بالمناسبة تلقته (الزمان) امس (نجدد موقفنا الثابت والراسخ في الدفاع عن حقوقنا الدستورية وعدم التنازل عنها، وحل القضايا الخلافية جذرياً استناداً إلى الدستور)، مشددا على ان (الاتفاقية تشكل منجزاً مهماً للشعب الكردستاني ودليلاً دامغاً يظهر نصراً جليّاً لمطالبه ورسالته السلمية، والذي لطالما أراد حل الخلافات عبر الحوار والتفاوض والسبل السلمية). وكان رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني ، قد اكد في بيان (أهمية هذا الحدث التاريخي في أنه نتاج نضال وثورة الشعب الكردستاني والحزب الديمقراطي بقيادة البارزاني الخالد ، حيث إضطر النظام للاعتراف رسميًا ببعض حقوق الشعب)، مذكرا (بمضمون رسالة الشعب الكردستاني في حريته وتعايشه،وانه لن يتنازل عن حقوقه وحرياته وإنجازاته تحت أي ظرف وأي ضغط كان). من جهة اخرى ،أعلنت هيئة السياحة في الاقليم ، الترحيب بالسياح القادمين من المحافظات الاخرى لتمضية أيام عيد نوروز والربيع في كردستان. وقال مدير إعلام الهيئة إبراهيم عبد المجيد في تصريح امس إن (استعدادات جرت في جميع مديريات السياحة في المحافظات والإدارات المستقلة لاستقبال السياح، وسيتم استقبالهم في السيطرات ،حيث ستقدم لهم الهيئة أدلة إرشادية بشأن المواقع السياسية والفنادق والمطاعم في كردستان)، واشار الى ان (الهيئة اجرت تنسيقا مع مع السيطرات،وان اجراءات دخول السياح الى الاقليم سيشهد تسهيلات كبيرة عما شهدته السنوات الماضية)، وتابع ان (عدد السياح القادمين إلى الاقليم من المحافظات الأخرى للاحتفال بعيد نوروز في تزايد مستمر سنوياً، وان الهيئة قامت بنشر إرشادات في المناطق التي سيقصدها السياح بشأن أهمية الحفاظ على البيئة والنظافة، وعدم رمي وترك المخلفات فيها).