إحتفالات تعم الإقليم ومئات السائحين يشاركون الأكراد برفع مشعل نوروز

البارزاني يدعو الطالباني إلى إنهاء المقاطعة والعودة لتهيئة مناخ إيجابي

اربيل – فريد حسن

دعا رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور البارزاني ، نائبه قوباد الطالباني والفريق الوزاري للاتحاد الوطني الكردستاني الى انهاء مقاطعة جلسات مجلس وزراء الاقليم والعودة للعمل سويا من اجل تهيئة مناخ ايجابي للمشاكل القائمة. وقال البارزاني في بيان تلقته (الزمان) امس انه (مع إطلالة أعياد نوروز ورأس السنة الكردية الجديدة، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى عموم الكردستانيين، وأخص بالذكر البيشمركة البواسل وقوى الأمن الداخلي وعوائل وذوي الشهداء والمؤنفلين الأكارم، متمنياً أن يقضي الجميع أيام العيد والعطلة في ظل أجواء عامرة بالبهجة والسعادة والطمأنينة، كما أهيب بالمواطنين الحفاظ على نظافة البيئة ونقاء الطبيعة الخلّابة)، واضاف ان (نوروز يمثل رمزاً للوحدة والتكاتف والنصر والحرية للشعب الكردستاني، وأغتنم هذه الفرصة لتأكيد تضامن شعب كردستان وتعاضده، من أجل حماية منجزاتنا الوطنية والدفاع عن حقوقنا الدستورية)، داعيا نائب رئيس الوزراء والفريق الوزاري للاتحاد الوطني إلى (العودة لاجتماعات مجلس الوزراء بعد انتهاء عطلة نوروز، وحرصاً على المصلحة العامة وتبديد قلق المواطنين وتهيئة مناخ إيجابي، لمناقشة جميع المشاكل في مكانها وموقعها الرسمي، والعمل معاً لتقديم كل ما يستحقه شعب كردستان من خدمات وتنفيذ برنامج عمل التشكيلة الوزارية التاسعة). من جانبه ،هنأ رئيس الحزب اليدمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، الشعب وكل من يحتفل بعيد نوروز في كل أنحاء العالم.وكتب البارزاني في تغريدة على تويتر (عام جديد سعيد لشعب كردستان ولكل من يحتفل بعيد نوروز في جميع أنحاء العالم)،وأضاف (أنقل تحياتي إلى قوات البيشمركة وأهالي شهدائنا وأحبائهم،وأتمنى أن يجلب العام الجديد المزيد من السلام والفرح للعالم). وفي السليمانية،وضع رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ،اكليلا من الزهور على قبر الرئيس الأسبق جلال الطالباني. وقال بيان مقتضب انه (رشيد وضع اكليلا من الزهور على قبر الطالباني ،بحضور وزير الثقافة والسياحة والاثار احمد الفكاك). وهنأ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أبناء الشعب الكردي بمناسبة اعياد نوروز. وقال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي في بيان امس ان (السوداني، استهل جلسة مجلس الوزراء ، بتقديم التهاني والتبريكات لأبناء الشعب الكردي، بمناسبة نوروز، سائلين الباري جلّ وعلا أن يعيد المناسبة بالخير والسلام والتقدم على الجميع). وانطلقت في محافظات الاقليم ،فعاليات مهرجان الحرية وعيد نوروز في حديقة شاندر العامة وبارك أربيل بحضور مئات السائحين من بغداد والمحافظات الاخرى. وقال محافظ أربيل أوميد خوشناو في تصريح امس انه (تم تنظيم الاحتفال الجماهيري بنوروز في بارك شاندر بأربيل، برفع مشعل النار ومشاركة مجموعة فنانين وفرق فنية في الاحتفال). وتبدأ فعاليات مهرجان الحرية ونوروز، سنوياً من يوم 11 آذار ذكرى انتفاضة سكان أربيل ، بفقرات مختلفة، وتستمر حتى يوم 20 من الشهر ذاته ، حيث يتم رفع مشعل نوروز. بدوره، ذكر المدير العام لدائرة الفنون والثقافة في أربيل فرهنك غفور انه (بات تقليدا لدى أهالي أربيل ومحافظات الاقليم الأخرى ،تنظيم الاحتفالات والمهرجانات سنوياً لاستقبال نوروز).