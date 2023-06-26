الحزبان الكرديان يجتمعان في أربيل لبحث إنتخابات برلمان الإقليم

البارزاني يدعو ألمانيا إلى دعم جهود الإستقرار الأمني بالعراق

اربيل – فريد حسن

اجرى رئيس اقليم كردستان نيجرفان البارزاني، زيارة رسمية إلى ألمانيا يجتمع خلالها مع المستشار أولاف شولتز وكبار المسؤولين هناك، لبحث سبل تنويع الاقتصاد وفرص الاستثمار في العراق والاقليم. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الزيارة بحثت سبل تطوير علاقات الاقليم والعراق مع ألمانيا، وتوسيع التعاون المشترك، واوضاع المنطقة، مع قادة ومسؤولي ألمانيا). ودعا البارزاني خلال لقائه وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية توبياس ليندنر ، إلى دعم العراق والاقليم في حفظ الأمن والاستقرار ومواجهة تهديدات داعش. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (البارزاني التقى بحضور السفير العراقي لدى برلين، ليندنر، الذي أكد استعداد بلاده لمساعدة ودعم العراق والاقليم في أي وقت وفي أي مجال تدعو إليه الحاجة)، واعرب البارزاني عن (عن ارتياحه لمستوى علاقات ألمانيا مع العراق والاقليم)، مشيراً إلى (النتائج الإيجابية لزيارة رئيس الوزراء إلى برلين قبل اسابيع)، من جانبه ، أكد ليندنر (استعداد ألمانيا لمساعدة ودعم العراق والاقليم في أي مجال تدعو إليه الحاجة)، مؤكدا (استمرار تفويض القوات الألمانية في إطار التحالف الدولي للقضاء على داعش). كما اجتمع البارزاني، مع وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية سفينيا شولتز. وجرى خلال الاجتماع (التباحث بشأن سبل تطوير علاقات ألمانيا مع العراق والاقليم، وأوضاع سنجار والإيزديين والنازحين واللاجئين في كردستان)، واكدت شولتز (استمرار دعم ورغبة بلادها في التعاون مع العراق وكردستان ،ولاسيما في المجالات الضرورية كالاستثمار والتدريب وتنويع الاقتصاد)، ولفت الى ان (الاجتماع تطرق الى تطوير علاقات ألمانيا مع العراق والاقليم ، والتعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات، وأوضاع سنجار والإيزديين والنازحين واللاجئين ، ومخاطر التغير المناخي على العراق)، واثنى البارزاني على (دعم ومساعدات ألمانيا للعراق وكردستان، مبدياً ارتياحه للاتفاقيات الأخيرة بين ألمانيا والعراق)، وجدد الرغبة في (المزيد من تعزيز العلاقات والتعاون المشترك مع ألمانيا). من جانبها ،اشارت شولتز الى (ورغبة بلادها في التعاون مع العراق في المجالات الضرورية كالاستثمار والتدريب والتأهيل في مختلف المجالات وتنويع الاقتصاد بما يساعد ويتماشى مع إجراءات مواجهة التغير المناخي في العراق والاقليم).وناقش البارزاني، مع سكرتيرة الدولة بوزارة الاقتصاد الألمانية فرانسيسكا برانتنر، التحديات التي تواجه العراق بسبب التغير المناخي وشحة المياه. واوضح البيان ان (رئيس الاقليم اجتمع مع برانتنر بحضور سفير العراق في برلين ، وبحث الجانبان التحديات التي تواجه العراق بسبب التغير المناخي وشح المياه والجفاف والتصحر، وهي جميعاً تجعل العراق بحاجة إلى الدعم والمساعدة والخبرات الخارجية)، واضاف ان (الطرفين اتفقا على ضرورة وجود برنامج متين لمواجهة هذه التحديات في العراق، وأكدا أهمية مساعدة العراق وخاصة في مجال الطاقة المتجددة وتقليص الاعتماد على النفط وتشجيع القطاع الخاص والاستثمارات الألمانية بالعراق والاقليم). وفي اربيل ، اجتمع المكتبان السياسيان للحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني في مدينة اربيل. وبحث الاجتماع الذي حضره عن الديمقراطي الكردستاني والعلاقة مع الحكومة الاتحادية ).